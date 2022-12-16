На Балтике растёт угроза для России
Зачем на самом деле финны вступают в НАТО? Насколько серьёзна геополитические угроза для России со стороны Балтии? Как распределены роли США и Британии в регионе? На чём основана военная политика Польши? А также возможные двусторонние военные союзы, настроение участников и интересы основных игроков. Логику противостояния раскрывает профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Ерёмина. Ведущий Сергей Зотов.
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