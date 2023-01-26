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Ракетные удары по Украине. 26.01.2023

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После ночной прелюдии с "Геранями" (несколько удачных попаданий, особенно ярко в Днепропетровске), с утра ВКС РФ начали нанесение плановых ракетных ударов по энергоструктуре Украины.
На 10-30 отмечаются попадания по Киевской ГАЭС, подстанции в Усатово (Одесса), а также взрывы в Виннице, Днепропетровске, Запорожье, Полтавской, Николаевской областях.
На всей территории Украины воздушная тревога, в ряде областей работает ПВО, в части областей превентивно выключили свет. СБУ продолжает запугивать граждан, требуя не публиковать кадры прилетов и работы ПВО, а также не обсуждать и анализировать ракетные удары.
На данный момент атака продолжается.

Трансляция как обычно в ТГ https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8127575.html
Метки: вкс рф, война на украине, всу, пво, ракеты, Россия, Украина
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