Язык госбезопасности

Анализ научных исследований отечественных и зарубежных авторов убедительно свидетельствуют о том, что государства и народы, цивилизации и субцивилизации способны успешно конкурировать в мире, если сохраняют и укрепляют свою цивилизационную или национальную идентичность.

Как свидетельствует мировая история, если в многонациональных и поликонфессиональных государствах (империях), каким до сих пор остается Российская Федерация, эффективно доминирует официальный язык и культура однородного демографического большинства (не менее 66,6%), этот важнейший инструментарий консолидации общества всячески поддерживается властями, страна сохраняет долгосрочные перспективы развития и процветания . В противном случае она обречено на внутренние распри, дезинтеграцию, деградацию и разрушение. Об этом убедительно свидетельствует истории всех мировых империй Древнего Вавилона, Римской империи, Хазарского каганата, Османской и Российской империй, Великобритания, Австро-Венгрии и других, которых постигла участь распада. Перед такой угрозой сегодня стоят США, ЕС, квазиимперии Украина, Иран, Турция, Индия и др.



В частности, об этом идет речь историко-философском труде Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций и преобразование мира после холодной войны», вышедшей в свет в 1996 году. Один из теоретиков геоатлантической стратегии, во многом направленной и против России, относит Россию к числу «качающихся цивилизаций». На важность подрыва единства российского цивилизационного пространства и, в частности, отрыва Украины от России неоднократно писал известный русофоб Збигнев Бжезинский.

Об этом идет речь в его книгах «Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы » (1997) и «Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы» (2013) и др. Таким образом, именно подрыв единого цивилизационного пространства и, прежде всего, триединства народов Белоруссии, России и Украины, провоцирует «качающееся состояние» и переходу в состояние «несостоявшихся государств» (failed state).



Следовательно, в современных условиях возрождение российской цивилизационной идентичности на основе историко-культурных ценностей и русской лингвокультуры является важнейшим условием выживания и конкурентоспособности РФ в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Нынешнее мировоззренческое столкновение и конкуренция основных мировых цивилизаций и их мифологических систем (Иудейская, Конфуцианская, Библейская (Иудо-Христианская), Исламская, Индуистская, Африканская, Латиноамериканская, Православно-Славянская, Японская и др.) не ограничивается только их жесткой конкуренцией, но и взаимовлиянием и проникновением.



Однако в настоящее время глобальную угрозу им и судьбам мира представляет техносоциальная революция XXI века, нацеленная на трансформацию мирового общественного мнения, его подчинение и управление в интересах международных сил влияния. По оценкам многих экспертов, современный мир движется к новой концепции и практике мира, языку общения. Как пишет Александр Неклессса, «стремление к обладанию новизной доминирует над индустриальной экспансией.

При моделировании нового статуса мира обесцениваются прописи современности, формулируется категориальный аппарат, в чем-то схожий с языком квантовой механики, ее принципами неопределенности, дополнительности, запутанности…» .

Появление мировой паутины интернета, которая охватывает большую часть земной цивилизации, культивирует в мировом общественном сознании принципиально иные образы, посылы и мифы, символы и знаки, формирует новые психологические и поведенческие алгоритмы поведения . При этом происходит обожествление «цифры» и возникновение предпосылок тоталитарной «цифровой религии».



В свою очередь цифровая виртуальная реальность формирует генерацию биотехноидов, которые призваны стать носителями трансгуманизма в цифре, предшественниками новой искусственной расы. По мнению ученой Ольги Четвериковой, противостоять «цифровой одержимости» может только духовная мобилизация на основе традиционных историко-культурных ценностей.

Технологическая цивилизация, стремительно растущая на наших глазах, нацелена на формирование и распространение виртуальной реальности, подрыв природного и, прежде всего, человеческого естества, наращивание искусственного пространства жизнедеятельности в ущерб естественной среды обитания человечества.



Она сегодня выступает в качестве материально-технической базы формирующегося нового мирового порядка под эгидой международных сил влияния.



