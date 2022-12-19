Гиены украинской войны
«Бахмутская мясорубка» – так даже в украинских СМИ называют сегодня бои за Артемовскую агломерацию. Только здесь ежедневно теряют жизни сотни военнослужащих ВСУ. И каждый десятый из общего количества украинских потерь разбирается на части черными трансплантологами. Эти гиены украинской войны зарабатывают на преступной торговле человеческими органами до 2 (двух) млрд долл. ежемесячно.
Есть еще и серая трансплантология, когда донор старается сам продать свои органы, но к Украине это отношения почти не имеет. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, командующему ВСУ Залужному давно пора присвоить звание – «бахмутский мясник». То, что он делает под Бахмутом, – это чудовищное преступление: на фронте 10 на 10 км сей «полководец» положил за месяц 10 тыс. украинцев.
Эти данные подтверждает и британская газета The Daily Telegraph. Она пишет, что потери украинской армии под Бахмутом (Артемовском) превысили 10 тыс. военнослужащих, и к этому привело нежелание президента Украины Зеленского сдать город. Прошла даже информация, будто бы Залужный предлагал Зеленскому отвести войска от Артемовска, но каждый раз получал отказ: ворон ворону, как известно, глаз не выклюет. А тем временем трупами украинцев буквально завалено поле боя. По сведениям офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения не проходили. Они массово гибнут в первых рядах.
Да, Артемовск – это один из крупнейших транспортных узлов в Донбассе. Отсюда можно добраться в Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. Но стоит ли его защита таких жертв?
Кроме своего географического положения и развилки дорог, Артемовск особой стратегической ценности не представляет. Бетонные линии обороны (многокилометровые траншеи – т.н. муравейники), построенные ВСУ по всем правилам британской фортификации за восемь лет, большей частью уже разбиты. Остались еще подземные склады вооружений и боеприпасов, созданные в советские времена с таким запасом прочности, что могут выдержать ядерный удар. Но оборонительное значение для ВСУ они уже потеряли. В то же время взятие Артемовска, по мнению зарубежных экспертов, открывает российским войскам путь на Запад. Дальше крупных линий обороны у ВСУ нет, кроме, пожалуй, укрепрайона Краматорск – Славянск. Однако сегодня уже вполне очевидно, что Киев эту войну проиграл, а в боях за Артемовск, даже по западным данным, украинская армия теряет каждый день сотни солдат. А может, так и было задумано в Киеве (в Вашингтоне, конечно)? Тогда возникает вопрос: что на самом деле стоит за кровожадностью режима, кроме, конечно, политических целей, дающих ему повод клянчить у НАТО деньги и оружие?
Киевский режим и его лидера Зеленского давно заподозрили в массовом уничтожении военнослужащих и мирных жителей ради рынка черной трансплантологии. В последнее время украинские СМИ стали замечать не только на артемовском (бахмутском) направлении, но и на купянском, краснолиманском резкий всплеск смертности среди раненых военнослужащих ВСУ.
По данным разведки ДНР, причиной стало отсутствие первичной медицинской помощи. Сегодня в целом невозвратные потери ВСУ на артемовском направлении достигают уже 500 человек плюс столько же раненых. Перемалываются как необученные резервы, так и элитные подразделения. СМИ в последнее время писали, что в Артемовск (Бахмут) командующий Залужный стягивал самые боеспособные части, включая нацбаты, которые тоже стали использоваться как «пушечное мясо», вместо привычных для них карательных и заградительных функций, то есть физически здоровые хлопцы (и девчата), и это – лучший материал для пересадки органов. В бой, например, бросили даже 65-ю бригаду, которая считалась одной из самых боеспособных. Ее с 2014 г. готовили иностранные инструкторы, фактически – это образцово-показательная часть. Была таковой, разумеется…
В то же время в районе Артемовска, где украинская армия сейчас несет большие потери, еще три недели назад разведкой ДНР была замечена бригада голландских черных трансплантологов. Они занимаются изъятием внутренних органов убитых и смертельно раненых бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости полковник милиции ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, как черные трансплантологи эти «медики» засветились здесь еще в 2014-2015 гг. Тогда на территории Донбасса тоже шли ожесточенные бои, потом в местах сражений находили тайные захоронения, где лежали десятки трупов украинских солдат с удаленными внутренними органами.
