Генеральный штаб Русской Армии (Штаб, которого не было)

- А Министерство обороны это что? Оно то зачем существует? – спросит въедливый читатель – и кто выше по своему статусу – министр обороны или начальник Генерального штаба?

Ну и естественно, существует самый высший штаб, который управляет всеми Вооруженными Силами современной России. Он называется "Генеральный штаб" .

В сегодняшней армии штабом как органом управления, обеспечивающим исполнение решений и замыслов командира, располагает каждое воинское формирование, начиная с батальона (и как подразделения и как отдельной воинской части).

В статье "Что такое штаб" я уже описывал место и значение штаба в управлении полком. Кратко я указывал, что и на более высоких уровнях (дивизия, корпус, армия, фронт) имеются штабы, которые в общем то выполняют тоже самое, что и полковой штаб. Разумеется, что чем выше уровень, тем штаб крупнее, в нем больше отделов, должностных лиц.

В армии штаб, в общем, то занимается тем же самым, но здесь это не орган коллегиального управления, а рабочий инструмент, посредством которого командир (командующий) претворяет в жизнь свои замыслы и решения.

Правда, если толковать этот термин более расширительно и более точно, штаб это постоянная группа лиц, которая занимается сбором информации в отношении предстоящих мероприятий определенной направленности и характера, их планированием, организацией, подготовкой соответствующих распоряжений, осуществляет контроль за выполнением решений руководителя, собирает и анализирует информацию о ходе и итогах действий.

Если коротко, то выше министр обороны, в ведении которого находятся совершенно все вопросы, связанные с защитой страны и с Вооруженными Силами. Министерство обороны занимается общими вопросами функционирования, жизни армии, координирует вопросы обороны страны с другими министерствами и ведомствами, снабжением Вооруженных Сил всеми видами материально-технического снабжения, разработкой и внедрением новых видов и обпразцов вооружения.

Генштаб же занимается непосредственным военным планированием и управлением войсками, готовит планы войны (войн), руководит мероприятиями по подготовке к войне (в пределах военных организаций), обучением личного состава, разработкой Уставов, Наставлений и Инструкций.

Но так было не всегда. До революции 1917 года Российские Вооруженные Силы Генерального штаба в его сегодняшнем понимании не имели на всем протяжении своей военной истории. Хотя само словосочетание "генеральный штаб" во многих военных трудах, книгах, документах встречается очень часто и очень широко.

Прежде чем доказывать это утверждение, которое читателям может показаться странным, если не вообще неправильным, должен сразу определить некоторые понятия и термины с тем, чтобы дальше по тексту у читателя не возникало недоумения. Читатель вправе не соглашаться с этими определениями, считать их ошибочными, но по тексту статьи эти определения используются автором именно в нижеуказанных пониманиях. К ним автор пришел на основании тщательно прочтения и осмысления источников, перечисленных в конце статьи.

От автора. Прежде чем кидаться доказывать, что автор глубоко заблуждается и радикально ошибается, что он полнейший дилетант и неуч, ничего не понимающий в военном деле вообще, и в штабах в частности, прошу очень внимательно перечесть те книги XIX и начала XX века, которые написаны военными специалистами того времени. Эти источники перечислены в конце статьи и общедоступны как в Интернете, так и в бумажном варианте.

Генерал . Этот термин в прошлом означал не звание, а должность (чин), точнее часть названия должности – "главный…." или по отношению к организациям, учреждениям и т.п., и в значении "общий…..". И лишь по мере разделения понятий "должность" и "звание", которое происходило постепенно вплоть до второй половины XIX века, слово генерал постепенно перебралось в сферу почти исключительно званий.

Квартирмейстер – специалист штабной службы. Квартир… – пункт управления; …мейстер – мастер, специалист.

Генерал-квартирмейстер – главный в штабе. Иначе говоря – начальник штаба. Но это отнюдь не воинское звание. Оно кстати существовало еще и в конце XIX века.

Обер-квартирмейстер – старший штабной специалист.

