Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 марта 2018
- 11:04 Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ.
- 10:27 Колонна с 247 тоннами гумпомощи прибыла в Восточную Гуту.
- 07:22 Заранее не скажем: Пентагон отказался комментировать возможность военного удара по Сирии.
- 06:45 Жестокие бои под Дамаском: Запад открыл «второй фронт» в пользу боевиков (ВИДЕО).
- Вчера 21:39 МИД обвинил США в стремлении развалить Сирию.
- Вчера 21:30 Восточная Гута. 05.03.2018.
Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ
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Колонна с 247 тоннами гумпомощи прибыла в Восточную Гуту
Четыре десятка грузовиков и мобильный госпиталь выехали из Мухайям Аль-Ваффедина и направились к жителям анклава.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Заранее не скажем: Пентагон отказался комментировать возможность военного удара по Сирии
В Министерстве обороны США в понедельник отказались комментировать информацию об обсуждении планов нового военного удара по Сирии в связи с якобы использованием химического оружия властями этой страны.
«Как правило, мы не обсуждаем будущие военные планы», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии.
По информации газеты, президент на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом.
Трамп рассматривал варианты «наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина», отмечает издание.
Представитель Пентагона Дана Уайт опровергла сообщения о том, что Мэттис участвовал во встрече, и отметила, что «обсуждения не было».
По словам еще одного высокопоставленного чиновника из администрации, Мэттис был «решительно» против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за.
По словам источника, Трамп на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.
Обвинения в химатаках
Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.
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С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте.
В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы «продолжает использовать химоружие».
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что администрация США игнорирует объективные факты применения боевых отравляющих веществ террористами против армии Сирии и мирного населения.
Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
Прецедент
Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из нее под контролем ОЗХО.
Несмотря на это, США спустя несколько дней нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием. Никаких доказательств наличия такого оружия представлено не было, международные эксперты авиабазу не посещали.
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Жестокие бои под Дамаском: Запад открыл «второй фронт» в пользу боевиков (ВИДЕО)
Вооруженные силы САР ведут мощное наступление в пригородах Дамаска, стараясь очистить их от террористов и обезопасить столицу от нападений. За последние полторы недели банды потеряли уже около 40% ранее подконтрольной им территории.
Пока сирийские правительственные войска сражаются с джихадистами в Восточной Гуте, западные СМИ выкручивают рубильник пропаганды на максимум, по сути открыв в пользу боевиков второй фронт — информационный.
Не успели мы забыть девочку Бану из Алеппо, как американская телекомпания CNN уже готова предложить нам новую «Бану» — на этот раз по имени Мохаммед Найем — телеканал показывает видео, записанное неким подростком, называя его военным репортёром из Восточной Гуты.
В углу экрана во время репортажа появляется примечание-дисклеймер мелким шрифтом «CNN не ручается за достоверность содержимого видео». Хорошая попытка снять с себя ответственность. Но примечание исчезнет с экрана, а семена лжи, заброшенные западными пропагандистами через экран, — нет.
Корреспондент телеканала RT Дэн Коэн связался с журналистом и писателем Джонатаном Альперье, который написал книгу о пребывании в плену у джихадистов. Он был схвачен боевиками так называемой Свободной Сирийской армии и провёл в плену 91 день, пока не был выкуплен при содействии сирийского правительства.
«Попасть в Гуту сейчас очень сложно по двум основным причинам: во-первых, вам не позволят туда отправиться власти Сирии, во-вторых, боевики, которые сейчас находятся в этом котле, — исламисты. И отправляясь туда, вы должны понимать, что можете быть убиты или похищены», — говорит Альперье.
Восточная Гута сейчас контролируется целым рядом террористических группировок, среди них и «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и ответвление «Аль-Каиды»* — «Тахрир аш-Шам».
«Джейш аль-Ислам», к примеру, известна тем, что использует женщин-алавиток в клетках в качестве живых щитов.
