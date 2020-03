Тайны Мироздания ( часть 1-10, ссылки на все части)

http://левашов.ru-an.info/новости/тайны-мироздания

мы Потомки Белых Богов. Что это значит?

Тайны Мироздания. Часть 10. Цивилизация белой расы планеты Земля

Фрагменты из нашей книги о секретах Мироздания. Эта часть кратко рассказывает о том, как Белые Боги были вынуждены заняться просвещением народов чёрной, красной и жёлтой рас, временно привезённых на Землю в качестве беженцев...

Цивилизация белой расы планеты Земля

Фрагменты текста из нашей новой книги о тайнах Мироздания…

Авторы – Елена Любимова и Дмитрий Байда

Как вы помните, наши предки – народы белой расы славян и ариев – колонизировали планету Мидгард-земля около миллиона лет назад. Перед этим им ещё пришлось упорядочивать Солнечную систему, чтобы не допустить космических катастроф, которые непременно происходят при хаотическом вращении планет и их фрагментов вокруг звезды после взрыва «сверхновой».

Именно поэтому местная фауна не могла здесь достичь уровня развития цивилизации, и была погашена, когда эту планету наши предки выбрали для колонизации в целях проведения грандиозного эксперимента. Перед этим они спасли её от гибели, а это по космическим законам означает, что спасённая планета переходит под полный контроль спасших её.

Ещё славяно-ариям пришлось преобразовать Солнечную систему для безопасного существования колонии в течение многих миллионов лет. А для организации подходящей экологической ниши, нашим предкам пришлось завезти сюда необходимые растения, животных, птиц, рыб и организовать пищевые цепочки для всех, включая и человека.

Колония тихо-мирно жила, никем не замеченная более полумиллиона лет, колонисты компактно размещались на континенте Даария. А потом «Тёмные Силы» (социальные паразиты) узнали о ней, и реальная «Звёздная Война» пришла на Землю. Около 113 тысяч лет тому назад паразиты вынудили наших предков уничтожить ближайшую луну Лелю, что повлекло за собой масштабную планетарную катастрофу. Даария ушла под воду Ледовитого океана, а наши предки переселились на континент, который мы сегодня называем Азия.

Пришлых космических бандитов это не устраивало, и они провернули операцию по подселению на Мидгард-землю беженцев с других планет, которые были генетически совместимы со славяно-ариями, но эволюционно были значительно менее развитыми. Этот хитрый план был нужен им для того, чтобы заставить смешаться белую расу с цветными, и таким образом резко понизить эволюционный уровень и белой расы, и всего социума планеты. Эту тайную операцию они начали проводить около 40 тысяч лет назад.

Паразиты добились всего, что планировали: вынудили наших предков временно ввезти на Землю беженцев трёх рас – жёлтой, красной и чёрной. Затем паразиты организовали несколько «небольших» катастроф, позволивших изменить климат на планете и вынудить народы белой расы уйти со своих земель и постепенно начать смешиваться с незваным гостями. Это привело к появлению «эволюционно перекоса», появлению «элиты» и, в конце концов, к Первой ядерной войне и Второй планетарной катастрофе около 13 тысяч лет тому назад.

Однако цивилизация наших предков не погибла полностью и начала быстро восстанавливаться. Тогда паразиты решили создать себе помощников для того, чтобы бороться с людьми белой расы изнутри. Они выбрали кочевое племя чёрной расы – гиксосов – и путём генетических манипуляций и воинственной религии – иудаизма – создали себе верных и воинственных помощников – иудеев.

Цель у паразитов была простая и незатейливая – довести белых людей до состояния животных и таким образом положить конец Ведической цивилизации Мидгард-земли, которую они не могли покорить никаким другим способом.

