В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград России. В этом году отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер. Всего 28 орденов, медалей и почётных званий.

«Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время, – сказал в начале церемонии президент РФ Владимир Путин. – Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшей награды Родины – звания Героя России – удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях».

Глава государства отметил, что «любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам – мощная движущая сила, она побуждает к достижениям и победам». «И это чувство преданности своей стране, народу идёт, конечно, прежде всего из семьи – от тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения от самых дорогих и самых близких для него людей. <…> Очень важно поддерживать и оберегать семейные узы», – сказал он, отметив и важность «возрождения нашей духовной культуры, исконных традиций, социального служения».

Российский лидер вручил главам ДРН и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени. Все они получили награды «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

Орденом Почёта была награждена и главный редактор телеканала RT, который, несмотря на западные санкции, по-прежнему является одним из самых популярных за рубежом. Независимо от того, вещает ли интернациональный коллектив на английском, арабском или других языках.

«Спасибо, что вы мочите людоедов, – сказала главред RT Маргарита Симоньян президенту. – Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это».

Среди награждённых и журналисты — корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова и известный военкор Семён Пегов. Оба получили ранения во время работы в Донбассе, оба после короткого курса лечения и реабилитации снова в строю и готовы к работе в горячих точках.

Кроме того, награды получили врачи, учителя, капитан танкера-газовоза и оператор машинного доения.

Стоит также отметить, что сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручал награды. Правительственные премии в области науки и техники в размере двух миллионов рублей получили авторы 15 научно-исследовательских и конструкторских работ. Отдельно поощрили молодых учёных, для них сумма вознаграждения составила по миллиону рублей. Труд научных сотрудников, по словам главы Кабмина, сейчас являются «мощнейшим драйвером развития экономики». Фундаментальные разработки необходимо быстрее превращать в инновации, и далее — в конкурентоспособную продукцию.

«Все наши усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета нашего государства, что требует самого активного участия со стороны отечественной научной школы. Предстоит системная работа, чтобы создать собственные критически значимые технологии, а это возможно сделать только на базе фундаментальной и прикладной науки. Президент ещё раз напомнил об этом на недавней встрече с молодыми учёными. Здесь задача правительства — создать для этого необходимую базу, в том числе предоставить финансовую поддержку. В бюджете на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более полутора триллионов рублей», – сказал глава Кабмина.

Мишустин отметил, что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. До конца года на повышение зарплат сотрудников федеральных научных учреждений правительство выделит дополнительно почти 4 млрд рублей.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, сайта Кабмина РФ, НТВ