Альперье настаивает, что использование таких вот непроверяемых видео, снятых непонятно кем, — это нарушение журналистских стандартов.
Итак, зачем же западные СМИ идут на это?
Если внимательно присмотреться к аккаунту Найема в Twitter, можно увидеть, что первым его подписчиком стал некий Кусай Нур. А сам Нур «дружит» в Twitter с продюсером новостных передач CNN.
Американское издание BuzzFeed утверждает, что Нур – старший брат Найема, о чем он сам им и рассказал.
А вот страница Нура в сети Facebook являет еще более интересные открытия: в открытом доступе размещены фото, на которых он позирует с боевиками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Нур делится последними новостями об Абу Мухаммеде аль-Джулани — лидере «Джебхат ан-Нусры»* —сирийского подразделения «Аль-Каиды».
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Среди множества аккаунтов, которые читает Найем — ведущий CNN Майкл Вайс. Вайс, например, не стесняется выкладывать фото, на которых позирует с боевиками-исламистами в Алеппо.
Так какую же цель преследуют ведущие западные СМИ, ссылаясь в своих новостных выпусках на неясного происхождения аккаунты в социальных сетях, да ещё и связанные с откровенными головорезами-джихадистами?
Вот аудиозапись, которая может пролить свет на этот вопрос: в сентябре 2016 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри встречался с представителями сирийской так называемой оппозиции. Запись разговора просочилась в Интернет. В той беседе Керри признал, что террористической организации ИГИЛ* в буквальном смысле дали разрастись, чтобы использовать её в дальнейшем для свержения законного президента САР Башара Асада. Хорошо известная нам американская тактика «контролируемого хаоса».
Представитель оппозиции: Я работала над тремя кампаниями по Алеппо за последние шесть лет. А знаете, сколько таких кампаний было запущено по Ракке? Сколько кампаний в соцсетях, ратующих за защиту Ракки?
Керри: Сколько?
Представитель оппозиции: Одна, может быть две. По Алеппо было шесть, почти каждые полгода новая.
Керри: Вы считаете, что единственное решение — это убрать Асада?
Представитель оппозиции: Да.
Керри: Это единственное решение?
Представитель оппозиции: Да.
Керри: И кто же будет делать это?
Представитель оппозиции: Три года назад я бы сказала, что вы. Сейчас даже не знаю.
В этом аудио прекрасно всё: и откровенность по поводу частоты ударов информационного молота по аудитории западных СМИ — отработанными методами и по графику. И разочарование так называемой оппозиции в своих вдохновителях и покровителях.
Конечно, все эти методы мы видели раньше — именно через социальные сети Запад явил миру «звезду» Баны Алабед. Девочка очень долго и упорно рассказывала, как Алеппо буквально-таки убивают, пока Сирийская Арабская армия и ВКС РФ методично выбивают бандитов-исламистов из города. Город вернули под контроль Дамаска, нужда в Бане отпала. Она была отправлена «на пенсию» в Турцию, где Эрдоган даровал ей турецкое гражданство.
Свои сообщения в Twitter Бана писала на сносном, грамматически правильном как для семилетнего (на тот момент) ребёнка английском, а вот в интервью турецкому телеканалу TRT выяснилось,что с английским у Баны совсем плохо (на видео с 4:12):
— Тебе нравится еда в Стамбуле?
— Да.
— А что именно нравится?
— Спасите детей Сирии.
Ничего удивительного в этом нет: Бана повторяет фразу, которой её научили. Ведущего она не понимает.
«Русская Весна» в апреле прошлого года подробно писала об этом, когда Бана, уже сбежав в Турцию, начала призывать нового президента США наносить авиаудары по Сирии и даже начинать Третью мировую: «Путин и Асад убили моих друзей и украли детство», — Трамп расчехлил информоружие из арсенала Обамы.
В том материале мы показали, что Бана не только говорит на английском, но и читает заранее заготовленные ответы на заранее присланные вопросы в интервью с американским телеканалом CNN.
