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Какие смыслы заложила в детскую книгу её автор Памела Трэверс

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В студии старший научный сотрудник Института динамического консерватизма Алексей Комогорцев. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Великий потоп”. Комогорцев А., Жуков https://den-magazin.ru/utm/1452

Также смотрите:

“Кто такие сатанисты, как они выглядят и чего хотят” https://www.youtube.com/watch?v=n7Ul19sAuwk&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

“Оккультизм как социально-политическая технология. Алексей Комогорцев” https://www.youtube.com/watch?v=_hsuEZvoWqo&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

“Глобальная катастрофа прошлого. Чего мы не знаем об эпохе Великого потопа” https://www.youtube.com/watch?v=YeWQs4DDknw&feature=youtu.be

“Оккультные корни мировой религии” https://www.youtube.com/watch?v=2ujwhvqRnDo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WxQMediDGRY
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