Надо сказать, что для черных трансплантологов любой военный конфликт – это время сбора своего кровавого «урожая». Этот преступный бизнес работал на полную мощность в Косово, Сербии и других странах, где США развязывали военные конфликты. Украина тоже имеет соответствующий опыт. В августовском выпуске программы «Бесогон» режиссер Никита Михалков рассказал о том, что украинских военнослужащих чуть ли не с поля боя забирают в свои клиники трансплантологи из Израиля, Германии, Канады и США. По словам одного из сотрудников СБУ, органы изымались в созданных стационарных спеццентрах, и нередко у умирающих солдат. Затем материалы переправлялись за границу – в израильские, канадские, немецкие и американские клиники, где тысячи пациентов ждут очереди на пересадку почек, печени, сердца и даже глаз.
По словам полковника Киселева, черными трансплантологами руководит Элизабет Дебрю, в бригаду также входят Эндрю Милберн, Джон Уэсли и Генри Розенфельд. В 2014-2015 гг. они тоже работали на территории Донбасса. Имя Элизабет Дебрю фигурировало в признании бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, рассказавшего о схеме изъятия органов у украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе. Схема существовала еще в ноябре 2014 г., органы отправляли в западные страны.
Кстати, упомянутая Элизабет Дебрю – это то ли голландка, то ли англичанка, а сегодня, может, и совсем другой человек, но прозвище «Черная вдова» у нее, тем не менее, осталось. В роли Элизабет Дебрю вполне может выступать и жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – Сандра Руфолс, известная также как «Сандра-потрошительница». По крайней мере, утверждается, что деятельностью некой Элиз руководила некая Сандра. В разгар боев под Дебальцево г-жа Руфолс встречалась с представителями украинского генштаба.
После этого из зоны боевых действий стали поступать страшные письма, в которых военнослужащие ВСУ откровенно рассказывали о том, что погибших и раненых «отправляют на органы». Как говорил экс-сотрудник СБУ, эту операцию курировал украинский полковник Мищенко, его подчиненные имели доступ к местам хранения тел погибших и к смертельно раненым. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов, при этом часто сама могла провести такую операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Полковник Киселев обращает особое внимание на то, что черные трансплантологи приехали сейчас под Артемовск именно потому, что украинские военные «там несут колоссальнейшие потери», что позволяет получить больше органов для трансплантации.
Таким образом, подтверждая сведения о том, что черные трансплантологи активно работают на Украине, забирая органы и биоматериал у обречённых и недавно умерших солдат ВСУ. Ранее ТГ-канал 93 бригады ВСУ, которая воевала под Артемовском, рассказал, что поступают свидетельства от солдат о подобной практике и под Изюмом, и из других мест боев. Сегодня разгорается скандал вокруг 14 омбр. Вдова убитого в октябре в Купянском районе старшего лейтенанта Елисеева намерена широко растиражировать информацию об убийстве черными трансплантологами ее мужа. Он подорвался на мине, попал в больницу г. Чугуева, откуда сообщил жене о том, что ранен и проходит лечение. А также уточнил, что им занимаются иностранные врачи. Но вскоре жене Елисеева сообщили о гибели мужа. Женщина попыталась выяснить правду.
Украинские врачи рассказали, что ее мужа можно было спасти, как и многих других раненых, но решения принимают иностранцы… Режим Зеленского попытался было замять скандал, и разместил на сайте президента петицию с предложением присвоить «зарезанному» нацисту звание героя.
