Такого ещё не строили! Новая суперверфь России и плавдок
Десятки танкеров застряли в турецких проливах Босфор и Дарданеллы после объявления эмбарго Евросоюза на российскую нефть – эта новость на неделе активно обсуждалась. Но мало кто заметил, как в порт Владивосток прибыл крупнейший в России плавучий док ПД-100, который вскоре позволит нам самостоятельно строить гигантские танкеры и не только. Об этом, о планах строительства второй суперверфи, об испытаниях нового двигателя и об очередном герое, расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
***
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278