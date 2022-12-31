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С наступающим 2023 годом

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Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Этот год был насыщен многими событиями и в первую очередь он важен тем, что началась развязка Украинского кризиса. Жители Донбасса наконец-то присоединились к России, в самой же России начался процесс очищения: жидкое потекло, а твёрдое осталось. Чем закончатся эти процессы нам ещё предстоит узнать в будущем, поэтому желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил, чтобы преодолеть все трудности, взаимопонимания и мудрости.

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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2121 1743
    Фёдор 23 мин. назад

      Многие желают мирного неба над головой, но без победы нам его не видать. Так что за ПОБЕДУ в 2023 году.

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    • 17881 16315
      Руса 12 мин. назад

        Поздравляю редакцию и всех членов сообщества “ЯП” с Новым годом!
        Желаю доброго здоровья, новых успехов и благополучия.

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