Подобные «герои» – это такие «доноры войны», из которых можно извлечь все, что не повреждено осколками и пулями. Недавно украинские СМИ обнародовали рекомендуемый норматив по доставке органов в специальном криоконтейнере – не более 14 часов. «Фронтовая почка» же, по мнению специалистов, в Германии или Израиле ценится очень высоко. Черные трансплантологи только на одной почке зарабатывают 50 тыс. долл. Костный мозг стоит 23 тыс. за грамм, печень – от 200 тыс. долл. и т.д. Жуткий тариф! И есть все признаки того, что Киев наживается на экспорте человеческих органов. Информацию, в частности, подтвердил академик РАН Сергей Глазьев.
Украине превратилась в криминального лидера по торговле человеческими органами с началом Спецоперации. При этом эксперты отмечают, что черные трансплантологи активизировались в стране еще в мае 2018 г., когда Киев принял закон «О применении трансплантации анатомических материалов человека». В декабре 2021 г. Верховная рада проголосовала еще за один закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Теперь никто из украинцев не может распоряжаться своими органами, так как согласие на их изъятие могут дать не только родственники, но и другие люди, взявшие на себя обязательство похоронить донора. Причем в качестве доноров подразумеваются и дети. Право на изъятие органов получили не только государственные, но и частные клиники. Согласие можно дать даже в электронном виде, то есть практически инкогнито. Информационные системы об изъятых органах закон официально разрешил объявлять негосударственными. В общем, было сделано все для того, чтобы у черных трансплантологов появилась возможность на законных основаниях не только творить черные дела, но и заметать следы своей преступной деятельности.
Закон, отметим, инициировала партия Зеленского «Слуги народа». Именно после прихода к власти на Украине пана Зе и его клоунской команды фактически были свернуты переговоры в Минском формате, а представители киевского режима озаботились вопросом пересадки органов на законодательном уровне. Что характерно, этот нормативный акт принимался одновременно с массированной переброской частей ВСУ в юго-восточном направлении. 14 апреля текущего года, уже на фоне активных боевых действий, Верховная рада приняла новый закон о трансплантации, согласно которому данная деятельность освобождается от НДС. То есть фактически были созданы предпосылки для максимально упрощенного вывоза изъятых органов из Украины. И здесь необходимы некоторые уточнения.
Законы были приняты по инициативе конкретного депутата от партии «Слуги народа» – Михаила Радуцкого, который занимает в Раде пост председателя комитета по вопросам здоровья нации. Его еще называют доверенным лицом Зеленского в области медицины. Коммерческий интерес более чем очевиден, так как Радуцкий возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.
По данным Украинского центра трансплант-координации, в стране уже сейчас работает 27 центров трансплантации. Но это официально. Полевые госпитали и операционные в тюрьмах в документе не учитываются.
В июле 2022 г. офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что, по его информации, на столы к действующим на Украине черным трансплантологам попадает из зоны активных боевых действий по 20-30 человек в день, по большей части военнослужащих ВСУ. На определенном этапе «работающие» с ранеными «медицинские учреждения» базировались в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, а после освобождения этих городов русскими переехали в Артемовск и Краматорск. Кроме того, введенных в состояние искусственной комы доноров перевозят в Днепропетровск.
Сама пересадка органов организована на территории Западной Украины и Польши, так как по причине блокирования авиаперелетов отправлять изъятые органы дальше проблематично. Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Весной 2022 г. об отправке своей миссии на Украину заявили все те же «Врачи без границ», которые присутствовали в Косово, когда там активно шло изъятие органов у похищенных сербов. А не так давно Следственный комитет РФ заинтересовался появившимися в телеграм-каналах видеокадрами с базы Красного Креста в Мариуполе. Там была обнаружена страшная находка – детские медицинские карты, не содержащие информацию о болезнях. Напротив, в картах имеются данные о здоровых органах. Именно это и дало повод предположить, что Красный Крест интересовался детьми на предмет отнюдь не лечения болезней…
Кстати, 29 сентября специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова заявила, что обнаруженные в массовых захоронениях в Донбассе тела без внутренних органов, скорее всего, стали жертвами трансплантологов. (Скорее всего, и только?!).