Квартирмейстерская служба – служба штабов.

Квартирмейстерская часть - суть штаб.

Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части – офицеры штабной службы в период царствования императора Павла I.

Генеральный Штаб (Генеральный штаб, генеральный штаб) – собирательное обобщающее понятие, связанное со всеми вопросами штабной службы.

Офицер генерального штаба - офицер или генерал, имеющий специальное военное образование и знания, позволяющие ему успешно справляться с ключевыми штабными обязанностями. При этом офицер должен быть причислен к корпусу офицеров Генерального штаба.

Корпус офицеров генерального штаба - обобщающее, собирательное обозначение всех офицеров Генерального штаба.

Академия Генерального штаба - высшее военно-учебное заведение, готовившее офицеров штабной службы, способных исполнять ключевые должности, начиная со штаба бригады. Офицеры успешно закончившие основной и дополнительный курсы академии, причислялись к корпусу офицеров генерального штаба с тем, чтобы использоваться в дальнейшем на штабных должностях.

Конец предисловия.

Вооруженные силы российских княжеств возникли в глубокой древности, когда еще не существовало единого Русского государства. Каждый князь обычно имел вооруженное формирование, известное под названием "дружина". Численность дружин была невелика, никаких сложностей в управлении не было, и князь мог управлять своими вооруженными формированиями сам или через назначаемых им военачальников (воевод).

Для серьезных крупных боевых действий князь созывал ополчение, которым руководил сам или через своих воевод.

С образованием Российского государства численность вооруженных сил увеличивается, хотя они еще не носят характер организованного и регулярного войска. Возникает и система управленческих должностей. Во главе ратей, полков стоят воеводы из числа бояр. Им помогают младшие бояре. Более мелкими формированиями руководят соответственно полковники, сотники, десятники и т.п. Ни о какой штабной системе говорить не приходится.

Хотя по мере того, как вооруженные силы постепенно приобретали вид постоянно существующего войска, возникала необходимость в учете личного состава, учете и отчетности материально-технических средств (артиллерия, огнестрельное и холодное оружие, обмундирование, денежное жалование, продовольствие, фураж и т.п.), подготовке местности в будущим войнам, разработке замыслов предстоящей войны.

При воеводах возникают группы лиц, ведающих тем или иным видом снабжения, учета, письменно оформляющих и контролирующих исполнение повелений воевод. Их обычно именовали дьяками. При них знающие грамоту писцы.

Это уже предтеча того, что много лет спустя назовут "штабами".

Примерно в XIV веке возникает еще одна отрасль военной деятельности, которая потребует присутствия при князьях (при воеводах) еще одной группы военных специалистов. Это разведка, т.е. сбор сведений о потенциальном противнике. Уже тогда возникает довольно стройная иерархия органов военной разведки. К ним относились послы, тайные разведчики, толмачи (переводчики), служилые люди, небольшие конные отряды (дозоры). Это тоже зарождение одного из элементов штаба.

От автора. Да-да, первой и основной обязанностью послов, посылаемых в другие государства всегда была разведка. Во все времена в прошлом и теперь посольство это отнюдь не столько представительство правительства одной страны в другой стране с целью поддержания межгосударственных отношений, сколько орган государственной и военной разведки. И все аккредитованные в чужой стране журналисты, тоже разведчики. Они же собирают и передают в свою страну информацию о том, что происходит в стране их пребывания.

Вовсе не обязательно они все полковники ГРУ, и не обязательно передают информацию в Центр "Юстасу" зашифрованными радиограммами через сидящих с радиопередатчиками на краю ванны "радисток Кэт" . Ведь газетный или телевизионный репортаж, скажем о событиях в Киеве зимы 2014 года, это по сути дела ведь тоже развединформация.

В XV веке вооруженные силы России (московского государства) состоят в основном из ополчений, собираемых на время войны. Каждое сословие выставляло свое ополчение. Высшая знать (бояре, дворяне) и казаки выставляли конные полки. А вот пехота в основном состояла из стрельцов, т.е. из профессиональных солдат, нанимаемых по контракту.

