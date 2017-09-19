«Железный Феликс»: о личности главы ВЧК

Умираем? Нет, не умираем

Порохом идем в тебя, земля

Николай Асеев, «Время лучших»

Феликс Эдмундович Дзержинский человек достаточно известный . В историю он вошел как глава и организатор Всероссийской комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Однако только ли этим ограничивается деятельность этого замечательного человека, верного защитника пролетарской революции? Для современной буржуазной интеллигенции он – кровавый палач, «железный» в значении слова «бессердечный, бесчувственный». Для нас же, продолжателей дела Ленина, он – борец с контрреволюцией, защитник молодой Советской власти. «Железный» в значении слова «несгибаемый, твердый». Итак, рассмотрим деятельность товарища Дзержинского подробнее.

Начало революционной деятельности

Ф. Э. Дзержинский родился 30 августа (11 сентября) 1877 года в родовом имении Дзержиново Виленской губернии. С ранних лет он примкнул к литовской социал-демократии, проводил кружковые занятия с рабочими. В 1897 году – впервые арестован, заключен в тюрьму и приговаривается к трехлетней ссылке, из которой он совершает побег.

Находясь в тяжелых условиях и разыскиваемый жандармами, он, тем не менее, не бросает работы и основывает в Варшаве «Рабочий союз социал-демократии, входит в ЦК СДПиЛ (Социал-демократии Польши и Литвы) в которой занимается изданием газеты «Красное знамя». В апреле 1906 года впервые встречается с Лениным на 4-ом (объединительном) съезде РСДРП, был введен в ЦК. Уже в следующем году, после ареста, заочно выбран в ЦК РСДРП. За этими скупыми строками биографических данных не видно самого главного, что нас интересует в Дзержинском – его личности как человека и большевика.

Главным в жизни для него стала революционная работа, и он не отказывался от нее ни при каких условиях. Тяжелая болезнь легких, как считал сам Дзержинский, оставила ему небольшой срок жизни и он спешил все успеть. Сейчас очень расхоже выражение «Спешите жить!». В какой мере его можно применить к тогда еще молодому революционеру? Жить для Дзержинского значило вовсе не получение удовольствия, не накопления массы личных впечатлений. Жизнью товарища Дзержинского была революция.

В своем «Дневнике заключенного» он пишет:

«Сколько таких людей, чувства которых извращены, которые обречены на то, чтобы никогда, даже во сне, не увидеть подлинного счастья и радости жизни! А в природе человека есть ведь эта способность чувствовать и воспринимать счастье! Горсть людей лишила этой способности миллионы, исковеркав и развратив самое себя; остались только «безумие и ужас», «ужас и безумие» или роскошь и удовольствия, находимые в возбуждении себя алкоголем, властью, религиозным мистицизмом. Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего. Ибо «я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира и людей. Таково это «я»…».

И здесь Дзержинский предстает перед нами как великий гуманист, как человек, для которого его собственное «я» является частью всего остального мира. Именно в борьбе за счастье всех людей видит Дзержинский главный смысл своей жизни, поэтому фраза «спешите жить!» имеет для него такой смысл: спешить жить, чтобы успеть сделать как можно больше для освобождения человечества от гнета эксплуатации. Маркс и Энгельс писали, что вся предыдущая история человечества была лишь предисловием к подлинной истории человечества – коммунистическому обществу. Это прекрасно сознает и Дзержинский. В революционном преобразовании общества видит он смысл жизни человека эпохи империализма.

Еще одним интересным штрихом к его личности может стать история, произошедшая с ним в тюрьме. Тогда к нему пришел полковник жандармов, начальник тюрьмы и предложил сотрудничать. Ответ Дзержинского привел его в замешательство. Он спокойно, хотя и был возмущен таким предложением, ответил, обращаясь к полковнику: «Осталась ли еще у вас совесть?».

Для Дзержинского было немыслимо такая вещь, как предательство. Такого он просто не понимал. Эта черта, которая появляется благодаря высокой революционной сознательности, понимании марксизма, как живой, творческой и развивающейся науки и осознание своей роли в общественном процессе, характерна для всех порядочных коммунистов. Именно такая эта черта, эта твердость сделала возможным преодоление всех тех трудностей, которые встречались на пути построения нового общества. Такая же черта характерна и для сотен тысяч других коммунистов, павших в Гражданскую войну в России, членов Сопротивления, бойцов РККА и партизан. Эта черта, эта твердость духа не появляется у них в силу какой-то «пассионарности» или врожденности, она вырабатывается у них в условиях напряженной работы, как практической, так и теоретической. В этом – Дзержинский один из ярких примеров.

