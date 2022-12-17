Тёмные тайны королевской семьи
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Двадцать пять лет назад в автокатастрофе в центре Парижа погибла принцесса Диана, унесшая с собой темные тайны дома Виндзоров. Обстоятельства этой автокатастрофы вызывают сомнения в официальной версии случившегося. Историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов на основании собственного расследования приходит к выводу, что это была инсценировка несчастного случая, за которой стояли спецслужбы Великобритании. В студии Сергей Харцызов.
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