От автора.. Как видим, армия, набираемая по контракту (профессиональная армия), существовала в России еще в XV веке. Очень заманчивый и кажущийся самым эффективным способ комплектования.

Но не вдаваясь в подробности, заметим, что в начале XVIII века императором Петром I этот способ комплектования армии, был полностью упразднен ввиду того, что контрактные войска (стрельцы) имели очень низкие боевые качества (я имею ввиду не умения отдельных лиц, а пригодность вести бой всем полком), были трудно управляемы, легко соблазнялись оппозиционными власти политиками и представляли собой не столько опору, сколько постоянную угрозу государству.

И скажу больше, пока существовало мощное российское государство вплоть до гибели СССР в 1991 году, никому и в голову не приходила идея контрактной армии.

Не потому ли так много сегодняшних российских политиков с пеной у рта отстаивают контрактную армию, что в какой то момент могут с помощью соблазненных современных стрельцов свергнуть неугодного им президента и самим утвердиться в Кремле.

Особенно, если принять во внимание, что сегодня едва ли не каждое министерство и ведомство уже обзавелись собственной миниармией в виде различного рода спецназов, собров, омонов и т.п.

В одном только Министерстве обороны несколько Спецназов, реально подчиняющихся только своим непосредственным начальникам, но отнюдь не министру обороны (Спецназ МО, Спецназ ГШ, Спецназ ГРУ, Спецназ ВДВ).

А ведь еще несколько спецназов в МВД (это помимо Внутренних Войск и пограничных войск), МЧС, Минюсте.

Добавим сюда ЧОПы, среди которых охранные предприятия Газпрома, Сибнефти, РЖД уже приобрели облик постоянно существующих вооруженных формирований, казачьи объединения, которые в некоторых случаях уже пытаются противодействовать местным властям.

Все эти формирования даже по своему составу, оснащению и характеру обученности неспособны вести общевойсковой бой против иностранных армий, но отлично подходят для государственных переворотов различного уровня от взятия власти в отдельном городе до общероссийского переворота. Или как минимум оказывать реальное давление пока еще только на органы местной власти.

А что до того – сможет ли армия отстоять страну от внешней агрессии, никому в Москве нет ровным счетом никакого дела.

А что половина стран мира комплектуют свои армии по контракту…. Так либо это всё больше страны мелкие, которые лишь обозначают наличие у себя вооруженных сил, либо крупные страны типа США, Англии, которым из-за их экономической мощи никто угрожать и не может. Да и то сказать, армия США по сути дела к солидной войне и неспособна. Тому свидетельства Вьетнам шестидесятых годов, сегодняшние Ирак, Афганистан и т.п.

И уже в XV веке в России возникает относительно стройная (для того времени) система государственного управления в виде т.н. Приказов , которые говоря сегодняшним языком были ничем иным как отраслевыми министерствами.

Среди прочих Приказов был и Разрядный приказ, который можно полагать предтечей Главного штаба. Во всяком случае именно так трактует книга " Столетие военного министерства".

Разрядный приказ ведал всеми вопросами, связанными с учетом "ратных людей", их назначениями на должности, жалованьем, наградами и т.п.

Кроме него существовали "Стрелецкий приказ", "Пушкарский приказ", "Бронный приказ", которые занимались конкретными отраслями военного дела.

Несколько слов о структуре и иерархии русского войска во времена Иоанна IV (Иван Грозный).

С началом или к началу войны объявлялся царский указ об ополчении (читай – приказ о мобилизации). Собравшиеся в Рать (читай полевая армия) "ратные люди" распределялись по полкам:

*Большой полк,

*Полк правой руки,

*Полк левой руки,

*Передовой полк,

*Сторожевой полк (выполнял роль резерва или арьергарда при отходе),

*Ертоульный полк (конный полк для ведения разведки и боевого охранения),

*Княжеская дружина (гвардия для защиты царя и его местонахождения).

