Масштабы помощи США Украине в 2023 году. Саня во Флориде
Блогер Саня во Флориде о том, как главные соцсети “топят” патриотических блогеров, умножении власти Кудрина и либералов, и том, ожидать ли отмены помощи США Украине. Ведущий Сергей Харцызов.
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