На международной арене интересы глобального предиктора представляют могущественные кланы Барухов, Рокфеллеров, Ротшильдов, "Швейцарские Риглы», Ватикан. Международными институтами и инструментами глобального влияния выступают «Банк международных расчетов» (БМР), «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия», «Комитет 300», «Совет по международным отношениям», «Римский клуб», «Федеральная резервная система», «Международный валютный фонд», транснациональные корпорации, ведущие спецслужбы, мировые СМИ и международные неправительственные организации.

Как известно, со времен Британского владычества наибольшее влияние на судьбы мира и развитие мировых цивилизаций оказывает англосаксонская мифологическая система и английская лингвокультура. Несмотря на то, что в XX веке от Англии эстафету мирового доминирования приняли США, англосфера, приобретя черты «технологической цивилизации», сохранила свои лидирующие позиции в мире. Мифосистема, со временем отойдя от сугубо англосакских ценностей, вобрала в себя идеалы массовой культуры, тотального потребления, конформизма и толерантности.



С переходом человечества в эпоху тотальной информатизации наступила эра трансгуманизма, одинаково чужеродной системы для всех других цивилизаций и субцивилизаций, а также национальных и, прежде всего, суверенных государств. При этом английская лингвокультура, превратившись в главный инструмент продвижения трансгуманизма, фактически исчерпала свой историко-культурный потенциал, во многом превратившись в технотронный язык общения и обмена информации, инструмент продвижения «цифровых идеалов и ценностей».

Между тем, примеры других стран и, в частности, Китая, убедительно свидетельствует о том, что официальный язык – это эффективное средство консолидации общества, укрепления государственности, обеспечения суверенитета и национальной безопасности, территориальной целостности страны.



Китайский язык занимает особое положение в обществе, максимально защищен от пагубного влияния, в том числе извне, активно развивается и обогащается на метафизической основе своего происхождения и эволюции. И хотя КНР, – это во многом однородная страна, где супер этнос – ханьцы составляют около 90 % населения, в отличие от многонациональной России, китайский язык остается предметом особой заботы государства.



Китайский язык теснейшим образом взаимосвязан с этико-философским учением, разработанным еще Конфуцием в 551-479 гг. до н.э. Оно до сих пор выступает в качестве мировоззрения, общей этики, политической идеологии, общественной психологии, научной традиции, образа жизни большинства китайцев.



В настоящее время, наряду с воплощением в жизнь идеологии развития социализма с китайской спецификой, в качестве коренной идеи китайского государства выступает концепция «великого единения» (Датун). Но и она реализуется на метафизической основе сино-тибетской языковой группы, которая по численности находится на первых местах в мире (около 19 %).

В настоящее время китайский

специфический менталитет и лингвокультура играют ведущую роль в концептуальном проектировании процесса формирования и развития государственных и общественных институтов власти, механизмов управления обществом. Основываясь на собственном негативном историческом опыте, КНР избегает слепого заимствования иностранных идей и концепций, моделей и традиций государственного и общественного проектирования и управления, технологического развития страны.



Китайское общество осознанно отвергает чужеродную мифологию. Как пишет Александр Дугин, «…по всему периметру китайской территории стоят фильтры, которые пропускают… только то, что не грозит его разрушить, только то, что полезно» . Сегодня даже в мировую паутину китаец попадает через иероглифы и свои технологические фильтры.



В результате страны выдвинулась на передовые роли в мире, успешно конкурирует со США во всех отраслях экономики. На повестке китайского общества стоит вопрос о внедрении «системы социального рейтинга» (SCS). Она нацелена как на защиту китайского общества от пагубного влияния техносоциальной революции и западных идей трансгуманизма, так и максимальное использование коллективных возможностей каждого граждан вносить ощутимый вклад в процветание страны.

Бережное отношение евреев и иудеев к своим лингвокультурным традициям предопределило их многотысячелетнюю конкурентоспособность в международных делах, способность вершить судьбы мира в странах и на континентах. Их представители активны во всех структурах международных сил влияния, играют особую роль в мировых финансах и медиа.



Им удается обеспечивать выживаемость Израильского государства, а также активно продвигать идеалы и ценности библейской и в немалой степени исламской цивилизаций в мире, последовательно осуществлять трехтысячелетний «План Соломона». Сегодня в прессе речь идет о том, что уже в обозримом будущем Израиль может переместиться на Юго-Восток Украины, где планируется создать Новый Иерусалим, что только свидетельствует о повышении роли еврейского народа в международных делах.

В современном мире международные силы влияния, которые озабочены сохранением, во чтобы ни стало, своей глобальной власти мире, опираясь на подрывные возможности англосакской сферы, нацелены, прежде всего, на утверждение трансгуманизма, радикальное сокращение, в 2-4 раза, народонаселения Земли, около 7.5 млрд. чел., переформатирование геополитической картины.



В связи с тем, что, по их взглядом, идеология глобального либерализма исчерпала себя, так как в материальном мире уже боль не осталось места для финансово-экономического роста, они инициировали процесс «начала конца старого мирового порядка».



По мнению эксперта Андрея Девятова, либеральный уклад, как американский цикл накопления, финансово-экономическая и идеологическая система, прежде всего, в таких странах, как США, Израиля, Франции, Англии, России, должен уступить место новой модели развития. Ее основу составляют новый валютный мир, китайский цикл накопления, азиатский способ производства, плановое хозяйство, двухконтурная система финансирования (раздельно инфраструктуры и потребительского рынка), капитализация нематериальных и неотчуждаемых преимуществ общества (экономика знаний, творчество и деловые связи людей) … .

Трансформация миропорядка под эгидой международных сил влияния неизбежна на фоне нарастания глобальных кризисных явлений и дальнейшего обострения международной обстановки в мире (Сирия, Украина, Афганистан, КНДР, Индия-Пакистан, Венесуэла и др.). По признанию Папы Римского Франческо, с 2013 года в мире уже началась «Третья мировая война».



Угрожаемый период развития земной цивилизации представляет собой серьезные вызовы и угрозы современному миру и, прежде всего, Российской Федерации. По мнению Збигнева Бжезинского, изложенной в его книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (2010 г.), «новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России» . Главными направлениями ударов по России избраны не только Сирия и Украина, но и Афганистан через Среднюю Азию в сторону Сибири Поволжья, где компактно проживают российские мусульмане.

Современная война против России идет в гибридной форме с применением всего арсенала силовых и гуманитарных действий. При этом информационное измерение, превратившееся в феномен геполитического ранга, выступает в качестве интегрирующего фактора влияния на развитие событий в мире.



В «гибридной войне» Без его задействования эффект от использования силовых средствй и разновидностей «мягкой» силы» (инфоповоды, дипломатия, кино, литература, искусство и т.п.), как правило, мало достижим. Сегодня главным средством виртуального воздействия все больше становится язык интернета, формирующий виртуальную реальность в сочетании с цифровым многообразием.

В условиях глобальных вызовов и угроз, чтобы предотвратить негативные последствия развития событий для Российской Федерации, недостаточно опираться только на силовой потенциал, тем более, когда финансово-экономические возможности страны крайне ограничены. Сегодня решение задачи выживания и сохранения уникальной российской цивилизации невозможно без обращения к историко-культурному наследию, традиционным идеалам, их возрождения и использования в обеспечении национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.



Если Россия сможет «сосредоточиться» и консолидироваться на основе традиционных мифологических ценностей и русской лингвокультуры, она получит шанс на возрождения и поэтому может быть интересна для стратегических партнеров. По мнению экспертов, серьезные перспективы выживания и самосохранения РФ имеются при условии реализации евразийского партнерства совместно с Китаем, который заинтересован в самобытной и самодостаточной России, способной стать надежным китайским «тылом» на самом большом материке мира.



В частности, по мнению эксперта Андрея Девятова, «беда же новой России…- это потеря связи с землей: родом, Родиной… КНР и РФ могут легко преодолеть беду, объединившись на поле культуры…». Пока Китай, выторговывая лучшие условия для себя со США, "терпит" Россию, «потерявшей лицо» в результате стратегических уступок последних 30 лет.