Каждый полк, являвшийся в те времена крупным воинским формированием уровня дивизии или корпуса, состоял из нескольких "приборов", а соответственно прибор подразделялся на несколько "сотен". Или, говоря современным языком, на несколько рот.

Каждая сотня состояла из нескольких "десятков".

Отсюда и иерархия чинов, т.е. должностей:

1. Воевода Большого полка (он же главнокомандующий)

2. Товарищ воеводы Большого полка ( т.е. его заместитель)

3. Воеводы полков (правой и левой руки, передового полка и сторожевого полка).

К ним приравнивались ертоульный воевода, воевода у наряда (артиллерия), гулявый воевода (начальник

гуляй-города, т.е. подвижного лагеря)

4. Товарищи воевод полков (заместители полковых воевод).

5. Голова стрелецкий, голова наряда, голова обоза (это начальники пехоты, артиллерии, обозов)

5. Дьяки при воеводах (своего рода штабисты, ведавшие различными делами в полку).

6. Сотники (командиры сотен).

7. Пятидесятники ( командиры полусотен)

8. Десятники.

Как видим, на уровнях полков уже имеются элементы штабов, но организационно они еще не оформлены.

А вот общее руководство войском во время войны осуществляет единолично Воевода Большого полка. Никакого органа военного управления (штаба) при нем нет.

Постепенно с течением времени термин "полк" начинает обозначать не крупное войсковое формирование уровня армейского корпуса (говоря современным языком), а воинскую часть в 500-1500 человек, т.е. то, что ранее называлось прибором.

После окончания Смутного Времени (конец XVI-начало XVII веков), когда было практически разрушено Российское государство, с воцарением в июне 1613 первого из династии Романовых (Михаил Федорович) мы видим несколько Приказов, ведавших различными отраслями военного дела:

- Рейтарский приказ (ведает всей кавалерией),

- Стрелецкий приказ (ведает стрелецкими полками),

- Аптекарский приказ (ведает военной медициной),

- Приказ большой казны (ведает в числе прочих дел артиллерией, военными финансами, производством а орудий и боеприпасов).

Можно сказать, что в этот период не существует единого военного министерства, а имеются отраслевые военные министерства. И нет постоянного органа, который помогал бы полководцу управлять непосредственно войсками во время войны и в мирное время.

Вместе с тем существует по прежнему Разрядный приказ (Разряд), который носит в себе элементы Главного Штаба.

В это же время ввиду низкой боеспособности стрелецких полков в России формируются т.н. полки "иноземного строя", которые комплектовались иностранными наемниками, частично и русскими наемниками (но не из числа стрельцов), под командованием иностранных же офицеров. Предполагалось, что иностранцы не будучи связанными родственными узами с местным населением и отделенные от него языковым барьером будут исполнять военные обязанности лучше.

В полках иноземного строя иерархия воинских чинов (должностей) была следующая:

1. Полковник (командует полком)

2. Полковой поручик, второе наименование подполковник (заместитель и помощник командира полка).

3. Полковой сторожеставец, второе наименование вахтмейстер (чин, отвечающий за караульную службу в полку. В рассматриваемый период весьма важный чин в полку, но со временем переместится в категорию унтер-офицерского состава).

4. Полковой станоставец, второе наименование квартирмейстер (чин отвечающий за организацию лагеря (бивуака), лагерную службу, размещение личного состава).

5. Капитан (командир роты).

6. Поручик (помощник командира роты).

7. Прапорщик (младший помощник командира роты).

Вот чины 3 и 4 можно полагать зачатками полкового штаба.

В полках же "русского строя" (полки, создаваемые на манер полков иноземного строя, но целиком из русских людей с русскими же офицерами, иерархия чинов несколько отличалась:

1. Голова, второе наименование полковник.

2. Полуголова, второе наименование пятисотенный (командир одной из двух половин полка, причем первый полуголова одновременно заместитель головы).

3. Сотник (командир сотни, иначе говоря роты).

4. Пятидесятник (помощник сотника).

