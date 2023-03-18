Оккультизм как социально-политическая технология
Демоническая идеология элиты. Старший научный сотрудник Института динамического консерватизма Алексей Комогорцев о гностических учениях в контексте сатанизма. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга “Великий потоп”. Комогорцев А., Жуков https://den-magazin.ru/utm/1452
Также смотрите:
“Кто такие сатанисты, как они выглядят и чего хотят” https://www.youtube.com/watch?v=n7Ul19sAuwk&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
“Глобальная катастрофа прошлого. Чего мы не знаем об эпохе Великого потопа” https://www.youtube.com/watch?v=YeWQs4DDknw&feature=youtu.be
“Оккультные корни мировой религии” https://www.youtube.com/watch?v=2ujwhvqRnDo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha
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