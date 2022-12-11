Мегалитические тайны Русской Арктики
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Доисторическая мегалитическая культура, следы которой встречаются практически по всему миру, в т.ч. и на территории нашей страны, оставила нам множество загадок. Для чего возводились эти гигантские сооружения, посвящались ли они богам, служили ориентирами для миграции древних племен или были астрономическими приборами и энергетическими ретрансляторами. Рассказывают: крупнейший российский эксперт по мегалитам, геоморфолог, доктор географических наук Алексей Алексеевич Григорьев и исследователь-краевед Игорь Мочалов. В студии Алексей Комогорцев.
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