Председатель ВЧК

Главная работа началась для Феликса Эдмундовича после создания ВЧК, председателем которой был назначен Дзержинский. Этот орган власти сыграл большую роль в ходе Гражданской войны и после ее окончания вплоть до своего переформирования в ОГПУ. В задачи новой комиссии входила борьба со спекулянтами, контрреволюционерами, шпионами, саботажниками и прочими нежелательными элементами. Само ЧК после выпущенного в 1918 году воззвания «Социалистическое отечество в опасности!» приобрело широкие полномочия, в том числе и право внесудебного расстрела, заключения в тюрьму и т.д.

В задачу организации входила борьба с диверсиями и шпионажем, контрразведка, выявление и разоблачение саботажников. Представители старых классов встали на борьбу с новой, пролетарской властью. Контрреволюцию активно поддерживали западные страны, бывшие союзники Российской империи. Молодая Советская республика находилась в крайне тяжелом положении, когда была необходима концентрация и мобилизация всех сил для того, чтобы устоять в классовой борьбе. Противник не гнушался любыми, даже самыми грязными методами. Нет нечего удивительного в том, что понадобился такой орган, наделенный чрезвычайными полномочиями, который мог бы противостоять угрозе не только в открытом бою, но в тайных действиях.

Вполне понятно, что враги стремились создать этому органу самую неблагоприятную репутацию. Однако дело обстояло совершенно иначе, нежели хотят убедить нас старые белогвардейские генералы, которые позже весьма успешно сотрудничали с фашистами и их современные российские коллеги – оппозиционные либералы и российская власть, которые представляют собой две разные группы крупных капиталистов.

Очень часто оказывались, что те жестокости, которые приписывали чекистам, либо не были совершенны, либо совершались людьми, не имеющими к ЧК никакого отношения, а просто представлявшие собой местных бандитов. Известен случай, когда деникинская комиссия специально созданная для рассмотрения преступлений ЧК, попала впросак самым позорным образом: предъявленные ею трупы расстрелянных чекистами, были опознаны как известные бандиты, которые наводили страх на всю округу. Об этом свидетельствует известный писатель Короленко в своем дневнике.

Отношение Дзержинского к пыткам хорошо иллюстрирует следующая история: в сентября 1918 года еженедельник «Вестник ЧК» опубликовал письмо, подписанное руководителями парткомитета и исполкома города Нолинск под заголовком «Почему вы миндальничаете?». В этом письме авторы были возмущенны тем, что английского шпиона Локкарта отпустили из-за наличия у него дипломатической неприкосновенности. Взамен этого авторы письма рекомендовали задержать его и повергнуть пыткам. Постановлением ЦК они были осуждены за поддержку пыток, а само издательство было закрыто. Кроме того, в ЧК строжайшим образом были запрещены не только пытки, но даже просто притрагиваться к арестованному.

Если о фактах жестокого обращения становилось известно, к виновному применялись весьма строгие меры. Вплоть до расстрела.

«Тот, кто станет жестоким и чье сердце останется бесчувственным по отношению к заключенным, должен уйти отсюда. Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным» — говорил Дзержинский в одной из речей.

Стоит сравнить это с современной полицией, которая не гнушается применять пытки, и сотрудники которой часто не несут за это никакой ответственности.

С чем это связанно? А с тем, что полиция в нашем «демократическом» государстве служит классу буржуазии, для которого человеческая жизнь не представляет абсолютно никакой ценности. «Каждый сам за себя» — вот принцип капиталистического общества. Государство – институт классовый. В капиталистическом обществе оно служит, прежде всего, интересам буржуазии. А какой интерес у буржуазии? У класса капиталистов один интерес – получение максимальной прибыли. И каждого, кто мешает получению максимальной прибыли такое государство готово уничтожить, прикрываясь при этом красивой фразой, каждого. И все разговоры в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, о демократии в подлинном смысле этого слова, как о власти большинства, так и останутся пустыми разговорами. В противоположность капитализму, социализм на первое место ставит человека, его нужды и потребности.