Немецкое издание Neues aus Russland («Новое из России») опубликовало любопытную информацию о деятельности мобильных крематориев на Украине, которые помогают скрыть массовую продажу органов в ЕС. Напомним, в начале года министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Украина получит полевой госпиталь и крематорий. Казалось бы, зачем?
Дело в том, что в начале боевых действий на юго-востоке Украины на поток был поставлен незаконный бизнес по продаже органов в страны Запада. В СМИ всплывала информация о том, как черные трансплантологи извлекали из еще живых людей органы, а трупы кремировали. Продавали на органы и захваченных в плен ополченцев, мирных жителей. Отбирали в основном женщин и детей.
В сети даже была обнародована переписка бывшего народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко (личного адвоката Юлии Тимошенко) с немецким врачом Ольгой Вибер, известной потрошительницы, и командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Общение велось о торговле органами убитых и раненых украинских бойцов (по данным «Киберберкута»). Из разговора следует, что врач заказывал экс-депутату большие партии донорских органов. И вот уже Германия вручает в качестве помощи дружественной Украине полевой госпиталь и в придачу очередной мобильный крематорий.
В СМИ появились также сведения, что очередную волну покупки органов лоббирует специализирующаяся на поставках Global Rescue, связанная контрактами с ОБСЕ. Война – вещь крайне жестокая, но как говорится – «для кого война, а для кого – мать родна», для некоторых, как видим, – это хорошая кормушка. Рентабельность кровавого бизнеса сумасшедшая, потому что органы достаются черным трансплантологам совершенно бесплатно, а следы заметаются в огне крематориев. Кровавый бизнес, осуществляемый под контролем СБУ, помогает зарабатывать элите Украине баснословные деньги.
Обычно в Европе пересаживают почки, сердце, лёгкие, печень, поджелудочную железу, кишечник и роговицу. Средний срок ожидания составляет около пяти лет. При этом органы в жутком дефиците, а сами пересадки стоят очень дорого – от нескольких десятков до сотен тысяч долл. Вот расценки в Германии: пересадка печени 200 000 – 250 000 евро, почек 180 000 – 260 000, костного мозга 120 000 – 140 000, сердца 50 000 – 400 000 евро.
На сайте минздрава Украины заявлены официальные цены на трансплантацию различных органов. Они в разы меньше, чем в богатых странах ЕС. Например, пересадка почки на Украине стоит 13,6 тыс. долл. – в 20 раз меньше чем в Германии. Такая же картина в сравнении и с другими европейскими странами. Выгода для трансплантологического бизнеса неоспорима.
И все это не облагается налогами, поскольку – бизнес подпольный. Таким образом, торговля органами оказывается не менее доходной, чем торговля оружием. Не для того ли, чтобы обеспечить «золотой миллиард» «запчастями», корпоративный Запад и затеял, в том числе, войну на Украине? Более того, показывает намерения затянуть ее до пределов афганской.
Украина далеко не первый год входит в десятку мировых лидеров по количеству доноров для нелегальной пересадки. Этот «шлейф» тянется за ней с середины 1990-х гг. Что подтвердил в эфире Царьграда и замминистра информации ДНР, представитель информационного отдела Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики Артем Ольхин. Он сказал, что речь идет даже не об американской, а о транснациональной схеме торговли человеческими органами. Потому думается, что у ЕС и НАТО, куда зазывают украинцев, цели далеки от благородства. Запад хочет получить инкубатор из десятков миллионов человеческих органов.
