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Такого ещё не строили! Новая суперверфь России и плавдок

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Десятки танкеров застряли в турецких проливах Босфор и Дарданеллы после объявления эмбарго Евросоюза на российскую нефть – эта новость на неделе активно обсуждалась. Но мало кто заметил, как в порт Владивосток прибыл крупнейший в России плавучий док ПД-100, который вскоре позволит нам самостоятельно строить гигантские танкеры и не только. Об этом, о планах строительства второй суперверфи, об испытаниях нового двигателя и об очередном герое, расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tAmeAQNjGzI
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