Однако в классовом обществе не существует человека самого по себе, как такового. Это абстракция. Есть конкретные люди, принадлежащие к разным классам. Поэтому и интересы у них разные. В то же время Гражданская война является высшей формой войны классовой. И от того, кто победит зависит будущая жизнь общества. Однако даже в таких тяжелых условиях работы, большевики не опускались до уровня белогвардейцев. Характерен такой пример. Изначально многие противники новой советской власти, задержанные ЧК, отпускались под честное слово не вести больше никакой контрреволюционной работы. Свое «честное слово» держали немногие. Большинство из таких отпущенных советской властью людей присоединилось к белому движению.

Именно поэтому ЧК было вынужденно отказаться от такой меры и перейти к более строгим санкциям в отношении задержанных. В противоположность «кровавым палачам-чекистам», благородные господа из белого движения применяли в отношении попавших к ним в плен пытки и казни, подробное описание которых может привести в шок. Вызвано это было той ненавистью, которую питала буржуазия к новому государству. Старые классы стремились сохранить такой общественный порядок, которые позволит им эксплуатировать других людей, низводя их до состояний говорящих орудий труда, придатков машины. Именно деление людей на разные классы давало моральное оправдание палачам, мол «чернь взбунтовалась», надо ее утихомирить. А то еще, не дай бог, сами захотят управлять своей жизнью и распоряжаться результатами своего труда, а там и разберутся, что и без господ можно прекрасно обойтись.

Именно в таких условиях приходилось работать ВЧК и ее председателю, Дзержинскому. И именно такой человек мог справиться с такой сложной задачей, когда с одной стороны необходимо со всей суровостью бороться со старыми классами и, с другой стороны, необходимо это делать теми методами и средствами, которые качественно отличаются от методов буржуазного государства. Кроме того, Феликс Эдмундович обладал еще одним качеством, необходимым коммунисту. Таким качеством было огромное, почти неиссякаемое трудолюбие.

В особенно трудные для республики и революции дни Дзержинский работал почти без отдыха, беря на себя особенно трудную работу по обеспечению безопасности молодой республики. Органами ЧК под его руководством было раскрыто большое количество заговоров против Советской власти, разгромлены подпольные эсеровские и монархические «центры». Непреклонный характер Дзержинского проявился во время эсеровского мятежа. Этот мятеж был очень опасен для советской власти. Партия левых эсеров обвиняла большевиков в отступлении от революционных принципов, выступала против Брестского мира.

Взамен Брестского мира эсеры предлагали продолжать войну с Германией. Прекрасно зная тяжелое положение молодой Красной армии, эсеры рассчитывали на поражение Республики и последующего «народного восстания». Такой план представлял собой невероятную глупость. Такого рода левачество вызвано полным незнанием и нежеланием знать теорию, осваивать сложную диалектику исторического процесса. Эсеры надеялись убийством немецкого посла спровоцировать немецкую агрессию. Им это не удалось. Едва узнав о восстании, председатель ВЧК лично выехал на место. Его разоружили и взяли заложником, угрожая казнить. Это не напугало Феликса Эдмундовича. Авантюристы не смогли оказать какого-либо серьезного сопротивления войскам Республики, и вскоре были разгромлены.

Вот цитата из показаний самого Дзержинского:

«Приехав в отряд, я спросил Попова, где Блюмкин, тот ответил, что уехал больной на извозчике. Я потребовал от Попова честного слова революционера. Тот ответил: “Даю слово, что не знаю, здесь ли он” (шапка Блюмкина лежала на столе). Я стал осматривать помещение с товарищами Трепаловым и Беленьким. Тогда подходят ко мне Прошьян и Карелин и заявляют, что граф Мирбах убит по постановлению ЦК их партии. Тогда я заявил им, что объявляю их арестованными, и что если Попов откажется их выдать мне, я его убью как предателя».

После этого самого Дзержинского арестовали левые эсеры. Блюмкин – организатор убийства немецкого посла, графа Мирбаха. Однако их программа представляла собой одну большую авантюру и глупость. Они рассчитывали на поражение Республики и народное восстание против захватчиков, которое затем последует. После неудачного восстания партия левых эсеров перестала существовать.

