Читатель блога с Украины о влиянии ударов по энергоструктуре Украины на IT-сектор.Мобильная связь и интернет в каком-то виде присутствует без перебоев. Массовое отключение энергии приводит к тому, что уменьшается кол-во базовых станций в сети – резервные генераторы по нормативам там только на каждой четвертой или пятой (тут могу ошибаться), так что остается по сути голосовая связь и сообщения. После перехода к отключениями по плану (4 час электричесто включено – 4-8 выключено), вся сетка оживает т.к. там везде стоят аккумуляторы.Стационарный" интернет рабоатает стабильно, во всех дайтацентрах стоят генераторы. Проблема в "последней миле" – там где стоят свичи и рутеры без бесперебойников. В принципе это исправляется установкой соответсвующего оборудования.Давайте подитожу – проблемы возникают непосредственно после ударов, когда есть неконтроллируемые отключения электроэнергии. При плановых отгключениях (обычно это через пару дней), интернет приходит в норму.Ну и не надо забывать, что дома есть оборудование, которое тоже надо запитывать – 4 часа можно продержаться относительно легко, а вот дальше начинаются проблемы с питанием оборудования.И все это относится к IT индустрии, где не пробема инвестировать и закупить (пусть и втридорого) соответсвующее оборудование.Прочитал комментарии к Телеграмму – давайте попытаюсь ответить на те, что по существу:- "Генераторов не напасешься / топливо тоже надо подвозить" – я говорил об относительно крупных городах. Там, как я понимаю, проектирование сети велось соответстующим образом. С подвозом топлива там, очевидно, тоже нет проблем (при том, что генераторы стоят на относительно небольшом кол-ве вышек).- "UPS это ненадолго" Если говорить в цифрах, то бесперебойник (UPS) стоимостью где-то $350 (это сейчас там реальные цены – т.е. вдвое от рынка) даст вам возможность полностью зарядить лаптоп и запитать ваш "домашний" рутер и даже беспроводную точку на пол дня. Если нужно больше – то да, проблемы. И, конечно, если стоит что-то на входе в дом, то там тоже нужен бесперебойник. Мы все-таки говорим про IT-индустрию работающую "на запад"- при дневных рейтах $200+ можно инвестировать несколько тысяч долларов в рабочее место.- Бесперебойники не успевают перезаряжаться – да, есть такое. Но опять таки, по нашему опыту это критично в первые дни после ударов, ну и опять-таки можно подзарядить от работающего автомобиля (дорого, но это про IT).- В мелких поселках все и хуже и лучше (как я уже писал – статистики у меня нет). Лучше потому, что никто не заморачивается плановым отключением деревни из 100 человек. Хуже потому, что восстановление длится намного дольше. Многие покупают резерный генератор + Старлинк (стоимость с установкой где-то 1000+)- Офисы IT компаний как правило оборудованы генераторами + Старлинк. Т.е. ключевые люди всегда могу переместится в офис.Если же отвлечься от технической стороны вопроса, то основная проблема еще в том что многие (западные) заказчики последнее время не особо хотят работать с Украиной (или требуют дополнительные ресурсы в других регионах "для подстраховки".Именно поэтому "честную" информацию трудно получить даже внутри компании. При этом объективно по статистике Украина "работает" где-то на 80% продуктивности.