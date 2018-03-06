Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 марта 2018

Вооруженные силы САР ведут мощное наступление в пригородах Дамаска, стараясь очистить их от террористов и обезопасить столицу от нападений. За последние полторы недели банды потеряли уже около 40% ранее подконтрольной им территории.

Пока сирийские правительственные войска сражаются с джихадистами в Восточной Гуте, западные СМИ выкручивают рубильник пропаганды на максимум, по сути открыв в пользу боевиков второй фронт — информационный.

Не успели мы забыть девочку Бану из Алеппо, как американская телекомпания CNN уже готова предложить нам новую «Бану» — на этот раз по имени Мохаммед Найем — телеканал показывает видео, записанное неким подростком, называя его военным репортёром из Восточной Гуты.

В углу экрана во время репортажа появляется примечание-дисклеймер мелким шрифтом «CNN не ручается за достоверность содержимого видео». Хорошая попытка снять с себя ответственность. Но примечание исчезнет с экрана, а семена лжи, заброшенные западными пропагандистами через экран, — нет.

Корреспондент телеканала RT Дэн Коэн связался с журналистом и писателем Джонатаном Альперье, который написал книгу о пребывании в плену у джихадистов. Он был схвачен боевиками так называемой Свободной Сирийской армии и провёл в плену 91 день, пока не был выкуплен при содействии сирийского правительства.

«Попасть в Гуту сейчас очень сложно по двум основным причинам: во-первых, вам не позволят туда отправиться власти Сирии, во-вторых, боевики, которые сейчас находятся в этом котле, — исламисты. И отправляясь туда, вы должны понимать, что можете быть убиты или похищены», — говорит Альперье.

Восточная Гута сейчас контролируется целым рядом террористических группировок, среди них и «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и ответвление «Аль-Каиды»* — «Тахрир аш-Шам».

«Джейш аль-Ислам», к примеру, известна тем, что использует женщин-алавиток в клетках в качестве живых щитов.

Альперье настаивает, что использование таких вот непроверяемых видео, снятых непонятно кем, — это нарушение журналистских стандартов.

Итак, зачем же западные СМИ идут на это?

Если внимательно присмотреться к аккаунту Найема в Twitter, можно увидеть, что первым его подписчиком стал некий Кусай Нур. А сам Нур «дружит» в Twitter с продюсером новостных передач CNN.

Американское издание BuzzFeed утверждает, что Нур – старший брат Найема, о чем он сам им и рассказал.

А вот страница Нура в сети Facebook являет еще более интересные открытия: в открытом доступе размещены фото, на которых он позирует с боевиками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Нур делится последними новостями об Абу Мухаммеде аль-Джулани — лидере «Джебхат ан-Нусры»* —сирийского подразделения «Аль-Каиды».

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Среди множества аккаунтов, которые читает Найем — ведущий CNN Майкл Вайс. Вайс, например, не стесняется выкладывать фото, на которых позирует с боевиками-исламистами в Алеппо.

Так какую же цель преследуют ведущие западные СМИ, ссылаясь в своих новостных выпусках на неясного происхождения аккаунты в социальных сетях, да ещё и связанные с откровенными головорезами-джихадистами?

Вот аудиозапись, которая может пролить свет на этот вопрос: в сентябре 2016 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри встречался с представителями сирийской так называемой оппозиции. Запись разговора просочилась в Интернет. В той беседе Керри признал, что террористической организации ИГИЛ* в буквальном смысле дали разрастись, чтобы использовать её в дальнейшем для свержения законного президента САР Башара Асада. Хорошо известная нам американская тактика «контролируемого хаоса».

Представитель оппозиции: Я работала над тремя кампаниями по Алеппо за последние шесть лет. А знаете, сколько таких кампаний было запущено по Ракке? Сколько кампаний в соцсетях, ратующих за защиту Ракки?

Керри: Сколько?

Представитель оппозиции: Одна, может быть две. По Алеппо было шесть, почти каждые полгода новая.

Керри: Вы считаете, что единственное решение — это убрать Асада?

Представитель оппозиции: Да.

Керри: Это единственное решение?

Представитель оппозиции: Да.

Керри: И кто же будет делать это?

Представитель оппозиции: Три года назад я бы сказала, что вы. Сейчас даже не знаю.

В этом аудио прекрасно всё: и откровенность по поводу частоты ударов информационного молота по аудитории западных СМИ — отработанными методами и по графику. И разочарование так называемой оппозиции в своих вдохновителях и покровителях.

Конечно, все эти методы мы видели раньше — именно через социальные сети Запад явил миру «звезду» Баны Алабед. Девочка очень долго и упорно рассказывала, как Алеппо буквально-таки убивают, пока Сирийская Арабская армия и ВКС РФ методично выбивают бандитов-исламистов из города. Город вернули под контроль Дамаска, нужда в Бане отпала. Она была отправлена «на пенсию» в Турцию, где Эрдоган даровал ей турецкое гражданство.

Свои сообщения в Twitter Бана писала на сносном, грамматически правильном как для семилетнего (на тот момент) ребёнка английском, а вот в интервью турецкому телеканалу TRT выяснилось,что с английским у Баны совсем плохо (на видео с 4:12):

— Тебе нравится еда в Стамбуле?

— Да.

— А что именно нравится?

— Спасите детей Сирии.

Ничего удивительного в этом нет: Бана повторяет фразу, которой её научили. Ведущего она не понимает.

«Русская Весна» в апреле прошлого года подробно писала об этом, когда Бана, уже сбежав в Турцию, начала призывать нового президента США наносить авиаудары по Сирии и даже начинать Третью мировую: «Путин и Асад убили моих друзей и украли детство», — Трамп расчехлил информоружие из арсенала Обамы.

В том материале мы показали, что Бана не только говорит на английском, но и читает заранее заготовленные ответы на заранее присланные вопросы в интервью с американским телеканалом CNN.

Со своей новой «звездой» CNN действует по тем же шаблонам: как и видео Баны, записи Мохаммеда Найема дополняются драматичной фоновой музыкой. И вот это уже не включение из Гуты, а целая короткометражка.

— Я живу в Восточной Гуте. Нас убивает ваше молчание. Асад, Путин и Хаменеи. Хаменеи убил наше детство.

Английский Найема ещё хуже, чем у Баны. А вот говорит он то же самое.

«Путин и Асад разбомбили мою школу, убили моих друзей и украли моё детство. Пришло время наказать убийц детей Сирии», — писала Бана в апреле прошлого года.



Те же методы, те же приёмы, та же цель: свергнуть законно избранного президента Сирии и законно избранное правительство, ввергнуть страну, которая посмела восстать против Запада и стала волнорезом для «арабской весны», в непрекращающийся хаос и войну.

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Просим поделиться этим видео в англоязычных соцсетях, чтобы донести правду до западных зрителей.

*террористические организации, запрещенные в РФ