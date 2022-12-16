Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

На Балтике растёт угроза для России

29 0

Зачем на самом деле финны вступают в НАТО? Насколько серьёзна геополитические угроза для России со стороны Балтии? Как распределены роли США и Британии в регионе? На чём основана военная политика Польши? А также возможные двусторонние военные союзы, настроение участников и интересы основных игроков. Логику противостояния раскрывает профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Ерёмина. Ведущий Сергей Зотов.

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #НАТО #Прибалтика #Литва #США #геополитика #Польша #политика #Великобритания
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Cr_jSdORI8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Суверенитет России: „Вам сколько взвесить в граммах”?
Опасные манёвры на границе России
НАТО, до свиданья!
Послание Президента Федеральному Собранию

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru