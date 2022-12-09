Эксклюзивное интервью c дочерью Виктора Бута (Николай Стариков)
Сейчас, когда Виктор Бут, наконец-то, вернулся на Родину и его семья в полном сборе, уместно вспомнить, что испытывали родные Виктора, когда он томился в американской тюрьме. Некоторое время назад я записал интервью с Елизаветой Бут, дочерью Виктора. Думаю, что сейчас очень уместно её повторить. И, конечно же, огромные поздравления семье Виктора, его супруге Алле, которая боролась за его освобождение эти 15 лет. Самые тёплые пожелания маме Виктора и Елизавете. Ну и огромное спасибо всем тем, кто всё-таки добился освобождения российского гражданина, безвинно осуждённого на 25 лет американским «правосудием».
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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