Светлые Иерархи, защищавшие на Мидгарде людей от паразитов, понимали, что добиться мирного сосуществования четырёх разных рас на планете можно только постепенно поднимая уровень развития гостей вверх, т.е. воспитывая их и прививая им человеческие привычки вместо звериных повадок. Поэтому белые люди, достигшие высокого уровня развития, которых наши предки называли богами, стали учителями для гостей жёлтой, красной и чёрной рас, и стали постепенно подтягивать их вверх, к уровню развития «людей разумных».

О них – о белых богах Человечества – повествует этот небольшой рассказ.

Белый Бог голубоглазый блондин Аполлон

Белые боги были учителями Человечества

Наши предки – люди белой расы – в своё время занимали практически все пригодные для жизни земли планеты. Именно они дали начальные знания, необходимые для выживания, людям остальных трёх рас – чёрной, красной и жёлтой, привезённым на Землю в качестве беженцев около 25 тысяч лет назад. Эти расы были гораздо моложе людей белой расы и по возрасту, и по уровню эволюционного развития.

Например, люди красной расы (т.н. «американские индейцы») раньше жили просто, как стаи диких животных: жили в пещерах, кормились всем, что могли найти, понятия «семьи» у них ещё не было, самки у них были общими и т.д. Поэтому белые люди вынуждены были приходить к таким народам и давать им начальные знания для выживания на Земле.

Именно наши предки были теми учителями человечества, все немногочисленные сведения о которых к настоящему времени либо уничтожены, либо крайне искажены паразитами и их помощниками.

Тем не менее, кое-какая объективная информация о реальном прошлом цивилизации наших предков белой расы сохранилась до сегодняшнего дня. Мы с радостью представим её вам в этом разделе. Мы расскажем о белых богах и белых людях разных континентов, а также об одинаковых символах, которыми все они пользовались. Эти сведения пока ещё отрывочны и фрагментарны, но это всё, что нам удалось разыскать во время подготовки к написанию этой книги.

Белые Боги Ближнего Востока

Ортодоксальная историческая наука считает территорию Ближнего Востока, на которой расположены современные Египет, Ирак, Ливан, Сирия, Израиль, Иордания колыбелью древнейших цивилизаций на планете. Все исторические учебники единогласно отдают пальму первенства в изобретении колеса и письменности, государственного устройства и законодательства, науки и сельского хозяйства древним шумерам и египтянам. Однако ни в одном из этих учебников не написано о том, что все знания, начиная с техники обжига кирпича, системы орошения и заканчивая математикой, астрономией и медициной, этим и другим народам принесли Белые Боги, приходившие, как правило, с севера.

По одной из древних египетских легенд государство Египет создали девять Белых Богов. Эти Белые Боги также были их первыми правителями, а пришедшие с ними люди стали их первой аристократией. О том, что правящей кастой Египта были белые люди, историкам хорошо известно, благодаря недоуничтоженным материальным свидетельствам, хранящимся в разных музеях мира. Так, в экспозиции Каирского музея находятся статуи фараонов 4-й Династии (2575-2467гг. до н.э.) и их жён, которые имеют явные признаки белой расы.

Фараон Рахотеп и его жена Нофрет, 4-я Династия (2575-2467 гг. до н.э.), музей Каира

Примечательно, что глаза большинства статуй сделаны либо из лазурита – голубого камня, как у бюста египетской благородной дамы 4-й династии, либо из горного хрусталя, который меняет свой цвет с голубого на серый, зависимости от освещения, как у статуи фараона Хора. Королева Хетоп-Херес II, дочь фараона Хеопса, строителя Великой пирамиды, на стенах своей усыпальницы изображалась как рыжеватая блондинка со светлой кожей.

В одном месте египетской Книги Мёртвых глаза бога Гора описываются, как «сияющие» или «сверкающие», а в другом Гор описывается, как «голубоглазый». Там же, в 140 главе также описывается амулет, так называемый, «глаз Гора», который всегда должен быть изготовлен из лазурита, синего полудрагоценного камня.

