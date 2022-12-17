Павел Леонов. План “Немыслимое”.
Почему план “Немыслимое” был немыслимым?
Как политические решения влияли на военное планирование, и наоборот?
Почему теоретические планы оказались нереализуемыми с военной точки зрения, но стали хорошей страшилкой для пропаганды?
Почему войну нельзя доверять военным?
На эти и другие вопросы отвечает исследователь истории Холодной войны Павел Леонов.
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