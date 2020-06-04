Конструктор Шенгардт поднял «Ту» на новый уровень. Как создавались известные авиалайнеры

Александра Сергеевича справедливо назвать человеком-легендой — его вклад в развитие самолетов марки «Ту» и всей отечественной авиации невозможно переоценить. Он прошел путь от инженера до главного конструктора опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Андрея Туполева (ныне — ПАО «Туполев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации под управлением госкорпорации «Ростех»), заняв эту должность в 1975 году.

За свою профессиональную карьеру принимал непосредственное участие в проектировке и внедрении в производство самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-134, Ту-154 и Ту-155. Кроме того, был одним из новаторов в области создания беспилотников.

«Успех Ту-104 окрылил наш коллектив»

Шенгардт окончил Московский авиационный технологический институт в 1948 году, получив диплом с отличием. На преддипломную практику был направлен в ОКБ А.Н. Туполева, где уже в феврале 1948 года был принят на работу инженером-конструктором III категории.

С этой даты по настоящее время места работы не менял. Прошел туполевскую школу, работая в конструкторской бригаде, на испытаниях, на серийных заводах.

Участвовал Александр Сергеевич в проектировании таких этапных для авиационной отрасли страны самолетов, как Ту-16 и Ту-95, первых серийных послевоенных самолетов Ту-104 и Ту-114.

«Конечно же, не только сознание руководило нашим энтузиазмом. Государство щедро оплачивало нашу работу: 10–12 часов в день были ежедневной нормой и лишь в воскресенье — восемь часов (в то время суббота была обычным рабочим днем). Обратите внимание, что благодаря постоянной работе конструкторов, особенно с Ту-95, он в различных ипостасях живет, обеспечивая мирное небо, причем не только над нашей Родиной, до сего дня!» — вспоминал заслуженный конструктор РФ Шенгардт несколько лет назад в одной из своих публикаций на страницах авиационно-космического журнала «АвиаСоюз», где он регулярно публикует свои статьи по актуальным проблемам отечественного авиастроения.

Российские и американские летчики у стратегического бомбардировщика Ту-95, 1992 год © Николай Малышев/ТАСС

«Туполевцы, имея определенный опыт конструирования и, главное, ресурсных испытаний гермокабин, возглавляемые великим ученым в области аэроупругости Алексеем Черемухиным, сумели в сжатые сроки представить на базе бомбардировщика Ту-16 скоростной реактивный пассажирский самолет Ту-104, который обеспечил начало регулярной эксплуатации новейшей авиатехники», — писал он в своих воспоминаниях.

Успех Ту-104 окрылил наш коллектив. Буквально через два года в небо поднялся межконтинентальный Ту-114, созданный на базе Ту-95. В ту пору конструкторские коллективы Сергея Ильюшина и Олега Антонова создали очень хорошие и нужные стране лайнеры Ил-18 и Ан-10, но это были винтовые самолеты, не обладавшие скоростью полета, близкой к 1000 км/ч. Александр Шенгардт, Заслуженный конструктор Российской Федерации