Голубоглазый египетский фараон Гор

Грек Плутарх в 22 главе своей книги «Об Исиде и Осирисе» утверждал, что египтяне считали, что бог Гор был светлокожим, а Сет – розовощёким и рыжеволосым. Другие источники утверждают, что все рыжеволосые люди древнего Египта истово его почитали. Тексты на стенах древних пирамид гласят, что боги имели синие или зелёные глаза, а Диодор Сицилийский утверждал, что египетская Богиня охоты и войны Нейт была голубоглазой.

Светлокожими и светловолосыми также были люди, составлявшие египетскую знать, о чём свидетельствует мумия египетского царедворца 1400 г. до н.э. по имени Юуйя (Yuya). Он был отцом Тии (Tiye), которая была женой фараона Аменхотепа III. Рядом с ним покоилась его белокурая жена Туйя (Thuya), прабабушка Тутанхамона (Tutankhamen).

Когда английский археолог Ховард Картер (Howard Carter) раскопал гробницу фараона Тутанхамона в 1922 году, среди прочих вещей он обнаружил миниатюрный саркофаг в котором лежали золотисто-каштановые волосы его бабушки, царицы Тия (Tiye). Мумия Тии была обнаружена в 1905 году. У неё были длинные светло-каштановые волосы.

Французский египтолог Кристиан Дерош-Ноблекур (Christiane Desroches-Noblecourt) так описывает самую известную египетскую красавицу, царицу Нефертити:

«…Её красота относится к так называемому Фиванскому типу, представленному на фресках усыпальницы… Её раскрашенный бюст, который сегодня хранится в музее Берлина, демонстрирует розоватую кожу лица, что предполагает, что она должна была беречь её от солнечных лучей и принадлежала к северной расе…».

Мать фараона Аменхотепа IV (18 династия) изображали как голубоглазую блондинку с румяным лицом. Принцесса Ранофри, дочь фараона Тутмоса III (18 династия) также изображалась как блондинка. В 1929 году археологи обнаружили мумию 50-летней царицы Мерит-Амон (Meryet-Amun), другой дочери Тутмоса III, с волнистыми светло-каштановыми волосами. Американский египтолог Доналд Райан (Donald P. Ryan) в 1989 году открыл одну из гробниц в Долине Царей, где покоилась мумия с рыжеватыми волосами, предположительно царицы Хатшепсут (18 династия).

Манефон, греко-египетский священник, который жил в 3 веке до н.э., писал в своей Истории Египта, что последним правителем 6-й династии была царица Нитокрис – розовощёкая блондинка. По свидетельству греко-римских авторов Плиния Старшего, Страбона и Диодора Сицилийского, третья пирамида была построена царицей Родопис, чьё имя на древне-греческом обозначает «розовощёкая».

20-й псалом из 141 главы египетской Книги Мёртвых посвящён «возлюбленной Богине с рыжими волосами», а в усыпальнице фараона Меренптаха (19 династия, 1213-1204 гг. до н.э.) изображены рыжеволосые богини. Учёным также хорошо известно, что самый известный фараон Рамсес II (1292-1225 до н.э.) был рыжеволосым.

Египетская знать пониже рангом, а также египетская интеллигенция, например, писцы – люди, получившие очень хорошее по тем временам образование и воспитание, из которых выходили хозяйственники, строители и управленцы, «круче» которых были только жрецы, – изображались с некоторыми признаками белой расы, будь то светлые глаза или волосы. Это видно на стеле из Абидоса, которая датируется Средним Царством (приблизительно 2040-1640 гг. до н.э.) и на гробе знатного человека по имени Куй (Khui), который датируют 12 династией (1976-1947 гг. до н.э).

Белые Боги Египта с явными европеоидными чертами лиц

О том, откуда, когда и с какой целью на землях северо-восточной Африки, населённой людьми чёрной расы, появились Белые Боги и с ними белые люди, очень обстоятельно рассказывается во втором томе книги академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах», в разделе 2.1. Мы лишь кратко упомянем самое главное.

