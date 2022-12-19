«Бахмутская мясорубка» – так даже в украинских СМИ называют сегодня бои за Артемовскую агломерацию. Только здесь ежедневно теряют жизни сотни военнослужащих ВСУ. И каждый десятый из общего количества украинских потерь разбирается на части черными трансплантологами. Эти гиены украинской войны зарабатывают на преступной торговле человеческими органами до 2 (двух) млрд долл. ежемесячно.

Есть еще и серая трансплантология, когда донор старается сам продать свои органы, но к Украине это отношения почти не имеет. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, командующему ВСУ Залужному давно пора присвоить звание – «бахмутский мясник». То, что он делает под Бахмутом, – это чудовищное преступление: на фронте 10 на 10 км сей «полководец» положил за месяц 10 тыс. украинцев.

Эти данные подтверждает и британская газета The Daily Telegraph. Она пишет, что потери украинской армии под Бахмутом (Артемовском) превысили 10 тыс. военнослужащих, и к этому привело нежелание президента Украины Зеленского сдать город. Прошла даже информация, будто бы Залужный предлагал Зеленскому отвести войска от Артемовска, но каждый раз получал отказ: ворон ворону, как известно, глаз не выклюет. А тем временем трупами украинцев буквально завалено поле боя. По сведениям офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения не проходили. Они массово гибнут в первых рядах.

Да, Артемовск – это один из крупнейших транспортных узлов в Донбассе. Отсюда можно добраться в Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. Но стоит ли его защита таких жертв?

Кроме своего географического положения и развилки дорог, Артемовск особой стратегической ценности не представляет. Бетонные линии обороны (многокилометровые траншеи – т.н. муравейники), построенные ВСУ по всем правилам британской фортификации за восемь лет, большей частью уже разбиты. Остались еще подземные склады вооружений и боеприпасов, созданные в советские времена с таким запасом прочности, что могут выдержать ядерный удар. Но оборонительное значение для ВСУ они уже потеряли. В то же время взятие Артемовска, по мнению зарубежных экспертов, открывает российским войскам путь на Запад. Дальше крупных линий обороны у ВСУ нет, кроме, пожалуй, укрепрайона Краматорск – Славянск. Однако сегодня уже вполне очевидно, что Киев эту войну проиграл, а в боях за Артемовск, даже по западным данным, украинская армия теряет каждый день сотни солдат. А может, так и было задумано в Киеве (в Вашингтоне, конечно)? Тогда возникает вопрос: что на самом деле стоит за кровожадностью режима, кроме, конечно, политических целей, дающих ему повод клянчить у НАТО деньги и оружие?

Киевский режим и его лидера Зеленского давно заподозрили в массовом уничтожении военнослужащих и мирных жителей ради рынка черной трансплантологии. В последнее время украинские СМИ стали замечать не только на артемовском (бахмутском) направлении, но и на купянском, краснолиманском резкий всплеск смертности среди раненых военнослужащих ВСУ.

По данным разведки ДНР, причиной стало отсутствие первичной медицинской помощи. Сегодня в целом невозвратные потери ВСУ на артемовском направлении достигают уже 500 человек плюс столько же раненых. Перемалываются как необученные резервы, так и элитные подразделения. СМИ в последнее время писали, что в Артемовск (Бахмут) командующий Залужный стягивал самые боеспособные части, включая нацбаты, которые тоже стали использоваться как «пушечное мясо», вместо привычных для них карательных и заградительных функций, то есть физически здоровые хлопцы (и девчата), и это – лучший материал для пересадки органов. В бой, например, бросили даже 65-ю бригаду, которая считалась одной из самых боеспособных. Ее с 2014 г. готовили иностранные инструкторы, фактически – это образцово-показательная часть. Была таковой, разумеется…

В то же время в районе Артемовска, где украинская армия сейчас несет большие потери, еще три недели назад разведкой ДНР была замечена бригада голландских черных трансплантологов. Они занимаются изъятием внутренних органов убитых и смертельно раненых бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости полковник милиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, как черные трансплантологи эти «медики» засветились здесь еще в 2014-2015 гг. Тогда на территории Донбасса тоже шли ожесточенные бои, потом в местах сражений находили тайные захоронения, где лежали десятки трупов украинских солдат с удаленными внутренними органами.

