Сталинградская битва. Рассказывает Маршал Советского Союза Георгий Жуков (1968)
Фрагмент документального фильма, рассказывающем о Сталинградской битве – величайшем сражении, положившем начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Маршал Советского Союза Георгий Жуков рассказывает о подготовке плана к контрнаступлению под Сталинградом. В августе 1942 года Жуков как представитель Ставки и заместитель Верховного Главнокомандующего был направлен под Сталинград, где руководил операциями фронта, распределением резервов, вопросами взаимодействия стрелковых войск, артиллерии, танков и авиации.
Контрудар проводился с целью оттянуть часть вражеских сил от Сталинграда с тем, чтобы облегчить выполнение боевой задачи защитникам города. Данная задача была решена.
Фрагмент документального фильма “Страницы Сталинградской битвы. 4 серия. Операция “Уран”.
Волгоградская студия телевидения, 1968 г.
#гостелерадиофонд #ГеоргийЖуков #интервью #ЛюдиЭпохи
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