Первая мировая ядерная война между Антланью (Атлантидой) и Великой Асией (Славяно-Арийской Империей) более 13 тысяч лет назад закончилась поражением антских жрецов, планетарной катастрофой и гибелью Антлани. Белые Иерархи наказали виновных жрецов, а оставшихся в живых девятерых жрецов из Антлани и вместе с ними других белых «людей праведных» перенесли на Африканский континент, где они потом создадут государство, которое позже назовут Египтом. Эти жрецы научили людей с кожей цвета мрака, как называют людей чёрной расы, тому, чего до этого они никогда не делали. Они обучали их выращивать злаки и овощи, строить города и храмы, гробницы в виде пирамид, а также передали часть сакральных знаний. Четыре рода Белой Расы правили в созданном ими государстве – стране гор рукотворных.

Таким образом, даже те скромные сведения, которые мы здесь опубликовали, однозначно подтверждают сказанное в Ведах о том, что Египет был создан белыми людьми! А единственными белыми людьми на планете в то время были РУСЫ(славяно-арии).

Белые боги Центральной и Южной Америки

«Они могли делать всё, что угодно, ибо ничего трудного для них не существовало; они резали нефрит, плавили золото, всё это дал им Кецалькоатль ... искусства и знания…» Францисканский монах-хронист Бернардино де Сагун (Bernardino de Sahagun).

Таким эпиграфом начинается книга «В поисках Белого Бога: загадочное наследие цивилизации Южной Америки» (InQuest of the White God: the mysterious heritage of South American civilization). Её написал в 1963 году известный учёный и дипломат Пьер Оноре (Pierre Honore). Он работал в Бразилии директором исследовательского института и советником правительства, совершал продолжительные путешествия по всей территории Латинской Америки и имел возможность осматривать остатки великой цивилизации, изучению которой он посвятил 15 лет своей жизни.

Как видно из названия книги, Оноре искал и нашёл свидетельства того, что задолго до Колумба белые люди, прилетевшие с востока, принесли на земли Центральной и Южной Америки цивилизацию, они же стали первыми правителями людей Красной Расы, а их спутники – правящей кастой. Здесь мы приведём перевод некоторых отрывков из книги.

«…Старинные легенды индейцев Центральной и Южной Америк, почти затерявшиеся в тумане времени, повествуют о том, что некогда на берега их страны высадились белые бородатые люди. Они принесли индейцам основы знаний, законы, письменность, всю цивилизацию. Они прибыли на больших странных судах с лебедиными крыльями и корпусами светящимся так ярко, что они были похожи на гигантских змей, скользящих по воде. Подойдя к берегу, из кораблей высадились люди – голубоглазые и светловолосые – в одеяниях из грубого чёрного материала с круглым отверстием у шеи и короткими широкими рукавами.

Сохранилась до наших дней также и легенда об одном единственном белом боге, который являлся началом каждой древнейшей цивилизации индейцев обеих Америк. Тольтеки и ацтеки Мексики называли белого бога Кецалькоатль, инки – Кон-Тики Виракоча, для чибча он был Бочика, а для майя – Кукулькан. Перуанцы, которые и до сего дня утверждают, что у богов были светлые волосы и голубые глаза, называли его Хустус. Индейские летописи говорят, что белые бородатые люди появились на берегах озера Титикака, где построили огромный город и приучили местное население жить цивилизованно, за 2000 лет до инков…

Белый Бог Кецалькоатль с явно европейскими чертами лица

"Когда я спросил местных индейцев, кто построил эти древние памятники, – писал испанский хронист Сьеса де Леон в 1553 году, – они отвечали, что это сделал другой народ, бородатый и белокожий, как мы, испанцы. Эти люди прибыли, задолго до инков и осели здесь. Они рассказали также, – продолжает Леон, – что на озере, на острове Титикака в прошлые века жил народ, белый, как мы, и один местный вождь по имени Кари со своими людьми пришёл на этот остров и вёл войну против этого народа и многих убил... Я спросил местных жителей, были ли эти строения созданы во времена инков. Они посмеялись над моим вопросом и заявили, что им доподлинно известно, что всё это сделано задолго до власти инков. Они видели на острове Титикака бородатых мужчин. Это были люди тонкого ума, пришедшие из неведомой страны, и было их мало, и убито их много в войнах"...

