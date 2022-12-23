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Коллегия Минобороны: возрождение российской армии. Константин Сивков

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В студии канала “День” доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U0SMc1pSRk0
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