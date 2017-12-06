Мировая война 2018 года состоится без русских!?

Риск войны в наступающем году довольно велик, и рассчитывать на мир не приходится, полагают швейцарские эксперты. Существуют два очага напряжённости, и оба могут вызвать глобальный конфликт. Не за горами новый год, а с ним и война. Самое удивительное, что в подобных прогнозах из Швейцарии не упоминаются русские. Совсем.



О риске войны, которая грянет в 2018 году, рассуждает бывший посол, а ныне обозреватель газеты «Le Temps» (Швейцария) Франсуа Нордманн.



В наступающем году два очага напряжённости могут привести к войне, предупреждает Нордманн. Основными действующими лицами станут Северная Корея, Саудовская Аравия и Иран.

«Геополитическая ситуация» в мире «продолжает ухудшаться», и риск войны увеличивается, пусть «население и не осознаёт этого», пишет автор статьи. «Особую озабоченность» вызывают две горячие точки: Корейский полуостров и Ближний Восток.

Каковы планы Северной Кореи? На этот счёт есть мнение авторитетного эксперта. Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick), специалист по ядерным вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, говорит о 50-процентной вероятности войны с Северной Кореей уже в 2018 году. КНДР вряд ли откажется от своих ядерных экспериментов и ракетной программы, несмотря на давление США и Китая.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо уже предупредил Организацию Объединённых Наций: в атмосфере над тихоокеанским регионом планируется провести ядерные испытания. Так можем ли мы представить, что в этих условиях американский президент Трамп не отреагирует на поведение Пхеньяна, как он заявлял, «огнём и яростью»?

Трамп, указывается в материале, «может пожелать» уничтожить пусковые площадки Северной Кореи и точки производства ядерного оружия. Некоторые люди «обманываются», полагая что режим Ким Чен Ына не осмелится нанести ответный удар «из-за боязни массированного удара возмездия со стороны Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи».

Однако, предупреждает Нордманн, «ничто не очевидно» так, как это.

Марк Фицпатрик признаёт: предполагаемый обмен ударами может относиться к категории «психологической войны». Такого рода посылы могут также адресоваться Китаю, который, по мнению Вашингтона, не должен уменьшать давление на КНДР и которому следует применять санкции ООН «более строго».

Да, Северная Корея не даёт пока никаких явных признаков «немедленного нанесения» ядерного удара. Однако нынешний политический сезон ещё не окончен. Весной будет известно, отмечает аналитик, откажется ли Северная Корея «от своих провокаций» (речь об испытаниях. — О. Ч.). Если не откажется, продолжает Нордманн, то каков будет «соответствующий ответ международного сообщества на эти действия»?

И действительно: как правильно отреагировать, не рискуя разжечь корейскую войну?

А тут и другая война на подходе.

В качестве следующего очага напряжённости аналитик выделяет противостояние Тегерана и Эр-Рияда.

На другом конце Азии в ещё одной «воинственной риторической эскалации», сопровождаемой грохотом марширующих сапог, участвуют Иран и Саудовская Аравия.

Здесь интересы игроков распределились «неравномерно». Эр-Рияд обеспокоен иранским наступлением, ведь Иран продвигается в регионе после краха «Daesh» («Исламского государства», запрещённого в России). Влияние Тегерана уже распространилось на иракский Курдистан, сирийский Курдистан и Турцию. Иракские силы, объединившиеся с иранской революционной гвардией, захватили города Киркук и Эрбиль, в то время как американцы попросту бросили своих бывших курдских союзников, которые воевали вместе с ними в борьбе против «Daesh».

Новый расклад сил на Ближнем Востоке вдобавок характеризуется укреплением Ирана на Средиземноморье.

Всё это «вызывает озабоченность» у Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Недавний ракетный удар по Эр-Рияду, приписанный союзникам Ирана в Йемене, увязшем в войне, политические манёвры наследного принца Мохаммеда бин Салмана, делающего всё для укрепления своих претензий на трон и модернизации королевства, напряжённость вокруг Ливана, связанная с технической отставкой премьер-министра Саада Харири, приводит к опасениям аналитика по поводу «открытия нового фронта».

Правда, в Ливане реакция населения на вмешательство Саудовской Аравии и лояльность народа премьер-министру, а заодно дипломатическая интервенция Франции и Китая «потушили пожар». Но вот соперничество между Саудовской Аравией и Ираном только обостряется.

2018 год не станет годом мира; риск войны в мире остаётся высоким, подводит итог Франсуа Нордманн.

Луи Лема в другом номере той же газеты солидаризируется с коллегой по перу.

Угрозы Дональда Трампа, пишет он, вызвали «напряжённость в регионе». Найдутся ли у Соединённых Штатов, а вместе с ними и у значительной части мира, такие «твиты», чтобы прикинуть последствия «огня и ярости», которые мистер Трамп пообещал северокорейскому лидеру? Что произойдёт? Начнётся военная эскалация, когда тот, кто «нервно готовится к возможной войне», прекратит словесную «реакцию» и совершит непоправимое! А иначе все слова Трампа покажут миру, что все эти заявления — пустая угроза, и в таком случае Соединённые Штаты будут дискредитированы: их станут считать «бумажным тигром».

