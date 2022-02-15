Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы
01. На улице Воинова
05. Московский проспект, дом 76
06. Во дворе дома № 1 по Сестрорецкой улице
07. Биржевая линия
08. В Выборгском саду
09. Зимний дворец
10. На улице Васенко
11. На Пикаловом мосту
12. У школы № 112
13. На Дворцовой пристани
14. На прогулке на Каменном острове
15. Вид на Елагин дворец
16. У Кикиных палат
19. У памятника Н.А. Римскому-Корсакову
20.Центральная аллея ЦПКиО им. Кирова
21. Без подписи
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