Со своей новой «звездой» CNN действует по тем же шаблонам: как и видео Баны, записи Мохаммеда Найема дополняются драматичной фоновой музыкой. И вот это уже не включение из Гуты, а целая короткометражка.
— Я живу в Восточной Гуте. Нас убивает ваше молчание. Асад, Путин и Хаменеи. Хаменеи убил наше детство.
Английский Найема ещё хуже, чем у Баны. А вот говорит он то же самое.
«Путин и Асад разбомбили мою школу, убили моих друзей и украли моё детство. Пришло время наказать убийц детей Сирии», — писала Бана в апреле прошлого года.
Те же методы, те же приёмы, та же цель: свергнуть законно избранного президента Сирии и законно избранное правительство, ввергнуть страну, которая посмела восстать против Запада и стала волнорезом для «арабской весны», в непрекращающийся хаос и войну.
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Просим поделиться этим видео в англоязычных соцсетях, чтобы донести правду до западных зрителей.
*террористические организации, запрещенные в РФ
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МИД обвинил США в стремлении развалить Сирию
Есть все больше свидетельств, что ряд стран, в том числе США, пытаются разделить Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам — узкая, неинклюзивная — вынашивает планы развала сирийского государства», — сказал Лавров.
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Восточная Гута. 05.03.2018
К исходу 5 марта САА и союзники продолжили методично сокращать анклав Восточной Гуты в размерах. После развала обороны боевиков в районе Нашаибии, провалились и попытки удержать фронт в район Бейт-Найема. Потеряв основные оборонительные позиции в юго-восточной части анклава, боевики вынуждены постепенно отходить в плотную жилую застройку в западной части Восточной Гуты, где у них будет больше возможностей для обороны как в силу плотности жилой и индустриальной застройки, так и по причине большого кол-ва подземных коммуникаций и укрытий, где они могут пережидать интенсивные авиаудары и артобстрелы.
САА и союзники в ближайшей переспективе постараются:
1. Занять всю сельскую местность до линии Сакба – Бейт-Сава.
2. Освободить Райхан, чтобы продвинуться к Думе с востока.
3. Подготовить удар с востока к базе бронетехнике в Харасте, дабы разрезать анклав на две части.
4. Расширить оперативную кишку в Харасте, чтобы обеспечить накопление войск в районе базы для встречного удара.
5. В среднесрочной перспективе на повестку дня выйдут вопросы последовательной зачистки Думы, Джобара, Харасты и других населенных пунктов в западной части анклава.
На текущий момент в Восточной Гуте продолжает находится большое кол-во гражданских лиц, которых боевики используют как живой щит. По мере сокращения территории анклава, гуманитарная обстановка в нем будет стремительно ухудшаться как для боевиков, так и для гражданских лиц.
Боевики пытаются использовать этот фактор как для давления на Асада через США и Ко, так и для обмена гражданских на гуманитарку. Показательно, что они проявили готовность отпустить часть заложников в обмен на гуманитарную помощь для себя. По всей видимости нехватка продовольствия и медикаментов на данном этапе сражения уже затрагивает и часть отрядов боевиков.
В целом, ситуация продолжает развиваться благоприятно для Асада и российско-иранской коалиции, и если не произойдет внешнего вмешательства затрудняющего проведение "Дамасской стали", то в среднесрочной перспективе анклав как минимум сократится на 50-60% от состояния на февраль 2018 года, а как максимум – Восточная Гута будет очищена от боевиков (возможно, часть из них проследует уже знакомым маршрутом в Идлиб в "зеленых автобусах"). Если Восточная Гута в течении весны будет очищена, то Асад будет иметь на руках большое кол-во свободных сил, которые он может использовать против Растанского котла, лагеря Ярмук и в провинции Дераа. Если будет усугубляться ситуация в северо-восточной Сирии, эти силы могут быть переброшены в провинции Ракка, Алеппо и Дейр-эз-Зор.