От автора. Внимательный читатель наверняка уже обратил внимание на эти наименования чинов, которые в этот период являются исключительно названиям должностей и лишь спустя столетие начнут постепенно превращаться в наименования воинских званий.

К семидесятым годам XVII века полки на время походов и войн объединяются в более крупные формирования, различные по количеству полков в них и решаемым задачам. Точного и однозначного наименования таким объединениям не существовало. Они всякий раз назывались по разному (войско, отряд, рать,…). Но стоящие во главе этих формирований лица получают вполне конкретные наименования. Еще раз замечу, что это не воинские звания, а должности.

Таким образом:

1. Генерал ( т.е. главный военачальник командующий объединением из достаточно большого количества полков).

2. Генерал-поручик ( т.е. порученец главного – заместитель командующего)

3. Генерал-майор (т.е. главный майор – помощник командующего).

25 января 1680 года царь Федор Алексеевич устанавливает единую иерархию командных чинов для всех полков вне зависимости от того, русского или иноземного строя полк:

1. Полковник

2. Подполковник.

3. Капитан.

4. Поручик.

5. Прапорщик.

Это опять таки должности, а не звания. Полковник командует полком, подполковник ему помогает; капитан командует ротой, ему помогают поручик и прапорщик.

От автора. В эти времена не существует понятий "командир полка", "командир роты" и т.п. Слово капитан, например, само по себе обозначает человека, который командует ротой.

Несколько позднее между капитаном и подполковником вводится еще один чин – майор. Это старший офицер в полку, фактически руководитель штаба полка.

Здесь же мы видим и перечень чинов полкового штаба с конкретными обязанностями:

- майор (руководитель штаба, в которого преобразовался бывший полковой сторожеставец),

- квартирмейстер (офицер штаба в которого преобразовался бывший полковой станоставец,

- полковой судья с заместителем, вевелем, 10 целовальниками

- профос (исполнитель приговоров судьи и дисциплинарных взысканий) со своими поручиком и палачом,

- урядник над женками,

- поп,

- секретарь над запасами,

- обозный.

А вот в более крупных формированиях ничего похожего на штаб нет. Впрочем, в нем нет необходимости. Это формирования временные только на время похода или кампании, а полки достаточно автономны.

Рота, разумеется, штаба не имела. Иерархия чинов роты:

1. Капитан.

2. Поручик.

3. Прапорщик.

4. Сержанты или урядники.

5. Урядник над оружием.

6. Корпоралы с подкорпоралами (по числу капральств роты).

7. Ротные станоставцы (фуриеры).

В это время еще не существует градации на генералов, штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров.

Все эти иерархии, наименования чинов и организационные системы все же в допетровские времена носили весьма неопределенный характер, без конца менялись, причем в тесном переплетении с общегосударственными органами. Всякий раз они приспосабливались к конкретным случаям и потребностям аристократии.

Лишь с воцарением на русском престоле Петра I начинается процесс упорядочивания военного управления в России.

В 1700 году создаются "Приказ при генерал-комиссаре" и "Провиантский приказ".

Первый ведал набором рекрутов и формированием полков, а второй продснабжением армии.

В 1701 году вместо ранее существовавших отраслевых военных приказов (рейтарский, стрелецкий, нарядный,…) создается "Приказ военных дел "

В 1711 году с созданием Правительствующего Сената упраздняется старый высший орган военного управления "Разрядный приказ".

В 1718 году как орган Сената, непосредственно управляющий всеми военными и морскими делами создается "Военная и адмиралтейская коллегия" . В общем то эту коллегию уже можно полагать чем то вроде военного и военно-морского министерства.

Вместе с тем стоит заметить, что достаточно стройная организация военного управления ограничивается уровнем полков. Только полки имеют определенный штат и управляются командиром с помощью штаба.

Выше это всякий раз импровизации, диктуемые конкретными условиями войны и говорить о существовании постоянно существующих и четко организованных органах управления не приходится. Полки в зависимости от решаемых задач на время сражения или кампании могли временно объединяться по три-пять или более в бригады, а бригады в дивизии. Или же из нескольких полков составлялась сразу дивизия.

