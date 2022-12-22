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Почему дроны врага залетают так далеко. Юрий Кнутов

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Почему проходят вражеские удары по территории России? Как они совершаются? Какие беспилотники использует противоположная сторона, и где их делают? Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий — Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B57UuBespyo
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