Верьте только делам
НАТО обещает не расширяться на восток – НАТО расширяется на восток.
США заявляют, что размещение ПРО в Восточной Европе не направление против России – размещение ПРО в Европе направлено против России.
Запад заявляет, что Минские соглашение единственный путь к миру – Запад использует Минские соглашения, что подготовить большую войну на Украине.
США и НАТО заявляют, что против ядерной эскалации – контролируемый США и НАТО режим Зеленского ведет обстрелы Запорожской АЭС.
США и НАТО заявляют, что не стремятся к прямой войне с Россией – вы находитесь здесь
с минскими путина обманули, скоро скажут что на днр никто не собирался нападать и спецом создав картинку нападенья втянули рф на нападенье, чтоб после обвинить в агрессии, с нато тоже самое. щас время обмана и поведётся кто на его или нет?