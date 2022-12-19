Превращение объединенного командования и управления всеми доменами в реальность
На тему актуальной нынче темы скорости принятия решений внутри военных структур.
Превращение объединенного командования и управления всеми доменами в реальность
Превосходство в принятии решений — способность усваивать, анализировать и действовать на основе информации, полученной из боевого пространства быстрее, чем у противника, — всегда было решающим. Сейчас, в эпоху, когда боеспособность авиации США резко сокращается перед лицом растущей китайской угрозы, достижение превосходства в принятии решений является более важным, чем когда-либо. Это также стало более сложным. Достижения в области телекоммуникаций, датчиков, вычислительной мощности и оружия, наряду с растущей полезностью космоса в качестве оперативной области, коренным образом изменили характер эффективного командования и управления.
Имея это в виду, Министерство обороны стремилось добиться превосходства в принятии решений с помощью концепции, известной как объединенное командование и управление всеми доменами, или JADC2. По словам департамента, эта концепция «предназначена для создания возможностей ведения боевых действий, позволяющих воспринимать, осмысливать и действовать на всех уровнях и этапах войны, во всех областях и с партнерами, чтобы обеспечить информационное преимущество со скоростью актуальности». Но хотя это определение отражает то, чего стремится достичь JADC2, оно мало говорит о том, как этого достичь.
Превращение объединенного командования и управления всеми доменами в реальность потребует изменения культуры разведывательного сообщества, которая исторически была сосредоточена на указаниях и предупреждениях, в культуру, которая может сосредоточиться на прямой поддержке операций по наведению целей в реальном времени.
Это будет особенно сложно, поскольку приоритеты разведывательного сообщества могут меняться быстро и без предупреждения на основе национальной системы приоритетов разведки. В результате глобальная система наведения должна быть способна функционировать при поддержке разведывательного сообщества, но не зависеть от систем, которые могут быть изменены в другом месте.
Совместный характер JADC2 также потребует исключительно хорошо интегрированной системы наведения. В частности, это означает систему, которая может применять целостный подход к выполнению задач во всех компонентах службы при работе в составе объединенных оперативных групп во всех боевых командованиях.
Поддержание четкого разграничения полномочий между стратегическими, оперативными и тактическими субъектами имеет решающее значение. Система рухнет, если старшие руководители опустятся до тактического уровня, как мы видели на ранних операциях беспилотников в Косово, Афганистане и Ираке.
В конечном счете, объединенное командование и контроль над всеми доменами не будут подразделением армии, флота, военно-воздушных сил, космических сил или Корпуса морской пехоты. Но это зависит от организации, обучения и оснащения всех этих служб, чтобы гарантировать, что их отдельные элементы JADC2 будут работать плавно с другими в динамичном режиме «подключи и играй».
Крупномасштабные командно-диспетчерские центры на театре военных действий, а также устаревшие платформы контроля и управления, такие как радиолокационные системы совместного наблюдения и атаки целей или бортовые системы предупреждения и управления, а также множество других систем разведки, наблюдения и разведки, не выживут в условиях равных боевых действий.
К счастью, новые космические возможности могут компенсировать тот факт, что эти устаревшие самолеты больше не являются надежными. Но враг также понимает ценность возможностей космического базирования, поэтому пришло время серьезно заняться развитием необходимых наступательных и оборонительных возможностей на орбите. В противном случае американские планировщики обменяют набор уязвимых наземных систем на столь же уязвимый набор орбитальных.
История неоднократно показывала, что победа достается стороне с преимуществом в принятии решений. Учитывая, что поставлено на карту, разработка и реализация успешного видения совместного командования и управления всеми доменами важнее, чем когда-либо.
(Превращение объединенного командования и управления всеми доменами в реальность. Дэвид Дептула)
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