Надо сказать, что для черных трансплантологов любой военный конфликт – это время сбора своего кровавого «урожая». Этот преступный бизнес работал на полную мощность в Косово, Сербии и других странах, где США развязывали военные конфликты. Украина тоже имеет соответствующий опыт. В августовском выпуске программы «Бесогон» режиссер Никита Михалков рассказал о том, что украинских военнослужащих чуть ли не с поля боя забирают в свои клиники трансплантологи из Израиля, Германии, Канады и США. По словам одного из сотрудников СБУ, органы изымались в созданных стационарных спеццентрах, и нередко у умирающих солдат. Затем материалы переправлялись за границу – в израильские, канадские, немецкие и американские клиники, где тысячи пациентов ждут очереди на пересадку почек, печени, сердца и даже глаз.

По словам полковника Киселева, черными трансплантологами руководит Элизабет Дебрю, в бригаду также входят Эндрю Милберн, Джон Уэсли и Генри Розенфельд. В 2014-2015 гг. они тоже работали на территории Донбасса. Имя Элизабет Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, рассказавшего о схеме изъятия органов у украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе. Схема существовала еще в ноябре 2014 г., органы отправляли в западные страны.

Кстати, упомянутая Элизабет Дебрю – это то ли голландка, то ли англичанка, а сегодня, может, и совсем другой человек, но прозвище «Черная вдова» у нее, тем не менее, осталось. В роли Элизабет Дебрю вполне может выступать и жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – Сандра Руфолс, известная также как «Сандра-потрошительница». По крайней мере, утверждается, что деятельностью некой Элиз руководила некая Сандра. В разгар боев под Дебальцево г-жа Руфолс встречалась с представителями украинского генштаба.

После этого из зоны боевых действий стали поступать страшные письма, в которых военнослужащие ВСУ откровенно рассказывали о том, что погибших и раненых «отправляют на органы». Как говорил экс-сотрудник СБУ, эту операцию курировал украинский полковник Мищенко, его подчиненные имели доступ к местам хранения тел погибших и к смертельно раненым. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов, при этом часто сама могла провести такую операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.

Полковник Киселев обращает особое внимание на то, что черные трансплантологи приехали сейчас под Артемовск именно потому, что украинские военные «там несут колоссальнейшие потери», что позволяет получить больше органов для трансплантации.

Таким образом, подтверждая сведения о том, что черные трансплантологи активно работают на Украине, забирая органы и биоматериал у обречённых и недавно умерших солдат ВСУ. Ранее ТГ-канал 93 бригады ВСУ, которая воевала под Артемовском, рассказал, что поступают свидетельства от солдат о подобной практике и под Изюмом, и из других мест боев. Сегодня разгорается скандал вокруг 14 омбр. Вдова убитого в октябре в Купянском районе старшего лейтенанта Елисеева намерена широко растиражировать информацию об убийстве черными трансплантологами ее мужа. Он подорвался на мине, попал в больницу г. Чугуева, откуда сообщил жене о том, что ранен и проходит лечение. А также уточнил, что им занимаются иностранные врачи. Но вскоре жене Елисеева сообщили о гибели мужа. Женщина попыталась выяснить правду.

Украинские врачи рассказали, что ее мужа можно было спасти, как и многих других раненых, но решения принимают иностранцы… Режим Зеленского попытался было замять скандал, и разместил на сайте президента петицию с предложением присвоить «зарезанному» нацисту звание героя.

Подобные «герои» – это такие «доноры войны», из которых можно извлечь все, что не повреждено осколками и пулями. Недавно украинские СМИ обнародовали рекомендуемый норматив по доставке органов в специальном криоконтейнере – не более 14 часов. «Фронтовая почка» же, по мнению специалистов, в Германии или Израиле ценится очень высоко. Черные трансплантологи только на одной почке зарабатывают 50 тыс. долл. Костный мозг стоит 23 тыс. за грамм, печень – от 200 тыс. долл. и т.д. Жуткий тариф! И есть все признаки того, что Киев наживается на экспорте человеческих органов. Информацию, в частности, подтвердил академик РАН Сергей Глазьев.