Инок Гарсильясо де ла Вега, сын инкской царицы, расспрашивал своего царственного дядю о ранней истории Перу. Тот отвечал:

"Племянник, с удовольствием отвечу на твой вопрос и то, что я скажу, ты навеки сохрани в своём сердце. Знай же, что в древние времена весь этот район, тебе известный, был покрыт лесом и зарослями, и люди жили как дикие животные – без религии и власти, без городов и домов, без обработки земли и без одежды, ибо не умели они выделывать ткани, чтобы сшить платье. Они жили по двое или по трое в пещерах или расселинах скал, в гротах под землёй. Они ели черепах и коренья, фрукты и человеческое мясо. Тело своё они прикрывали листьями и шкурами животных. Они жили как звери и с женщинами обращались тоже как животные, ибо не умели жить каждый с одной женщиной..."

Де Леон дополняет Гарсильясо:

"Непосредственно после этого появился белый человек высокого роста и обладал он большим авторитетом. Говорят, он во многих посёлках научил людей нормально жить. Везде они называли его одинаково – Тикки Виракоча. И в честь него создали они храмы и воздвигли в них статуи..."

Писарро писал об инках: "Правящий класс в перуанском королевстве был светлокожим, цвета спелой пшеницы. Большинство вельмож удивительно походили на испанцев. В этой стране я встретил индейскую женщину такую светлокожую, что поразился. Соседи зовут этих людей – детьми богов"…

Они не смешивались с индейцами, имели несравненно лучшее образование по сравнению со своими подданными и говорили на особом языке. Таких членов королевских семей было к приходу испанцев 500.

Хронисты сообщают, что восемь правителей инкской династии были белыми и бородатыми, а их жёны – "белыми, как яйцо". Гарсильяcо оставил впечатляющее описание, как однажды, когда он ещё был ребёнком, другой сановник повёл его в царскую усыпальницу. Ондегардо (так его звали) показал мальчику одну из комнат дворца в Куско, где вдоль стены лежало несколько мумий. Ондегардо сказал, что это бывшие инкские императоры и он спас их тела от разложения. Случайно мальчик остановился перед одной из мумий. Волосы её были белы как снег. Ондегардо сказал, что это мумия Белого инки, 8-го правителя Солнца. Так как известно, что умер он в юном возрасте, то белизна его волос никак не может быть объяснена сединой...

…В 1925 году археологи открыли два больших некрополя на полуострове Паракас в южной части центрального перуанского побережья. В захоронении лежали сотни мумий древних сановников. Радиокарбонный анализ определил их возраст – 2200 лет. …Когда мумии вскрыли, то обнаружилось разительное отличие их от основного физического типа древнеперуанского населения. Вот что писал тогда американский антрополог Стюарт: "Это была группа крупных людей, абсолютно не типичных для населения Перу"…»

Так что не были испанцы первыми белыми людьми, которые ступили на американский континент, равно как и Колумб не был первым его открывателем. Тем удивительней для них была реакция местного населения ни их появление.

