Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 3
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы
Лица Советской эпохи. Часть 444. 1959. Ленинград и ленинградцы. Часть 2
01. Во дворе дома № 1 по Сестрорецкой улице
02. В Таврическом саду
03. Бюст Петра I на Петровской набережной
04. В саду имени А.С. Грибоедова
05. Дибуновская улица, 3
07. Лебяжья канавка
08. На Дворцовой площади
09. На набережной Большой Невки
10. На набережной Фонтанки у Апраксина двора
11. Приморский проспект
13. Стрелка Елагина острова
14. У дома 33 по Суворовскому проспекту
15. У Финляндского вокзала
16. Улица Декабристов
19. Без подписи
источник