Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 апреля 2019

Российские военные передали Израилю останки военнослужащего танкового батальона ЦАХАЛ Захарии Баумеля, пропавшего без вести более 37 лет назад.

Подробности сообщили в Министерстве обороны РФ.

В четверг в здании российского оборонного ведомства останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле.

Танковый батальон Армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою с Сирийской Арабской Армией у населенного пункта Султан-Якуб [Ливан, долина Бекаа] 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров, трое считались пропавшими без вести, среди них в том бою пропал и Захария Баумель. Сообщается, что Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет.

Россия оказала помощь в поиске исчезнувшего военного. Израильскую сторону встречал начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Бой при Султан-Якубе

Утром 10 июня 1982 года, на пятый день операции «Мир Галилее», израильские части вступили в долину Бекаа на востоке Ливана. Продвижение техники ЦАХАЛ замедлялось успешными действиями сирийских истребителей танков и вертолётов «Газель» и Ми-24, однако после того, как израильские колонны преодолели узкий вход в долину и развернулись в ширину, пришло время непосредственного огневого контакта с основными силами сирийской обороны в этом районе и оборона САА была прорвана.

К вечеру 10 июня 362-й батальон ЦАХАЛа, шедший в авангарде наступающей танковой бригады, продвигался от Джубб-Джаннина в сторону деревни Султан-Якуб. Высланный командиром бригады взвод разведчиков не обнаружил сил противника, и батальон вышел к Султан-Якубу, не ожидая сопротивления.

Когда израильские танки приблизились к домам на окраине Султан-Якуба, из зданий вдоль дороги был открыт огонь, значительную часть которого составляли противотанковые ракеты «Малютка».

Выпущенные со слишком близкой дистанции ПТУРы не поразили цели, но командир батальона Ира Эфрони отдал приказ прорываться через Султан-Якуб с боем. Как оказалось впоследствии, его приказу последовали только три роты, и часть машин осталась позади. Танки и бронетранспортёры, пошедшие за командиром, на другой стороне деревни вышли в узкую долину. Здесь Эфрони решил переждать ночь.

Оказалось, однако, что бригадная разведка допустила серьёзную ошибку, и передовой батальон израильтян попал у Султан-Якуба в центр развёртывания сирийских войск. В этом районе сосредотачивались силы сирийской 58-й механизированной бригады, направленной в помощь 1-й дивизии, а также отдельные части самой 1-й дивизии. Когда Эфрони отправил своего заместителя за остатком батальона, тот вернулся с докладом о наличии значительных сил противника на пути из долины. Остаток ночи прошёл в спорадических атаках сирийских истребителей коммандос, которых израильские машины отгоняли пулемётным огнём.

К рассвету обе стороны осознали сложившуюся ситуацию: небольшие силы израильтян оказались в плотном окружении превосходящих сирийских войск. От атак силами пехоты сирийцы перешли к артиллерийскому обстрелу позиции Эфрони. Израильский командир запросил по радио помощь. Вне зависимости от этого запроса в район боя были уже направлены резервные израильские силы, задача которых состояла в установлении контроля над всем сектором, однако они увязли в бою с сирийцами в пяти километрах от Султан-Якуба.

Непосредственно на выручку батальона Эфрони были брошены два артиллерийских батальона, но и они не смогли прорвать кольцо сирийских войск. Тем не менее сами сирийцы не спешили завязывать танковый бой с израильтянами и продолжали обстреливать их издали и атаковать силами пехоты, вооружённой противотанковыми ракетами.

Кроме того, израильские танки были атакованы с воздуха парой сирийских «МиГов», тогда как запрошенная Эфрони воздушная поддержка так и не появилась.

Израильтяне в сирийском кольце продолжали нести потери в живой силе и технике, у них заканчивались боеприпасы, и по настоянию командования было принято решение снова идти на прорыв. Примерно к 9 часам утра 11 июня почти все наличные артиллерийские силы ЦАХАЛа в данном районе были стянуты на холмы вокруг Султан-Якуба — не менее 11 артиллерийских батальонов были готовы открыть прикрывающий огонь, когда танки и бронетранспортёры Эфрони начнут движение. Экипажи подбитых танков были распределены по бронетранспортёрам, и израильтяне в артиллерийском окаймлении начали рывок, продолжавшийся 16 минут. По дороге был потерян ещё один танк, доведя общее число потерянных машин до восьми, и погибли ещё четверо военнослужащих. Прорыв был успешно завершён в 9:06.

Провальные итоги

Хотя большая часть подразделения Эфрони успешно вышла из сирийского окружения, организация его спасения отвлекла внимание почти всего штаба Бен-Галя, оставила другие израильские силы без артиллерийской поддержки и ещё больше замедлила продвижение ЦАХАЛа вглубь долины Бекаа. В поставленные сроки к шоссе Бейрут-Дамаск выйти не удалось.

В бою по неофициальным данным погибли до 35 солдат и офицеров, трое танкистов пропали без вести. Подбитые и брошенные при выходе из окружения израильские танки «Магах» (в книге «Армии в Ливане 1982–84» указана модель M60, в других источниках — M48), нёсшие секретное на тот момент оборудование (в том числе новые снаряды и защиту от гранат РПГ и кумулятивных снарядов), не были эвакуированы или уничтожены, попав в руки сирийцев.

Вероятно, операции по эвакуации или уничтожению брошенной техники помешало вступившее в силу в полдень 11 июня соглашение о прекращении огня между Израилем и Сирией; командиры ЦАХАЛа дошли до премьер-министра Бегина с просьбами позволить им отбить танки, оставленные под Султан-Якубом, но разрешения нарушить перемирие не получили.

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