Граница между двумя Кореями является одним из самых военизированных районов планеты, и у военных и стратегов всех мастей и оттенков имелось несколько десятилетий, чтобы предусмотреть и продумать все возможные сценарии и подготовиться к ним, напоминает автор. Несколько раз Соединённые Штаты отступали после того, как продвигались, совершая провокации против КНДР. В 1994 году, например, Пентагон был обвинён в планировании «хирургических ударов» по ядерному реактору в Йонбёне. Американцы подозреввли, что там производился плутоний для военного использования.

А что там с корейской ядерной программой?

Ещё 28 июля Пхеньян запустил межконтинентальную ракету, теоретически способную достичь Соединённых Штатов. После пяти ядерных испытаний у страны, вероятно, уже напокопилось большое количество ядерного оружия. И ничто не мешает Пхеньяну уже сегодня размещать свои ядерные боеголовки на ракетах меньшего диапазона дальности, целясь на Южную Корею, Японию или… американский остров Гуам, который очень любит упоминать северокорейская пропаганда.

Игры позади, говорит Джеффри Льюис, признанный эксперт из Института Миддлбери. По его мнению, бесполезно продолжать делать вид, что Северная Корея не стала «ядерной державой».

Итак, что же теперь? Ограниченный удар?

«Красивый ядерный отрыв» Пхеньяна от всей планеты есть настоящий удар по проблеме нераспространения ядерного оружия, считает автор. Это, вероятно, спровоцирует новые устремления в регионе, а также убедит Иран отказаться от соглашения по ядерной программе. Получается, Соединённым Штатам, которые давят на Иран, следует «вернуть в работу» идею ограниченных ударов по Северной Корее и вести переговоры с сильной позиции?

Тем не менее, следует быть уверенным в том, что режим Пхеньяна правильно понимает такого рода «намерения». Заявления типа «огонь и ярость, каких мир никогда не видел» вряд ли «успокоят» северокорейского вождя, то есть заставят его отказаться от ядерной программы и вообще от идеи вооружаться. Всё наоборот! Вдоль границы северокорейский режим развернул «тысячи артиллерийских орудий». Если бы Ким Чен Ын только «почувствовал себя» атакованным, он мог бы подвергнуть Сеул и периферию города настоящему шквалу огня. Только в самом своём начале такой удар унёс бы жизни десятков тысяч людей. Сколько бы времени потребовалось, чтобы одолеть эту «армаду» Ким Чен Ына, разбросанную по стране или спрятанную на дне бункеров в горах?

У Соединённых Штатов мало достоверной информации об этой закрытой стране. Здесь даже кибервойна в полном смысле слова невозможна. Так, значит, полномасштабная война?

Но ведь налицо ядерная угроза, пусть и «на заднем плане». Поэтому перспектива тотальной войны «немыслима». По крайней мере, для Америки. При таком сценарии Соединённые Штаты должны доставить тысячи или десятки тысяч своих солдат в регион. «Апокалипсис», который, по-видимому, словесно обещает Дональд Трамп, ставит под угрозу жизнь 25 миллионов северокорейцев и 50 миллионов южнокорейцев, почти половина из которых живёт менее чем в 100 километрах от границы.

Вдобавок к ядерному своему потенциалу Северная Корея имеет ещё и крупные запасы биологического и химического оружия.

Может, есть третий вариант?

«Ещё не поздно», — написала Сьюзан Райс в колонке, опубликованной на днях в «New York Times». (Сьюзан Райс — бывший советник по национальной безопасности США. — О. Ч.) Вашингтон долгое время жил при «яркой воинственной риторике» династии Кимов, напоминает она. По её мнению, товарищ Ким может быть «жестоким и стремительным», но поведение вождя вполне рационально.

Минуточку, так это что, рецепт ещё от одного «бывшего»? Обычное сдерживание? Наращивание санкций? И тесный диалог с Китаем для того, чтобы тот выполнял все соглашения с США, достигнутые в отношении КНДР? «Рациональное и стабильное американское руководство может избежать кризиса», — утверждает бывшая советница.

Это ж какое такое «рациональное и стабильное»? Такое же, как Ким Чен Ын?

* * *

Похоже, в Швейцарии, известной своим особым отношением к миру, нейтралитету и банкам, очень страшатся новой глобальной войны. И не верят ни в стабильность Трампа, ни в стабильность Ким Чен Ына. В рациональность обоих не верят тоже.

Рациональность вообще, как представляется, исчезла из политики XXI века. Всяк по-своему, но сходит с ума. И швейцарские аналитики и эксперты правы в одном: от сумасшествия обыкновенного до военного — один маленький шажок. Достаточно какому-нибудь «рациональному» провести неудачное испытание!..

Что до Ирана, то то давление, которое на эту страну оказывает «рациональная» администрация Трампа, объявившая Иран спонсором терроризма, вполне может привести Тегеран к идее вооружиться ядерными ракетами на манер Ким Чен Ына. Чисто в оборонительных целях!

Да, кстати. Русская «угроза» у швейцарских аналитиков не упоминается вовсе.

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https://topwar.ru/131128-mirovaya-voyna-2018-goda-kto-podneset-spichku.html