Не будем забывать также о том, что на Украине работали подотчетные оборонным ведомствам стран НАТО экстерриториальные военно-биологические образования – биологические центры. С учетом украинской специфики эти центры чрезвычайно легко могли становиться, да скорее всего и становились, в том числе, и центрами сбора данных, формирования информационных баз, говорит эксперт, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.
По его словам, «черная трансплантология – это ведь не только и не столько хирургический бизнес или хирургическая отрасль – это отрасль по сбору данных биологических паспортов потенциальных доноров. Вот это самое страшное. Разумеется, любые разведцентры, к которым относятся и биологические центры на Украине, должны были этим заниматься».
Таким образом, наряду с референтными биологическими лабораториями Украины, в которых американцы фактически тестировали оружие массового поражения на местных, бесчеловечная практика черной трансплантологии тоже должна стать одной из обвинительных глав в новейшей истории Европы. Если, разумеется, такой суд когда-нибудь состоится…
Бахмут – это способ попрошайки до Нового Года. Бахмут – это утилизация тех, кто мог бы повернуть штык обратно , при случае. Бахмут – это предпочтение живых органов некроорганам. По сути – убийство раненых. Всё это, – успешная плановая работа гельминтов, как и многое другое.
Не устраивай истерику жорик и высокий балаган.Хохол самый приземленный тип ,он делает деньги -ведь день в армии 3000 евро -это даже не Клондайк ,а что то прибыльнее.И потом сопутствующие материалы -ведь все равно -это уже ими упущенные земли ,вернут разгромленными :
“Укропомойка в своем репертуаре : кровь пустить, землю разорить, после нас хоть потоп. Что только подтверждает простую мысль : укрообезьяны случайная фауна на русской земле, ошибка эволюции и тупиковая ветвь :
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Марина, как Вы считаете, почему белорусы и хохлы так кардинально отличаются по характеру друг от друга?
Я бы так не сказала ,но эту тему я развивать не стану..Смотрите картинку..https://t.me/vzglyad_ru/69089…
три дня в РБ обуждают то,что как же так Союз ,а цены на газ и нефть разные и вот оно счастье -все самолеты С Шойгу ,с МИД и Путиным приземлились ,посмотрите ,как АГЛ и Коля встречают папу маленького.
Все это игры в политику -главное когда и чем закончится эта странная СВО ,как КОВИД неожиданно или будут длительные танцы.Вот прогноз:(еще один)
Кримсон Дайджест
Прогноз от “Ротшильдов” на 2023:
- СВО завершается;
- рецессия в США и ЕС;
- КНР спасает планету;
Цитата: “Мы считаем, что мирное соглашение между Россией и Украиной в первой половине 2023 года снизит премию за геополитический риск, включённую в цену активов, а также снизит давление от цен на биржевые товары [прим. Кримсон: биржевыми товарами финансисты обычно называют товары с ликвидными фьючерсными рынками: нефть, газ, промышленные металлы, золото, пшеница, кукуруза и т.д.].
Помимо этого, рецессия в США и Евросоюзе ещё сильнее снизит инфляцию, а конец политики “нулевого ковида” в КНР должен нормализовать цепи поставок и позволит избежать глобальной рецессии”.
п.с. вы сомневаетесь все еще ,что Китай проектик жидосаксов?
Передайте народу в РБ, пусть не удивляются, у нас в РФ цены на бензин разные в каждом регионе. Разбег иногда достигает 15-25 процентов.
А на примере Китая я Вас совсем удивлю – постсталинский СССР тоже проект мирового финансового олигархата. Равно, как и предсталинский период СССР. Так почему бы Китаю не быть местом вложения миллиардов и технологий?
А народ РБ тебя спросит , – почему у добывающей много нефти страны такие большие цены на бензин и дизтопливо ?