Во главе этих объединений стояли командующие, которые тогда именовались генералиссимусом, генерал-фельдмаршалом, генерал-аншефом в зависимости от численности подчиненных ему войск, важности сражения и знатности.

Заметим, это чины, которые не являлись воинскими званиями, а были должностями. Понятия "воинское звание" все еще не существует.

Обычно главнокомандующим действующей армией (а их могло существовать одновременно две-три. например, одна воюет в Прибалтике, другая в Молдавии) назывался генерал-фельдмаршалом.

Далее иерархия чинов, то бишь должностей была следующей:

2. Генерал-фельдмаршал-лейтенант (т.е. помощник главнокомандующего).

3. Генерал-от инфантерии, генерал-от кавалерии, генерал-фельдцехмейстер (начальник артиллерии). Каждый генерал 3-го уровня имел подчиненных:

3а. Генерал-лейтенант.

3б. Генерал-майор.

От автора. Это сегодня генерал-майор, генерал-лейтенант и выше являются воинскими званиями. А в XVIII веке слово генерал следовало понимать как должность – "главный". Отсюда: Генерал-фельдмаршал – главный полевой руководитель, Генерал-фельдмаршал-лейтенант – помощник главного полевого руководителя, Генерал от инфантерии (генерал-от-…) -главный над пехотой (над кавалерией, над артиллерией), Генерал-лейтенант – помощник главного над….. Генерал-майор – главный над майорами (старшими офицерами полков).

4.Генерал-кригс-комисар

4а. Обер-штер- кригс-комисар

4б. Генерал-квартирмейстер.

4в. Генерал-аудитор.

Каждый начальник при себе имел различного рода и количества помощников, каждый из которых отвечал за какую то отрасль. Их можно в принципе охватить термином "штаб", но дело в том, что каких то определенных рамок, состава и распределения обязанностей эта группа помощников не имела. Все было отдано на разумение командующего.

Кончалась кампания или сражение, и соответствующее формирование (армия, дивизия, бригада) вновь распадалось на отдельные полки. Естественно, такой временный штаб прекращал свое существование.

Вернемся в 1701 год.

Уже тогда как орган военного управления в формированиях уровня бригада (соединение из 2-3 полков) и выше, отвечающий за повседневные вопросы оперативного управления возникает "Квартирмейстерская часть", которую возглавляет генерал-квартирмейстер.

Фактически это уже настоящий штаб с начальником штаба.

Таким образом существуют квартирмейстерская часть бригады квартирмейстерская часть дивизии, квартирмейстерская часть армии (но не всех вооруженных сил)

. По Воинскому Уставу 1716 года каждая отдельная армия имеет квартирмейстерскую часть, состоящую из : – Генерал – квартирмейстер

- Генерал – квартирмейстер-лейтенант.

- Генерал-штаб-квартирмейстер.

- Генерал-штабс-фурьер.

- Капитан над вожами (начальник разведки).

Кроме того, если в армии не назначен генерал-инженер (т.е. начальник инженеров), то генерал-квартирмейстеру подчиняются все минеры, инженеры, саперы и инженерные кондуктора.

В каждой дивизии (соединение из нескольких бригад) квартирмейстерская часть (читай – штаб дивизии) имела одну штатную должность – обер-квартирмейстер.

Таким образом начинают складываться органы военного управления высших формирований, которые позднее назовут штабами.

К 1720 году квартирмейстерская часть каждой действующей армии разрастается. Еще раз отметим, что в эти времена единственным постоянно существующим воинским формированием является полк. Бригады, дивизии, армии создаются лишь на время кампании. Это временные формирования.

От автора. И в это же время начинается пока незаметный процесс разделения понятий должность и воинское звание.

Теперь квартирмейстерская часть действующей армии по штату состоит из:

- Генерал – квартирмейстер

- Два генерал – квартирмейстер-лейтенанта (в ранге полковников).

