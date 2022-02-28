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Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 5

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Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 3
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 4


01. Телефонная будка у дома 204 по Московскому проспекту


02. На Садовой улице


03. На Стрелке Васильевского острова


04. ПКиО


05. Благодатная улица


06. Яковлевский переулок


07. Флажная башня Нарышкина бастиона


08. Александровский парк


09. Александровский парк


10. У ворот Екатерининского дворца


11. На Иоанновском мосту


12. На Кировском проспекте


13. На Адмиралтейской набережной


14. На главной аллее ПКиО


15. Под тополями на Мойке


16. Зимний стадион


17. Московский Парк Победы


18. Московский Парк Победы


19. На набережной Фонтанки


20. У Вечернего зала
Источник: https://humus.livejournal.com/8273869.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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