А я поясню следующее: потому, что в стране нет сегрегации для цен на внутренний и внешний рынок. А если установить такое разделение, установив потолок цен на внутреннем рынке, то мгновенно пропадет топливо. Так уже было с сахаром. И что в такой ситуации делать? Расстреливать торгашей? Или закрывать экспортные сделки для частного бизнеса?
А ты поройся по другим странам, – там почему-то шмогли. Венесуэла, США..
Реально не сравнимо. США, как ни крути, экономический мировой гегемон, они сами устанавливают правила игры для всех остальных. А Венисуэлла с другого конца экономической успешности, им пофиг.
я не смогу передать -обращайтесь к чужому -я мало общаюсь с кем у себя за забором,притом я точно знаю каков их менталитет ,еще более 20 лет назад в активный период своей жизни здесь..Это только потребительство ,как и у хохлов..А зачем мне пример Китая ,я знаю ,что большой проект, аля революция в 1917г и насильственное внедрение жидов во власть ,чего отказался сделать Николай второй добровольно ,это и есть результат сегодняшнего положения России ,но проект кое -где буксовал маленько .Китай и СССР бились за право быть любимой женой у жидосаксов -Китай стал ,а нас избили за непослушания и разрешили делать вид ,что мы все еще Партнеры и нас оставят в Европейской индентичности ,если выполним кое-какие действия,младшенькие братья и сестры уже все исполнили ,а матушка России мешает память народа ,его Вера…думают как устроить забытье ,наняли тысячи Прилепиных с Царь градами и их стариковыми..
“Это только потребительство ,как и у хохлов..” – вот это и есть главный ответ на главный вопрос. Пока у вас есть Батька, Белоруссия будет целостным и в меру благополучным государством. Вот это и есть наглядный пример роли лидера в истории.
таки ви батенька мечтатель и фантаст
Склерозите ?” ..а матушка России мешает память народа ,его Вера…думают как устроить забытье ,наняли тысячи Прилепиных с Царь градами и их стариковыми..” (у Вас) – это забытьё уже давно устроено Вашими кошерными. 2000 лет. Посвистите ещё..
Покажу Вам Ваше очередное пробитие дна.
марина → жора шапов 11 мин. назад
“Не устраивай истерику жорик и высокий балаган.Хохол самый приземленный тип ,он делает деньги -ведь день в армии 3000 евро -это даже не Клондайк ,а что то прибыльнее.”
Курс НБУ на сегодня : 1 evr. – 41,2925 грн.
3000 евро ( в день у Вас) умножаем на 41, 2925 = 123 877,5 грн /день.
Если допустить, что индивидуум выжил 30 дней ( месяц) , то : 30 х 123877, 5 = 3 716 325 грн / мес.
Вас даже в ЦИПСО Кэта с этим не возьмут.
Прекрасная демонстрация Вами Вашей дислексии с с-афазией ( дегенерации, кароч.)
Упс, нынешние бронижелеты так устроены, руку ногу оторвет, а потрошка целы, это рационально защищены самые важные органы, и для трансплантологов тоже. Сербы именно так же в Европу и попали, по частям, так что мечта украинцев збудется, и они попадут в Европу, а в каком виде это вторично.
В статье, жертвы, жертвы, не исключено что это жертвоприношение, а автор неосознанно придал этому значение.
Для жертвоприношения ( а это всегда – ритуал) нужен корбан и резник. А как по Вашему , должны быть устроены бронЕжилеты ? По типу “презерватив на всё тело “?
Это не жертвоприношение а практичная разделка человеческого стада на коммерческое мясо. Чикагские бойни. Типа того. Вдумайтесь, насколько это жутко на самом деле. Это воплощение в жизнь самых жутких фантастических фильмов. Фашистов ругают все за их опыты над людьми в концлагерях, хотя даже те до такого не додумались. А сегодня это считается нормальным – трасплантология. Такое умное слово придумали. Обсудили и узаконили. Исключительно из соображений гуманизма. Живых людей – на мясо. Вот такой он – лик демократии и либерализма.