Однако Дзержинский не только был главой органов, защищавших Советскую республику, но и участвовал в индустриальном строительстве молодой республики. Будучи главой ВЧК, он также возглавлял Народный комиссариат путей сообщений. На тот момент железнодорожное сообщение находилось в катастрофическом состоянии. Большинство локомотивного и вагонного парка были негодны к использованию после Первой Мировой войны. На самой железной дороге процветало хищение и коррупция, фактически работа железной дороги была парализована. Однако Дзержинскому удалось наладить работу. Благодаря тому, что он смог привлечь к работе бывшие царские технические кадры, смог организовать их на работу. При нем железные дороги стали подлинно советским учреждением. Под его руководством было восстановлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс. паровозов и 10 тысяч километров железной дороги. В 1919 году Феликс Дзержинский лично отправляется в Сибирь, организовывать хлебозаготовки.

На тот момент Сибирь была богата продовольствием, однако вывезти его оттуда было трудной задачей из-за состояния железнодорожной сети. Однако благодаря работе товарища Дзержинского удалось вывезти в голодающие районы 40 млн. тонн хлеба и 3,5 млн. тонны мяса. Этим деятельность Дзержинского не ограничивается. Он также берет на себя тяжелую обязанность – борьбу с беспризорностью. По данным советского правительства, после Гражданской войны количество беспризорников достигало около 5 млн. человек. По инициативе Дзержинского организовываются детские дома, приемники-распределители, коммуны. Под шефством ЧК начинает работать коммуна А.С. Макаренко, которой позже присваивается имя Дзержинского.

В 1924 году Дзержинский получает от партии новое назначение: он становится главой ВСНХ – Высшего совета народного хозяйства. Этот орган координировал советы народного хозяйства союзных республик, отвечал за развитие промышленности. После, в 1932 году он был преобразован в Наркомат тяжелой промышленности. На этом посту Дзержинский активно занимался развитие металлургии, области очень важной для развития промышленности, организовал МеталлЧК, которое решало наиболее острые проблемы металлургии. Этот орган считается предшественником министерства металлургии. Несмотря на то, что Дзержинский возглавляет такие важные органы, он все еще остается на посту председателя ОГПУ и продолжает бороться с левой оппозицией. Дзержинский продолжает стоять за единство партии, поддерживать НЭП, как необходимый период.

Смерть настигла Феликса Эдмундовича внезапно. Она стала следствием его самоотверженного отношения к работе, следствием чрезмерного напряжения в строительстве нового общества. Умер он фактически на работе. 20 июля 1926 года Дзержинский выступал на заседании ЦК с докладом, в котором он подверг критике своего заместителя по ВСНХ, Г.Л. Пятакова и Льва Каменева. Последнего он обвинил в том, что вместо работы тот занимается политиканством.

«Если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас. Я не раз приходил к Председателю СТО и Совнаркома и говорил: дайте мне отставку… нельзя так работать!» — говорил Дзержинский в докладе.

После выступления ему стало плохо, он вынужден был покинуть заседание и уехать домой. Там он лег на кровать и скончался от разрыва сердца. Похоронен 22 июля у Кремлевской стены.

Заключение

Ф.Э. Дзержинский — один из самых оболганных буржуазией советских деятелей. Они представляют его как кровавого палача, карателя, человеконенавистника. Но если мы обратимся к воспоминаниям современников, к его дневникам и письмам, то мы увидим подлинное лицо этого человека. Какое же оно, это лицо?

Это лицо настоящего гуманиста, жертвующего всем, что у него есть ради нового будущего человечества, в котором не будет классов. Этому и посвятил всю свою жизнь товарищ Дзержинский. В своих письмах и дневнике Дзержинский много рассуждает о человеческих чувствах, о человеческой жизни.

«Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы сломить человека. Настоящее несчастье — это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжелых жизненных испытаний человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки. А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния…» — пишет Железный Феликс.

И даже на своем посту, когда требуется достаточная жесткость, Дзержинский продолжал оставаться подлинным гуманистом.

Все высшие качества человека, революционера в достаточной степени сочетались в Дзержинском. Это и суровость, и твердость, и сердечность. Это самоотверженность и через самоотверженность, самоотречение от мелких, эгоистичных устремлений личности — становление подлинным человеком. Роль Дзержинского в истории Советской России была очень и очень велика. Он стал тем человеком, который смог в полной мере выступить как организатор в совершенно разных областях деятельности, ему незнакомых. Он создал ВЧК-ОГПУ, восстановил железную дорогу и металлургическую промышленность, внес большой вклад в борьбу с беспризорностью. Завершить статью хотелось бы словами Маяковского: «Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, скажу, не задумываясь — делай ее с товарища Дзержинского»

Федор Григорьев

Politsturm

Источник: nnm.me