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Лица Советской эпохи. Часть 465. 1965. Первомай в Иркутске

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев

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Источник: https://humus.livejournal.com/8734575.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17821 16259
    Руса два часа назад

      Двадцать лет спустя после капитуляции гитлеровской Германии.
      Осуществлены полеты первых космонавтов СССР, на снимках героические сибиряки- труженики. Работает Иркутская ГЭС, а в 1966 году будет пущен последний гидроагрегат Братской ГЭС, которая станет самой крупной в мире гидроэлектростанцией по установленной мощности.

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