А Алка с Максом геем возглавляла у нас мировую мафию по суррогатному материнству.У Китаезов голубоглазые с интелектом пользовались успехом и конечно же мировое голубое лобби.И все знали ,что имено эта старая шалава ,создав фейковую семью с геем и заведя двое детей от суррогата =это картинка этого мирового масштабного бизнеспроекта.И их не трогали ,если бы сама шалава не нарвалась на критику..И только сегодня”Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.”
А вы как то странно все комментируете ,вы как бы на своей волне и любите остренькое ,но дозированно
“…на своей волне и любите остренькое ,но дозированно” – совершенно угадали. Остренькое басгранично – гарантия разбалансировки витальных процессов в организме. А мне еще пожить хочется – очень интересно, чем все эти пляски святого Витта закончатся.
“А Алка с Максом геем возглавляла…” – и шо с того? У нас “Закон Димы Яковлева” с 01.01.2013 действует. И тогда же суррогатное материнство втихую прикрутили.
Правильная статья. Я еще в 2014 году про то писал в комментариях.
“…жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – Сандра Руфолс, известная также как «Сандра-потрошительница» – про нее в 2014 году говорили, что ее люди под Иловайском тяжелораненых “лечили” по программе врачей-волонтеров. И сам Саакашвили не случайно на Украине потом оказался, по моему мнению.
Несчастен тот народ, которым его начальники торгуют оптом и в розницу. Слава тебе господи, Ельцинские времена у нас прошли, а то, может быть, и хуже было бы….
Ты о каком народе ? Если об кошерной ник маринки “украинском народе”, – то его никогда не было. Если про население зоопарка на глобусе в общем – то так.
Я не углубляюсь в нюансы в данном случае. Я про тот народ, который в современных нам государствах считается населением отдельно взятого государства. И про того руководителя, который принимает решения, что можно делать с этим народом, а что нельзя.
Мда уж, уровень компетенции зашкаливает. Вот же, сколько угодно вполне себе здоровых, неиспорченных современными продуктами органов почти даром. К тому же еще никто и не стреляет. https://bravedefender.ru/kak-rabotayut-fabriki-detej-v-nigerii-seksualnoe-nasilie-i-prodazha-mladentsev-na-organy/
А мы с Вами, уважаемый Жэка , до конца знаем про совместимость органов донора с учётом генетики, химсостава крови и бог весть ещё чего ? Помните, кровь группы “О” подходит всем, а остальные – нет? Ведь слово “толерантность” – это медицинский термин. Не каждый захочет платить за подавление антагонистов потом.. Рокфеллеру подобрали 8 живых доноров. Живых, Карл ! Подобрали, Карл ! Но Творец – ба-альшой шютник..
Так и я про то. Просто кто-то думает, что все человеческие органы полностью совместимы и нет особой проблемы заменить один на другой. Не надо учитывать кучу факторов по совместимости – знай себе меняй за большие деньги. И всё!
А по-факту, нужен конкретный живой человек, который сдаст кучу анализов. Раненый уже не подходит, он может не дожить до конца исследований.
И люди, стоят годами в очереди на замену не из-за того, что доноров мало, а потому что совпадений мало. А если кто-то думает, что богатейшие люди могут себе это позволить, то не проще ли заранее иметь подготовленную жертву?
Дело в том, что чёрная трансплантология – это бизнес с подготовкой, с набором уже готовых параметров. Тем более, что мясо – безплатно на убое. Поэтому предварительный банк данных есть, как есть и экспресс-анализы. А ошибка, – новое подвезут.
Вы были бы правы, если бы врачи думали так же как и Вы. Но медицина, в том числе трансплантология, это бизнес (продажа услуг), а там психология продаж имеет первоочередное значение. Поэтому расчет на то, что богатый заплатит и за надежду. Берут не так что бы много, но и ответственности за результат не несут. А денюжки кааапают.