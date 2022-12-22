Ритмы революции. Искусство 20-х. Документальный фильм (1968)
Фильм рассказывает об одном из самых сложных и интересных периодов советского искусства – 1920-х годах. Это было время поисков новой эстетики, новых выразительных средств, смелых и дерзких идей. Художники, поэты, режиссеры, архитекторы, каждый их них, вдохновленный революционной тематикой, желал одного – шагать в ногу со временем.
#ДокуменальныйФильм
Леннаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1968
Автор сценария – Тихон Непомнящий
Режиссер – Мария Клигман
Оператор – Олег Иванов
#РитмыРеволюции #искусство #ИзобразительноеИскусство #ИсторияСССР
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