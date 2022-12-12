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Верьте только делам

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НАТО обещает не расширяться на восток – НАТО расширяется на восток.

США заявляют, что размещение ПРО в Восточной Европе не направление против России – размещение ПРО в Европе направлено против России.

Запад заявляет, что Минские соглашение единственный путь к миру – Запад использует Минские соглашения, что подготовить большую войну на Украине.

США и НАТО заявляют, что против ядерной эскалации – контролируемый США и НАТО режим Зеленского ведет обстрелы Запорожской АЭС.

США и НАТО заявляют, что не стремятся к прямой войне с Россией – вы находитесь здесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8026347.html
Метки: Запад, нато, Россия, США, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 937 585
    Sibiryak 50 мин. назад

      с минскими путина обманули, скоро скажут что на днр никто не собирался нападать и спецом создав картинку нападенья втянули рф на нападенье, чтоб после обвинить в агрессии, с нато тоже самое. щас время обмана и поведётся кто на его или нет?

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