Спонсоры боевиков на данном этапе делают ставку на политическое и информационное давление, которое оказывается на РФ и Иран, дабы те вынудили Асада прекратить операцию. Тема "разбомбленных госпиталей" по-прежнему не отпускает.
От России по-прежнему требуют прекратить боевые действия ссылаясь на резолюцию СБ ООН, хотя в тексте резолюции никак не ограничиваются боевые действия против террористов не подпадающих под определение "умеренных". С учетом того, что это понятие трактуется всеми крайне произвольно и субъективно, как и говорилось ранее, резолюция СБ ООН никак не ограничивает Асада в проведении операции. Гуманитарные паузы, которые организует Россия, позволяют показать готовность выполнять гуманитарные пункты резолюции и демонстрировать нежелание их выполнять со стороны боевиков. Запад это конечно не оценит, но как и в случае Алеппо, гуманитарные коридоры сыграют свою роль, когда кольцо сократится до предела и начнется реальный выход заложников из развалин Думы и Харасты.
Плюс еще на тему характера боев в Восточной Гуте.
Военкор Блохин сообщает по ситуации на 4 марта.
С 25-26 февраля 2018 года в Восточной Гуте началась операция по выдавливанию зелени из восточных пригородов Дамаска и взятию их под контроль правительственными силами.Основными ударными силами в этой операции являются подразделения Тигра и Республиканской Гвардии.Наступление началось по всей линии соприкосновения с востока и северо-востока. Изначально планировалось быстрым броском подойти к городской застройке, и для начала взять ее в плотное кольцо, тем самым вынудив зелёных покинуть Гуту в уже так знакомом им направлении Идлиб.
С началом наступления, сирийцы столкнулись с хорошо укреплённой линией обороны.Первое-опорником у духов может являться абсолютно любое строение.Причём перемещаются они в траншеях,коих тут большое количество, оставаясь незаметными для наблюдателей сирийцев.Обнаружить их удаётся только с воздуха.Второе- духи преподнесли довольно неприятный сюрприз.Они перекрыли протоки речек и каналов, которых тут достаточно много и запрудили все окрестности,сделав невозможным проход техники сирийцев вне шоссе. Если пехота в целом ещё способна пройти по этим самым полям, чтобы выйти к застройке, то для танков и бэх этот путь пока исключён.Остается только вариант шоссе, но этот вариант для духов ожидаем. Так что этот сюрприз с каналами довольно существенно лишил сирийцев возможности для манёвра.
Третье-большое количество подземных коммуникаций в населенниках. Очень часто сирийцы сталкиваются с ситуацией, когда зайдя в небольшой н. п.,они обнаруживали выползших и себя в тылу чертей.Остается только догадываться,чего за шесть лет успели накопать эти вундеркинды в городской застройке. По уже имеющейся информации накопали очень много, причём в два яруса.Особенно сильно в рытье тоннелей преуспели в Джобаре.Так что этот фактор тоже попортит немало нервов и доставит головной боли сирийским военным.
Итак к этому времени сирийцам удалось взять н.п. Мейда,Нашабия Харазма,высотку возле н. п.Хауне Дура. Сам населенник на сегодня находится в серой зоне. Сирийцы не стали пока закрепляться в нем из- за угрозы фланговых ударов.Населенник Эш Шафуния несколько раз ходил по рукам, на сегодня, похоже остаётся за духами.
По Эр Рихану была попытка ночного штурма, но пока неудачная.
На сегодня уже несколько дней включён режим перемирия и предоставлен гуманитарный коридор для выхода из района как гражданских, так и для духов, пожелавших покинуть Гуту.Вспоминая подобную ситуацию в Алеппо, я слабо верю, что в ближайшее время духи выйдут сами и разрешат это сделать гражданским.