Украине превратилась в криминального лидера по торговле человеческими органами с началом Спецоперации. При этом эксперты отмечают, что черные трансплантологи активизировались в стране еще в мае 2018 г., когда Киев принял закон «О применении трансплантации анатомических материалов человека». В декабре 2021 г. Верховная рада проголосовала еще за один закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Теперь никто из украинцев не может распоряжаться своими органами, так как согласие на их изъятие могут дать не только родственники, но и другие люди, взявшие на себя обязательство похоронить донора. Причем в качестве доноров подразумеваются и дети. Право на изъятие органов получили не только государственные, но и частные клиники. Согласие можно дать даже в электронном виде, то есть практически инкогнито. Информационные системы об изъятых органах закон официально разрешил объявлять негосударственными. В общем, было сделано все для того, чтобы у черных трансплантологов появилась возможность на законных основаниях не только творить черные дела, но и заметать следы своей преступной деятельности.

Закон, отметим, инициировала партия Зеленского «Слуги народа». Именно после прихода к власти на Украине пана Зе и его клоунской команды фактически были свернуты переговоры в Минском формате, а представители киевского режима озаботились вопросом пересадки органов на законодательном уровне. Что характерно, этот нормативный акт принимался одновременно с массированной переброской частей ВСУ в юго-восточном направлении. 14 апреля текущего года, уже на фоне активных боевых действий, Верховная рада приняла новый закон о трансплантации, согласно которому данная деятельность освобождается от НДС. То есть фактически были созданы предпосылки для максимально упрощенного вывоза изъятых органов из Украины. И здесь необходимы некоторые уточнения.

Законы были приняты по инициативе конкретного депутата от партии «Слуги народа» – Михаила Радуцкого, который занимает в Раде пост председателя комитета по вопросам здоровья нации. Его еще называют доверенным лицом Зеленского в области медицины. Коммерческий интерес более чем очевиден, так как Радуцкий возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.

По данным Украинского центра трансплант-координации, в стране уже сейчас работает 27 центров трансплантации. Но это официально. Полевые госпитали и операционные в тюрьмах в документе не учитываются.

В июле 2022 г. офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что, по его информации, на столы к действующим на Украине черным трансплантологам попадает из зоны активных боевых действий по 20-30 человек в день, по большей части военнослужащих ВСУ. На определенном этапе «работающие» с ранеными «медицинские учреждения» базировались в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, а после освобождения этих городов русскими переехали в Артемовск и Краматорск. Кроме того, введенных в состояние искусственной комы доноров перевозят в Днепропетровск.

Сама пересадка органов организована на территории Западной Украины и Польши, так как по причине блокирования авиаперелетов отправлять изъятые органы дальше проблематично. Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Весной 2022 г. об отправке своей миссии на Украину заявили все те же «Врачи без границ», которые присутствовали в Косово, когда там активно шло изъятие органов у похищенных сербов. А не так давно Следственный комитет РФ заинтересовался появившимися в телеграм-каналах видеокадрами с базы Красного Креста в Мариуполе. Там была обнаружена страшная находка – детские медицинские карты, не содержащие информацию о болезнях. Напротив, в картах имеются данные о здоровых органах. Именно это и дало повод предположить, что Красный Крест интересовался детьми на предмет отнюдь не лечения болезней…

Кстати, 29 сентября специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова заявила, что обнаруженные в массовых захоронениях в Донбассе тела без внутренних органов, скорее всего, стали жертвами трансплантологов. (Скорее всего, и только?!).

Немецкое издание Neues aus Russland («Новое из России») опубликовало любопытную информацию о деятельности мобильных крематориев на Украине, которые помогают скрыть массовую продажу органов в ЕС. Напомним, в начале года министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Украина получит полевой госпиталь и крематорий. Казалось бы, зачем?