- Пять обер-квартирмейстеров (в ранге майоров).

- Два генерал-штаб-квартирмейстера (в ранге капитанов).

- Капитан над вожами

- Четыре помощника капитана над вожами (в чине поручиков).

- Два фурьера ( в чине прапорщиков).

От автора. И уже в это время незаметно, но отчетливо возникает необходимость иметь некий постоянно существующий коллектив офицеров, специально обученных штабной службе, из числа которых на время кампаний можно комплектовать штабы бригад, дивизий, армий, а не выдергивать из полков офицеров на эти временные должности.

В 1762 году уже в правление императрицы Екатерины II создается комиссия, которая должна была разработать систему военного управления, соответствующую требованиям времени и состоянию Русской Армию.

В состав комиссии вошли генерал-фельдмаршалы Разумовский и Салтыков, генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа, генералы князь Голицын, граф Чернышев, Панин, князь Волконский, князь Долгоруков и генерал-поручики Суворов, Лопухин и Берг.

Эта комиссия предложила создать постоянно существующий общий для всех вооруженных сил резерв штабных офицеров (офицеров квартирмейстерской части), наделить его точными и четкими полномочиями и назвать его Генеральный штаб. Что и было сделано в январе 1763 года.

Справка.

В 1764 году для офицеров генерального штаба была установлена униформа одинаковая с униформой офицеров мушкетерских полков с некоторыми отличиями (золотые петлицы, серебряный с примесью зеленого шелка аксельбант на правом плече и ботфорты вместо башмаков).

Что любопытно, так это то, что им не полагалось нагрудных офицерских знаков (горжетов).

Конец справки.

А дабы эти генералы и офицеры не бездельничали в мирное время, на них возлагались обязанности:

а) Разработка в мирное время данных для боевой деятельности войск (сбор информации об армиях враждебных государств, планы выдвижения войск, планы возможных сражений, возможные места войсковых бивуаков и лагерей, планирование размещения крепостей и надзор за их строительством и т.п.) .

б) Подготовка офицеров генштаба к штабной службе в военное время.

в) Съемка местности и разработка топографических карт.

От автора. Вообще генеральный штаб в этот период это своего рода депо, во главе которого канцелярия именующаяся управлением генерального штаба (она ведает только внутренними делами). Из этого депо к началу войны в формируемые временные объединения (армии, дивизии) по мере необходимости выделяются офицеры-штабники, которые составляют костяк штабов армий и дивизий

Число чинов генерального штаба было установлено в 40 человек. При образовании на время войны действующей армии из чинов Генштаба для образования каждого армейского штаба выделялись:

1 генерал-квартирмейстер,

1 генерал-квартирмейстер-лейтенант.

Несколько обер-квартирмейстеров.

Несколько дивизионных квартирмейстеров (по числу входящих в армию дивизий).

Несколько колонножных офицеров (специалисты топографы).

Всего генералов и офицеров генерального штаба имелось два комплекта, т.е. Генштаб из числа своих генералов и офицеров мог создать штабы двух действующих армий и выделить еще одного генерал-квартирмейстера для резервной армии.

Генеральный Штаб возглавил вице-президент военной коллегии граф З.Г.Чернышев. Напомним, что военная коллегия была создана еще в 1718 году. Так в тот период назывался высший государственный орган, ведавший всеми военными делами государства.

В 1774 году, канцелярия, ведавшая коллективом генералов и офицеров генерального штаба, из управления переименовывается в "департамент генерального штаба". Заметим, что это не орган военного управления всей Русской Армией, а всего лишь канцелярия, ведающая генералами и офицерами штабной службы (корпусом офицеров генерального штаба).

В 1796 году на престол восходит император Павел I, отличительной чертой которого было стремление к упорядочиванию системы государственного управления. Он определяет, что государство имеет семь главных департаментов, во главе каждого стоит министр.

Среди семи департаментов имеется и военный департамент. По сути дела это военное министерство, отвечающее за все стороны жизни армии и вообще всех военных дел.