А пока противостояние в Восточной Гуте приняло позиционный характер.Обе стороны конфликта ведут наблюдение за противником.Духи на передке держат небольшое количество наблюдателей и пулеметчиков.Основные их силы находятся на окраинах городских районов, чтобы при необходимости быстро выехать на первую линию.
Общее количество духов, находящихся под ружьём в этом районе примерно оценивается в 10000 голов.Учитывая поголовье зелёных, наличие тоннелей, заболоченность,последующую густую застройку городских кварталов, освобождение Гуты лёгким делом точно не будет.
* * *
По боям 5 марта.
Ночью продолжались бои. «Джейш аль-Ислам» в первом часу отчитались о возвращении ряда опорников и позиций на востоке анклава, заявив о более чем 50 убитых ополченцах Асада. Ни названия населённого пункта, ни фотографий ополченцев не приводятся.
Согласно официальным данным сирийских военных СМИ ("Центральное военное информирование"), правительственным войскам удалось овладеть 38 км2 из 105 км2, которые были под контролем боевиков (36%).
Расстояние между передним краем восточной группировки войск под Масрабой и западной в сирийском ГАБТУ в Харасте составляет 3 км – вполне очевидно, что основной удар придётся в ближайшее время по этой оси, поскольку сейчас есть отличные предпосылки для расчленения Восточной Гуты на два котла (Дума с Харастой на севере, а на юге – часть жилого квартала Джобар и город Арбин).
В середине дня правительственные войска сумели продвинуться на ещё 1 км в Харасте, боевики близки к окружению. Масрабу, скорее всего, будут обходить с юга и оставят на потом.
На юге анклава проправительственным войскам удалось занять аль-Мухамадию, а на северо-востоке – ар-Рейхан.
Подразделения САА овладели н.п.аль-Мухамадия
Городок ар-Рейхан пытались занять на протяжении нескольких дней
Также приводится разграничение зон влияния вооружённых групп в Восточной Гуте:
"Джейш аль-Ислам" контролирует г.Дума;
"Фейлак ар-Рахман" контролирует центр анклава, Хамрию, Арбин, квартал Джобар и тесно сотрудничает с частями "Джебхат ан-Нусры" ("Хайат Тахрир аш-Шам");
"Ахрар аш-Шам" обосновался в Харасте;
Что же касается ХТШ, то они есть по всей Гуте.
С утра сирийское новостное агентство SANA сообщило о том, что боевики ХТШ обстреляли из миномётов военный госпиталь Тишрин. Погибли около 10 сирийских военнослужащих и гражданских лиц (информация ЦПВС).
С началом 7-ой гуманитарной паузы в Центре примирения враждующих сторон заявили о том, что колонна из 46-ти грузовиков с гуманитарной помощью и мобильным госпиталем от Сирийского арабского красного полумесяца стоит под парами у гуманитарного коридора Мухеям аль-Вафидейн.
Боевики Восточной Гуты пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь
Боевики, в свою очередь, заявили о том, что выпустят мирных жителей из Восточной Гуты в обмен на гуманитарную помощь. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий объем помощи составляет 247 тонн. Передача груза должна состояться при поддержке ЦПВС, который обеспечивает безопасность проезда колонны. Часть гуманитарки боевики оставят при себе, отпустив, взамен, десять мирных жителей.
Колонна подошла к Мухеяму аль-Вафидейн в 13 часов, но в Думу вошла в ~14.20 по московскому времени – в ЦПВС заявили, что задержка произошла по вине боевиков, но благодаря российским военным ситуацию получилось урегулировать. На саму акцию закладывается 12 часов – представители ООН надеются, что вывезти мирных жителей удастся.
Аптечки и другие медицинские товары не были в понедельник допущены в пригород Дамаска Восточную Гуту, и несколько грузовиков в составе гуманитарного конвоя прибыли в блокированный анклав практически пустыми. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
http://telegra.ph/Siriya-5-marta-03-05 – цинк
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