Дело в том, что в начале боевых действий на юго-востоке Украины на поток был поставлен незаконный бизнес по продаже органов в страны Запада. В СМИ всплывала информация о том, как черные трансплантологи извлекали из еще живых людей органы, а трупы кремировали. Продавали на органы и захваченных в плен ополченцев, мирных жителей. Отбирали в основном женщин и детей.

В сети даже была обнародована переписка бывшего народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко (личного адвоката Юлии Тимошенко) с немецким врачом Ольгой Вибер, известной потрошительницы, и командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Общение велось о торговле органами убитых и раненых украинских бойцов (по данным «Киберберкута»). Из разговора следует, что врач заказывал экс-депутату большие партии донорских органов. И вот уже Германия вручает в качестве помощи дружественной Украине полевой госпиталь и в придачу очередной мобильный крематорий.

В СМИ появились также сведения, что очередную волну покупки органов лоббирует специализирующаяся на поставках Global Rescue, связанная контрактами с ОБСЕ. Война – вещь крайне жестокая, но как говорится – «для кого война, а для кого – мать родна», для некоторых, как видим, – это хорошая кормушка. Рентабельность кровавого бизнеса сумасшедшая, потому что органы достаются черным трансплантологам совершенно бесплатно, а следы заметаются в огне крематориев. Кровавый бизнес, осуществляемый под контролем СБУ, помогает зарабатывать элите Украине баснословные деньги.

Обычно в Европе пересаживают почки, сердце, лёгкие, печень, поджелудочную железу, кишечник и роговицу. Средний срок ожидания составляет около пяти лет. При этом органы в жутком дефиците, а сами пересадки стоят очень дорого – от нескольких десятков до сотен тысяч долл. Вот расценки в Германии: пересадка печени 200 000 – 250 000 евро, почек 180 000 – 260 000, костного мозга 120 000 – 140 000, сердца 50 000 – 400 000 евро.

На сайте минздрава Украины заявлены официальные цены на трансплантацию различных органов. Они в разы меньше, чем в богатых странах ЕС. Например, пересадка почки на Украине стоит 13,6 тыс. долл. – в 20 раз меньше чем в Германии. Такая же картина в сравнении и с другими европейскими странами. Выгода для трансплантологического бизнеса неоспорима.

И все это не облагается налогами, поскольку – бизнес подпольный. Таким образом, торговля органами оказывается не менее доходной, чем торговля оружием. Не для того ли, чтобы обеспечить «золотой миллиард» «запчастями», корпоративный Запад и затеял, в том числе, войну на Украине? Более того, показывает намерения затянуть ее до пределов афганской.

Украина далеко не первый год входит в десятку мировых лидеров по количеству доноров для нелегальной пересадки. Этот «шлейф» тянется за ней с середины 1990-х гг. Что подтвердил в эфире Царьграда и замминистра информации ДНР, представитель информационного отдела Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики Артем Ольхин. Он сказал, что речь идет даже не об американской, а о транснациональной схеме торговли человеческими органами. Потому думается, что у ЕС и НАТО, куда зазывают украинцев, цели далеки от благородства. Запад хочет получить инкубатор из десятков миллионов человеческих органов.

Не будем забывать также о том, что на Украине работали подотчетные оборонным ведомствам стран НАТО экстерриториальные военно-биологические образования – биологические центры. С учетом украинской специфики эти центры чрезвычайно легко могли становиться, да скорее всего и становились, в том числе, и центрами сбора данных, формирования информационных баз, говорит эксперт, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

По его словам, «черная трансплантология – это ведь не только и не столько хирургический бизнес или хирургическая отрасль – это отрасль по сбору данных биологических паспортов потенциальных доноров. Вот это самое страшное. Разумеется, любые разведцентры, к которым относятся и биологические центры на Украине, должны были этим заниматься».

Таким образом, наряду с референтными биологическими лабораториями Украины, в которых американцы фактически тестировали оружие массового поражения на местных, бесчеловечная практика черной трансплантологии тоже должна стать одной из обвинительных глав в новейшей истории Европы. Если, разумеется, такой суд когда-нибудь состоится…