Оноре приводит письмо Колумба. «6 ноября 1492 года он писал, что после 12-мильного марша его посыльные нашли деревню, в которой проживало примерно 1000 человек. Местные (которых Колумб назвал индейцами) встретили их с почестями, поселили в самых красивых домах, позаботились об их оружии, носили их на руках и целовали ноги, пытаясь дать им понять любым способом, что они – белые люди, пришедшие от богов. Около 50 жителей попросили моих посыльных взять их с собой на небеса к вечным богам…

…Правитель ацтеков Монтесума послал одного из своих сановников (история сохранила его имя – Тендиле или Теутлиле) к Кортесу с подарком – головным убором, наполненным золотом. Когда посланник высыпал украшения перед испанцами и все сгрудились посмотреть, Тендиле заметил среди конкистадоров человека в шлеме, отделанном тончайшими золотыми пластинками. Шлем поразил Тендиле. Когда Кортес предложил ему отнести ответный дар Монтесуме, Тендиле умолил его дать только одну вещь – шлем того воина: «Я должен показать его правителю, ибо эта каска выглядит точно так же, как та, что однажды надел белый бог». Кортес отдал ему шлем с пожеланием, чтобы его вернули наполненным золотом…»

В своих воспоминаниях Кортес приводит отрывок речи Монтесумы: «Мы знаем из письмен, доставшихся нам от предков, что ни я, ни кто-либо другой, населяющий эту страну, не являются её коренными жителями. Мы пришли из других земель. Мы знаем также, что ведём свой род от правителя, подчинёнными которого мы являлись. Он пришёл в эту страну, он снова захотел уйти и забрать с собой своих людей. Но они уже женились на местных женщинах, построили дома и не хотели идти с ним. И он ушёл. С тех пор мы ждём, что он когда-нибудь вернётся. Вернётся как раз с той стороны, откуда пришёл ты, Кортес...»

Ацтеки подумали, что их ожидания сбылись, что боги вернулись, как и обещали. Причём вернулись в тот «особый» год, который высчитали жрецы, и который повторялся каждые 52 года. Одежды конкистадоров были очень похожи на облачение долгожданных богов. Именно поэтому цивилизации индейцев с мощными военными организациями и многомилионным населением не оказали практически никакого сопротивления испанским конкистадорам, численность которых едва доходила до 1000. Ни ацтеки, ни инки почти ничего не предпринимали, когда испанцы врывались в их храмы и разбивали золотые и мраморные статуи белых богов.

В храме Куско, стёртом с лица земли, стояла огромная статуя, изображавшая человека в длинном одеянии и сандалиях, «точно такая же, что рисовали испанские художники у нас дома», как вспоминал Франциско Писарро. В храме, построенном в честь Виракочи, тоже стоял великий бог Кон-Тики Виракоча – мужчина с длинной бородой и гордой осанкой, в длинном балахоне.

Современник событий писал, что когда испанцы увидели эту статую, то подумали, что Святой Бартоломей дошёл до Перу и индейцы создали монумент в память об этом событии. Конкистадоры были так поражены странной статуей, что не разрушили её сразу, и храм на время миновала участь других подобных сооружений. Но только на время.

Испанцы разрушили всё, что могли разрушить. Единственное, что их интересовало – золото. Они переплавляли в слитки изделия из золота необычайной красоты, которые представляли собой огромную художественную ценность и стоили бы гораздо больше, если бы они их вывезли в целости. Достаточно взглянуть на некоторые экспонаты из музея золота в Перу, который от случая к случаю пополняется новыми, и которых там накопилось уже больше 20 тысяч. Эти золотые украшения лишь мизерная часть знаменитого «золота инков» из полумифической страны Эльдорадо. Наверное, излишним будет говорить, что искусству добычи и обработки золота индейцев тоже научили белые боги.

…На севере инкского государства, в горах Колумбии, жили чибча, ещё один загадочный народ, достигший к приходу испанцев высокого уровня культуры. Их легенды также содержат сведения о белом учителе Бочика. Описание его то же, что и у инков. Он правил ими много лет и его называли также Суа, то есть "солнце" на местных диалектах. К ним он пришёл с востока...

