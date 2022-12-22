Почему дроны врага залетают так далеко. Юрий Кнутов
Почему проходят вражеские удары по территории России? Как они совершаются? Какие беспилотники использует противоположная сторона, и где их делают? Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий — Дионис Каптарь.
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