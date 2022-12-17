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Андрей Туполев и сотрудники КБ о создании ТУ-134. Новости. Эфир 29 декабря 1967

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Генеральный авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев, сотрудники конструкторского бюро Сергей Михайлович Егер, Александр Иванович Архангельский, Леонид Леонидович Селяков, летчик-испытатель Эдуард Ваганович Елян рассказывают о создании и испытании нового самолета Ту-134, а также поздравляют телезрителей с наступающим Новым годом.

Информационный сюжет “В гостях у А.Туполева”. Новости. Эфир 29.12.1967.
Главная редакция информации, 1967 г.

#гостелерадиофонд #новости #НовостиДекабрь

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fx607lyVjZw
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