Все армейские полки, которые до этого в мирное время существовали автономно и подчинялись напрямую военной коллегии, а объединялись в дивизии, корпуса, армии лишь на время войны, теперь объединяются по несколько полков в постоянно существующие дивизии (которые затем переименованы были в инспекции).

По сути дела эти дивизии (инспекции) то же самое, что в современной армии военные округа.

Император Павел I упраздняет генеральный штаб (именно как коллектив офицеров-специалистов штабной службы) и взамен создает вспомогательный орган военного управления под названием "свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части".

Следует заметить, что эта свита не являлась частью Свиты Его Императорского Величества и никакого отношения к последней не имела.

В апреле 1797 года свита насчитывает 33 офицера и 4 колонновожатых (унтер-офицеры специалисты штабной службы). Основная задача чинов свиты это выполнение поручений императора в войсках, контроль за действиями командующих.

Генерал-квартирмейстером, т.е. начальником этой свиты назначен генерал-майор барон А.А. Аракчеев.

От автора. Вообще то генеральный штаб как резерв штабных специалистов, говоря армейским слэнгом, "попал под раздачу". К 1796 году в Русской Армии накопилось огромное количество генералов и офицеров без дела и без0 конкретных обязанностей. Ведь дивизии и армии создавались лишь на время войны, а генеральские чины за их командующими сохранялись и в мирное время. Как и чины офицеров, состоящих при них (генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, просто адъютанты, и т.д. и т.п.). Их содержание ложилось непосильным бременем на казну. Достаточно сказать, что Павел уволил из армии 333 генерала и 2261 офицера не исполнявших в мирное время никаких обязанностей.

Не отсюда ли столь яростная нелюбовь современников из числа представителей высшего света к Павлу I, трансформировавшаяся впоследствии в общеутвердившееся мнение о Павле, как о самодуре, психопате и негодяе? Ведь только они в те времена писали дневники, мемуары. Естественно, что выгнанные со службы генералы и офицеры отзывались о нем дурно. И откуда потомки могли составить мнение о Павле I, кроме как не из записок его современников ? Ведь очень редко и мало кто поднимал и поднимает документы тех времен и изучает с целью узнать – а что в действительности свершил Павел, по каким причинам, и какие это имело последствия для страны и армии, а не для обиженных личностей.

Резюме.

Итак, мы видим, что на протяжении всего XVIII века в России не существовало центрального органа военного управления войсками, который можно было бы полагать Генеральным Штабом. Сам такой термин с 1762 по 1797 был, но он означал просто резерв офицеров-штабистов.

Источники и литература

1. Ф.Макшеевъ. Русскiй Генеральный штабъ. Составъ и служба его.С-Петербургъ. 1894 г.

2. М.Газенкампфъ. Устройство и служба Русскаго Генеральнаго штаба.С-Петербургъ. 1888 г.

3. Хозяйство въ ротъ, эскадронъ и сотнъ. Издатель В.Березовский. С.-Петербургъ. 1891 г.

4. Быт Русской Армии XVIII-начала XX века. Военное издетельство. Москва. 1999 г.

5. А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Военное издательство. Москва. 1986 г.

6. Сайт "Российская императорская армия 1914-1917" (antologifo.narod.ru/tabk/tabfria.htm)

7. Приказъ по воен.въд.1883 N66. Приложенiе къ журналу "Развъдчикъ" за 1894 годъ.

8. Столътiе Военнаго Министерства 1802-1902. Главный штабъ.IV.Часть 1. Отд.1. С.-Петербургъ. 1902 г.

9. Столътiе Военнаго Министерства 1802-1902. Главный штабъ.IV.Часть 2.Книга 2.Отд.1.С.-Петербургъ. 1902 г.

10. О.Леонов, И.Ульянов. Регулярная пехота. 1698-1801. АСТ. Москва. 1995 г.

11. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть пятая. Кучково поле. Москва. 2009 г.





Ю. Веремеев