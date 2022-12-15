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Первая ссылка. Феликс Дзержинский. Документальный фильм (1970)

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Личность Феликса Эдмундовича Дзержинского одна из самых противоречивых в нашей истории. Для кого-то он остается бесчувственным кровавым палачом, для кого-то – идеалистом, борцом с преступностью и защитником молодой Советской власти. О начале революционной деятельности Ф.Дзержинского, о его первой ссылке в селе Кай Вятской губернии рассказывает этот фильм.

#ДокументальныйФильм
Кировское телевидение 1970
Автор сценария – Ю. Сизых
Режиссер – Владимир Бучин
Оператор – Анатолий Лапухин

#ПерваяСсылка #ФеликсДзержинский #ИсторияСССР

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-1UupI3eKbk
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