Сталинградское “Кольцо”. Рассказывает Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (1968)
О фронтовой военной операции “Кольцо”, заключительной части Сталинградской битвы, рассказывают участники сражения Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, маршал артиллерии Василий Казаков и бывший командующий 65 армии генерал армии Павел Батов.
В результате проведенной операции потери фашистской Германии составили около 140 тысяч убитыми, в плен сдались 91 545 солдат и офицеров, в том числе генерал-фельдмаршал Ф.Паулюс. Под Сталинградом было положено начало коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Фрагмент документального фильма “Страницы Сталинградской битвы”. 6 серия. “Кольцо сжимается”.
Волгоградская студия телевидения, 1968 г.
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