Тем не менее, в деле укрепления евразийской стабильности на самом большом материке мира Москва могла бы рассчитывать на роль авторитетной и «мудрой старшей сестры».

В течение длительного периода эволюции русско-славянского супер этноса мировоззренческой основой повседневного бытия оставалась языческая культура народа, которая до сих пор остается нереабилитированной. Вопросы общественной идеологии и психологии были неразрывно связаны с многотысячелетним языческим наследием, с развитием языка межнационального общения, каким и остается русский язык в современной России.



Обращение сегодня к его метафизическим основам позволяет конкретизировать сферу его функционирования в современных реалиях времени, определить роль русского языка в консолидации российского общества, возрождении полноценной и эффективной государственности, укрепления национальной безопасности. В настоящее время значение русского языка особо возрастает в связи с необходимостью дальнейшего усиления влияния страны в международных делах.



Сохранение и распространение языка и культуры крайне важно в работе с соотечественниками за рубежом. По мнению российского президента Владимира Путина, выступившего на VI Всемирном конгрессе соотечественников 31 октября 2018 г. в Москве, «…мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, живущие за рубежом, не теряли своей "русскости"… ».

В настоящее время русский язык является языком русского народа, официальным языком Российской Федерации, одним из крупнейших языков мира, самым распространённым географически, и по числу носителей языка как родного (хотя также значительная и географически большая часть русского языкового ареала находится в Азии).



Язык, являясь ментально-духовным естеством и проявлением русско-славянского этноса, превращает его в своеобразное «глубинное государство», которое удерживает общество и государство «на плаву» в эпоху потрясений и катаклизмов. В кризисные времена самых тяжких испытаний русской истории он играл поистине спасительную роль для страны и народа. Его особое место в отечественной истории неоднократно признавали известные российские и зарубежные авторитеты.



Как писал в 1882 г. великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев: «…ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

Речь идет не о русском национализме, а об объективной реальности, так как русско-славянский народ по-прежнему составляет большинство населения страны, русский язык выступает в качестве официального инструмента межнационального общения.



Если бы, например, чеченцы и ингуши составляли большую часть населения страны, а вайнахский (вейнахский) диалект нахской ветви нахско-дагестанских языков – служил основным средством общения в России, тогда предметом особой заботы государства могло быть вайнахские лингвокультура и историко-культурные ценности, представители этого «глубинного народа» превалировали в структурах власти и общественных институтах управления.

В настоящее время, наряду с консервативным крылом российского общества, правящая либеральная элита тоже, во многом, вынуждено, приходит к осознанию того, что без преодоления отчуждения власти от интересов русско-славянского «глубинного народа» у России нет перспектив в глобальном столкновении геокультур.



По признанию влиятельного кремлевского чиновника Владислава Суркова, в прошлом убежденного либерал-демократа, «своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной земле) элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить…».



При этом, если единомышленники Суркова, как в годы войны Сталин, Коганович и К, были озабочены судьбой удержания своей власти и выживания перед лицом фашистской Германии, то представители народно-патриотических сил чают и мечтают о возрождения народа как в демографическом, так и духовно-культурном измерении, сохранении уникальной русско-славянской цивилизации в веках.



Перед лицом глобальных вызовов и угроз «русско-славянский вопрос» в очередной в мировой и отечественной истории встает в полный рост, от его успешного решения зависит не только судьба одной седьмой части суши, но и перспективы всего мироустройства. Между тем, как считает, в частности, Виктор Аверьянов, на то чтобы в России оставить все как есть и дальше, без кардинальных изменений во властных структурах и элитах, у «терпеливого и молчаливого глубинного народа» уже больше нет «сил и ресурсов» .

Генезис и эволюция русского языка напрямую связаны с сакральными смыслами, символами и знаками, устным народным творчеством, богатым мифологическим наследием.



Миф, представляющий собой диктат эмоций над логикой, в коллективном подсознании этнических групп, отдельных индивидов объединяет «бренный мир», является представлением людей о себе, окружающей среде обитания и «высшем единстве» . Он эволюционирует внутри конкретной общности в лингвокультурном контексте, создает сакральные архетипы общества, так как уже на этапе архаики объясняет происхождение мира, принципы социального устройства, получения материальных и культурных благ.



