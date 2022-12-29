Культурно-историческое наследие в КНДР
Интересный рассказ о том, как в Северной Корее организованы процессы сохранения культурно-исторического наследия.
Культурно-историческое наследие в КНДР
Аннотация:
КНДР с особенным вниманием относятся к сохранению культурно-исторического наследия.
Страна, утратившая многие исторические памятники во время Корейской войны, активно развивает собственные школы реставрации и консервации культурно-исторического наследия, участвует в международных исследованиях.
В 1970-х годах на территории КНДР открыты памятники истории общемирового значения: гробницы, относящиеся к культуре Когурё, датируемые 1-м веком нашей эры. Внутри сохранились фрески, изображающие как властителей, так и быт простых корейцев.
В настоящее время в процессе реставрации и консервации памятников эпохи Когурё, древностей Кэсона, участвуют как ученые из КНДР, так и их коллеги из зарубежных стран.
В гостях у "Революционной Инициативы" инженер научно-исследовательского отдела реставрации, исследователь, Ангелина Неелова, которая блистательно рассказала как о самих памятниках, так и о методах, используемых для их сохранения.
Из нашего видео вы узнаете, как в КНДР осуществляется реставрация и консервация объектов культурно-исторического наследия, каковы особенности древних корейских фресок, как можно узнать, какие материалы использовали древние мастера. И, конечно, расскажем о том, являлся ли Тангун, основатель Кореи, национальной легендой или же человеком, жившим 5 тысячелетий назад.