Белый Бог Бочика – явный европеец. Памятник в Колумбии

К востоку от области чибча, в Венесуэле и соседних областях, мы снова наталкиваемся на свидетельства пребывания таинственного странника. Его называли там Тсума (или Суме) и сообщали, что он обучил их земледелию. По одной из легенд, он велел всем людям собраться вокруг высокой скалы, встал на неё и поведал им законы и наставления. Пожив с людьми, он покинул их.

Непосредственно к северу от Колумбии и Венесуэлы в районе сегодняшнего Панамского канала живут индейцы куна. Они сохранили сообщения о том, что после сильного наводнения пришёл некто и обучил людей ремёслам. С ним было несколько молодых сподвижников, распространявших его учение.

Ещё дальше на севере, в Мексике, к моменту испанского вторжения цвела высокая цивилизация ацтеков. От Анауака (современный Техас) до Юкотана ацтеки говорили о белом боге Кецалькоатле. По преданиям он был пятым правителем тольтеков, прибыл из страны Восходящего солнца (конечно, ацтеки имели в виду не ту страну, которую подразумеваем под этим названием мы) и носил длинную накидку. Он долго правил в Толлане, запретив человеческие жертвоприношения и проповедуя мир. Люди больше не убивали животных и питались растительной пищей. Но это длилось недолго. Дьявол заставил Кецалькоатля предаться тщеславию и погрязнуть в грехах. Однако скоро ему стало стыдно за свои слабости, и он решил покинуть страну. Перед уходом бог заставил улететь всех тропических птиц и превратил деревья в колючие кустарники. Он исчез в южном направлении...

Как доказали учёные, соседи ацтеков – майя – также не всегда жили в сегодняшних местах, а мигрировали из других районов. Сами майя рассказывают, что их предки приходили дважды. Первый раз – это была наиболее крупная миграция – из-за океана, с востока, откуда были проложены 12 нитей-путей, и вёл их Ицамна. Другая группа, меньшая, пришла с запада и среди них был Кукулькан. У всех них были ниспадающие одежды, сандалии, длинные бороды и непокрытые головы. О Кукулькане вспоминают как о строителе пирамид и основателе города Майяпака и Чичен-Ицы. Он же научил майя пользоваться оружием... И снова, как и в Перу, он покидает страну и уходит, в сторону заходящего солнца...

Путешественник, едущий из Юкатана на запад, непременно должен проехать через область Цельталь в джунглях Табаско. Легенды населения этих мест хранят сведения о Вотане, пришедшем из районов Юкатана. Крупный знаток американских мифов Бринтон говорит, что немногие мифы о народных героях повлекли за собой столько спекулятивных вымыслов, сколько миф о Вотане.

В далёкие эпохи Вотан пришёл с Востока. Его послали боги, чтобы разделить землю, раздать её человеческим расам и каждой дать свой язык. Страна, откуда он пришёл, называлась Валум Вотана. Когда посольство Вотана прибыло в Цельталь, люди находились "в плачевном состоянии". Он распределил их по деревням, обучил выведению культурных растений и изобрёл иероглифическое письмо, образцы которого остались на стенах их храмов. Говорят также, что он написал там свою историю. Миф кончается очень странно: "Когда наконец подошло время печального ухода, он не ушёл через долину смерти, как все смертные, а прошёл сквозь пещеру в подземный мир".

Но в действительности таинственный Вотан ушёл не под землю, а на плоскогорье Соке и получил там имя Кондой. Соке, о мифологии которых почти ничего не известно, были соседями жителей Цельталя. По их легенде, пришёл отец бог и научил их жить. Они тоже не верили в его смерть, а считали, что он в лёгком золотом одеянии удалился в пещеру и, заделав отверстие, ушёл к другим народам...

К югу от майя соке жили киче Гватемалы, по культуре близкие к майя. Из их священной книги «Пополь Вух» мы узнаём, что их народ также был знаком со странником, проходившим через земли. Киче называли его Гугумац.

