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Павел Леонов. План “Немыслимое”.

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Почему план “Немыслимое” был немыслимым?
Как политические решения влияли на военное планирование, и наоборот?
Почему теоретические планы оказались нереализуемыми с военной точки зрения, но стали хорошей страшилкой для пропаганды?

Почему войну нельзя доверять военным?
На эти и другие вопросы отвечает исследователь истории Холодной войны Павел Леонов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=msmEcDTbtww
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