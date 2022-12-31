Процесс запущен.Старт реального экономического кризиса и голодного времени.Хроники смуты/Декабрь2022
Мир хаоса и время бошльших перемен. Как связаны возросшая активность Папы Римского Франциска, обмен Виктора Бута, арест и смерть бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, снятие локдауна в Китае, визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, безудержный рост инфляции по всему миру, снижение потребление и ожидание падения рынков. А также, кто заработает на переформатировании мира, когда начнётся настоящий голод, и отменяется ли цифровой концлагерь.
Главные события уходящего года и самые интересные новости декабря в авторской программе Игоря Нагаева “Хроники Смуты”.
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