...Белый бородатый бог прошёл от берегов Юкатана через всю Центральную и Южную Америку до перуанского побережья и уплыл на запад в сторону Полинезии. Это засвидетельствовали легенды индейцев и хроники ранних испанских наблюдателей…

Следует особо отметить, что боги древней красной расы носили бороды. Такими их и изображали. И это одно из доказательств того, что Боги были представителями совсем другой расы – Белой, поскольку люди красной расы по определённой причине бород не имели.

В 1926 году американский этнограф Гаррис изучал индейцев Сан-Бласа и писал, что волосы у них цвета льна и соломы и комплекция белого человека. Совсем недавно французский исследователь Омэ описал встречу с индейским племенем вайка, волосы у которых были каштанового цвета. «Так называемая "белая раса", – писал он, – имеет, даже при поверхностном обследовании, массу представителей среди амазонских индейцев». Американская сельва обладает способностью изоляции не меньшей, чем остров, причём изоляции многовековой...

Белые боги Китая

Веды повествуют о том, что во Вселенной существует множество цивилизаций вообще и высокоразвитых, в частности. Те высокоразвитые цивилизации, которые идут по Светлому Пути, путешествуют в космическом пространстве и помогают развиваться цивилизациям тех планет, на которых зародилась разумная жизнь. Вот, как это описывает «Книга Света»:

«И вот высоко в верхах, на Листочках-Реальностях, под радужными ослепительными сияниями Великих Солнц и Звёзд, рождены были Новые Обители Жизни, в коих Древние Боги-Покровители наших Великих Родов появились. Они обживали Новые Обители Жизни, неся существам, рождённым и живущим там, Красоту, Созидание с Гармонией. Преображая Земли в Новых Обителях Жизни в цветущие благоухающие Сады под яркими разноцветными Солнцами и Звёздами… Обители Жизни в сияющем Мире, развились в Гармонии и Совершенстве. Во всех отношеньях, в деяниях и в жизни лишь Совесть и Мудрость мерилом являлись, их дополняли Любовью и Верой, что к совершенству Сознание приводят. Мудрость и Труд вдохновляют Сознание и укрепляют деяния славные…».

Следуя примеру древних Богов-Покровителей, славяно-арии поступали аналогичным образом на планете Земля. Они посылали своих высокоразвитых представителей к менее развитым «соседям» по планете, чтобы помочь тем быстрее развиваться. Они учили их различным наукам, ремёслам и искусствам, давали им законы и письменность. Они становились правителями их первой цивилизации. Так происходило повсюду на землях красной, чёрной и жёлтой рас Мидгард-земли. Во многих старинных легендах народов этих рас сохранились свидетельства о том, что Белые Боги, пришедшие с Севера, научили их всему, что они знают, и даже жили среди них некоторое время.

Не является исключением и Китай, или, как в древности его назвали славяно-арии, Аримия. Однако сейчас очень непросто найти свидетельства того, что цивилизацию Китая создали Белые Боги – славяно-арии несколько тысяч лет тому назад. Тем более, очень трудно найти изображения этих богов. На всех доступных широкой публике изображениях все древние китайские боги имеют сугубо китайскую наружность. Причина такому положению дел одна – все реальные свидетельства о том, кто на самом деле создал цивилизацию Китая, тщательно уничтожались, а те, что случайно остались, с не меньшим упорством замалчивались и продолжают замалчиваться до сих пор.

В статье «Последняя Ночь Сварога» Николай Левашов проливает свет на то, как происходил процесс постепенного переписывания китайской истории, который занял не одну тысячу лет. В Китае было три ревизии китайских иероглифов, которые вовсе не являются китайским изобретением. По одной древней китайской же легенде, китайская цивилизация началась с того, что на небесной колеснице к ним прибыл Белый Бог Хуан Ди и научил их всему: возделывать рис, строить дамбы, делать лодки и колесницы, копать колодцы, изготовлять музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и т.п. Он дал им календарь и письменность, научил писать иероглифами. Славяно-арийским символом – свастикой – китайцы пользуются до сих пор.