Мифы питают национальную мечту – путеводную звезду, которая ведет народ по его историческому пути, помогает не исчезнуть во времена заблуждений, потрясений, войн, нашествий, пленений, катаклизмов и катастроф. В настоящее время состояние языка и, в целом, национальной лингвокультуры, в известной мере, тождественно степени отчуждения или приближения конкретного этноса от первородных истоков и традиций, фольклорного наследия.



В то же время этот показатель отражает потенциал лингвокультурного реанимации и возрождения этноса и, как следствие, его способности объединяться и консолидировать вокруг себя другие народы в интересах государства и общества.

Как известно, историю творит человек, а ему для поднятия духа созидания нужен образы победы(преодоления беды) – яркая, ясная, правдивая и реальная цель, выраженная в конкретных смыслах, символах, знаках, цветах, звуках.



Только пленительная мечта о «светлом будущем», базирующееся на духовных идеалах и историко-культурных ценностях, способна мобилизовать и поднять народ на титанические свершения во благо общества и в интересах государства, обеспечить выживание и сохранение, геокультурную конкурентоспособность уникальной российской цивилизации в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Современная мифология, так или иначе, восходит к более древним, архаичным, сакральным знаниям истории языческого происхождения. В современных условиях «все классические мифологические сюжеты сегодня оживают в полном объеме» , справедливо утверждает Дмитрий Егорченков.



В современном мире продолжается жесткая, порой непримиримая, конкуренция и даже конфронтация между различными мифологическими национальными системами.



Сегодня мифология активно используется, прежде всего, в информационных и гибридных войнах, в столкновении «мягких сил» ведущих центров силы в мире. В настоящее время особую опасность для государств и народов, в том числе РФ и россиян, представляет игнорирование здравого смысла, переизбыток фейковой информации, разного рода инсинуаций, ложных интерпретаций и т.п.



В нынешних условиях разрушения логических механизмов обработки информации, усвоения деформированных образов, знаков и символов мифология остается единственной структурой мышления, которая способна объяснить окружающий мир, сформулировать пути преодоления кризисных явлений.

Несмотря на то, что древнеславянский язык, а впоследствии русская речь, подвергшись значительной неоднократной трансформации в процессе циклической эволюции человечества, был сильно "замутнен" с метафизической точки зрения, он до настоящего времени сохраняет свое присутствие и сакральную кодировку, содержит в себе немало разрозненных знаний и представлении о характере взаимоотношений человека и природы в космических координатах Вселенной.



Будучи элементом подсознания, русский язык, постоянно трансформируясь по законам циклической эволюции и под воздействием социального вектора развития народов, тем не менее, продолжает служить людям в качестве уникального средства поддержания естественней органической связи с макромиром (метафизическими основами жизнеустройства на Земле), постоянным естественным спутником жизни и своеобразным путевым навигатором в мирских делах.



Он во многом продолжает определять лингвокультуру, образы мышления и поведения русско-славянского народа, являющегося несущей конструкцией российской государственности и общественных отношений.



Благодаря русскому фактору, жизнеспособности стержнеобразующего супер этноса страна выживала и сохранялась на протяжении многих столетий во времена войн, революционных потрясений, лихолетий и бедствий, а сегодня противостоит беспрецедентному давлению извне, новым подрывным инфо- и когно- нападкам .

В современной России русской лингвокультуре принадлежит особое место и роль в консолидации российского общества и обеспечении национальной безопасности, управлении государственными институтами власти (организационно-концептуальными, информационно-культурными, финансово-экономическими, силовыми, политико-правовыми, дипломатическими).



Глубокое и всестороннее знание и владение русским языком, как и усвоение специфики и разнообразия лингвострановедения и лингвокультуры зарубежных стран, является важным условием успешного применения всех возможностей, сил и средств нелетального воздействия в ходе «гибридных войн» нового поколения.

Ф.И. Пашин



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