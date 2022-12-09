Как можно потерять аккаунт в Телеграм
Полезная информация на тему способов потерять свой аккаунт в Телеграм. Особенно актуально в свете периодических взловом известных каналов.
Как можно потерять аккаунт в Телеграм
Админам и владельцам чатов, (https://stihi.ru/pics/2022/09/12/1580.jpg) а также простым гражданам – инструкция, как не подарить канал/чат или свои деньги хохлам. Возможно, Вы уже знаете все эти разводки – но @batyachitaet уверены — "хорошее повтори, а полезное повтори дважды".
Способы увода каналов/аккаунта/денег:
1. Вам пишут якобы обычные менеджеры по покупке рекламы на канале/в чате (в том числе от известных брендов), соглашаются на Ваш (любой) прайс, предлагая очень жирных клиентов, большую цену или серию рекламных постов/интеграций.
Могут запросить карту банка "чтобы сейчас перевести", но в процессе или после у Вас просят "зарегистрироваться и заполнить анкету" на сайте, зайти в бота или на сайт якобы существующего "Тгстат-плюс/супер/пупер/анализ", "Телеметр-Плюс" (объяснения разные, дескать проверка смены админов, скама, переходов, и т.д.).
Как только Вы зайдете и залогинитесь своим аккаунтом – у Вас его (и каналы на нём) уведут. Люди (как и дальше) могут ссылаться на отзывы, рекомендации, предложить перейти на сайт и проверить "какие они честные" (см. пункт 5).
2. Вам присылают файл – не роликом, а файлом видео ("чтобы посмотрели и описали сами"), презентацию, таблицу, архив, и т.д, которые Вы должны открыть для чего-то с телефона или стационара/ноута (все равно, Мак или писюк). Это файл-маскировка, запускается троян и вы теряете аккаунт, каналы, чаты, и прочее.
3. Вам предлагают перейти и залогиниться в бота (названия могут быть любыми), чтобы "выгрузить статитстику", добавить бота в канал (чтобы он выдал спам, за который Вас посадят), и т.д. После этого аккаунт/канал уходят.
4. Вам предлагают отрекламировать за большие деньги новое мобильное или "стационарное" приложение очень известного бренда или ресурса, или свежей "тайной" игры, кинотеатра, лотереи, розыгрыша подарков, и т.д. Запускаете его – теряете всё.
5. Вам присылают ссылку, чтобы Вы перешли и что-то себе получили/или увидели предмет рекламы. Сайт ворует куки (где вы были, как логинились, чем занимались, с кем переписывались) и либо уводит аккаунт/канал даже без логина, либо потом на вас/родных/друзей обрушивается спам, разводки, угрозы. Защита – не ходить ВООБЩЕ по неизвестным ссылкам, особенно присылаемым неизвестными.
Проверяется всё, кстати, тестовыми вопросами (https://t.me/daydaynews/2679) (о них ниже)
Теперь про деньги/карты/счета.
Если Вам звонят из СК, ФСБ, МВД, Минобороны, Прокуратуры, Центробанка, "с Лубянки", из СБ банка или его директората, из неведомой силовой структуры (от "батальона интернет-защиты", "дружин" до "Вагнера") и сообщают, что вы можете быть призваны/являетесь свидетелем/подозреваемым/обвиняемым, и так далее – и Вам нужно заплатить, перевести деньги на "специальный защищенный счет" (могут даже присылать документы с печатями из якобы госструктур) – это развод. И когда рассказывают, что Вы что-то выиграли или имеете право на ВЫПЛАТЫ – это развод.
Особенно – когда звонят в мессенджерах, указав вместо имени официальные номера телефонов структур/названия и с фото/юзерпиком гербов ведомств, логотипов, и т.д.
Можете спокойно задавать тестовые вопросы. И не переживать, каким бы официальным и серьезным не был голос, как бы он не сыпал терминами и статьями.
Большинство таких колл-центров, а также "разводчиков" на увод каналов и аккаунтов находятся на Украине – там официально разрешено такое мошенничество с целью "обобрать русских".
Лучшими проверочными вопросами являются (https://t.me/daydaynews/2679) "Чей Крым и Донбасс" (правильный ответ не "наш" или "крымчан, донбасчян", а "российский!"), можно спрашивать "когда Украине заберет тысячи погибших под Артемовском", "что лучше отправить на Украину – "Калибр" или "Герань"?", "спойте или прочитайте первый куплет гимна России", "скажите "Слава Путину" или "Слава России!".
Это взрывает хохлоту лучше петарды в свинном пукане – они и хотели бы ответить, чтобы получить результат, но не могут психологически и юридически (у них это "сепаратизм" с многолетним сроком").
Так что не давайте себя развести. И можете посылать этот текст таким "умникам" – тем более, скоро полный свинорез им придется учить русский язык и законы РФ.
https://t.me/wingsofwar/14277 – цинк