В преддверии Дня героев Отечества, отмечаемого в России 9 декабря, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Праздник приурочен ко Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи с 1769 по 1917 годы.

Награду из рук президента РФ Владимира Путина получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они удостоены также почётного звания «Лётчик-космонавт РФ».

«Золотые Звёзды» вручены ещё 10 Героям России. Двое из них – полковники Максим Стефанов и Сергей Демьяненко – представляют различные подразделения 929-го Государственного лётно-испытательного центра Минобороны РФ, ещё двое – майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин – служат в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Воздушно-десантные войска на церемонии представлены также подполковником Сергеем Иштугановым и лейтенантом Денисом Скакуновским, а Военно-морской флот – подполковником Александром Завадским из 11-го армейского корпуса Балтфлота и капитаном Павлом Семенко из 14-го армейского корпуса Северного флота. Также награждён майор Александр Волков из 10-й отдельной бригады спецназначения Южного военного округа и подполковник, начальник оперативного управления – замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозёров.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию», – сказал во время выступления глава государства.

«Кавалеры ордена Святого Георгия, учреждённого ещё Екатериной Великой, ордена Славы, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времён неразрывна, что священное чувство любви к Родине передаётся из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью, – отметил Путин. – Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу».

Он обратился к тем, кто находится на передовой: «Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас – герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки».

Президент заметил, что «в основе героизма – любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, чёткое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать, как поступать в сложных, экстремальных ситуациях».

«Так же, превыше всего ставя чувство долга, действуют все те, кто, рискуя собой, спасает других, кто совершает трудовые подвиги в науке, на производстве, в педагогической деятельности или на врачебном поприще – в самых разных сферах, кто отдаёт свои силы, знания, напряжённо трудится ради своего народа и своей родной страны, достойно продолжает многовековую яркую историю свершений нашего народа. Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее», – добавил Путин и поздравил всех с Днём героев Отечества.

Позже он подчеркнул, что сторонние реакции, «шум, гам и треск на всю Вселенную» со стороны Запада в ответ на действия России, не помешают Москве выполнить боевые задачи.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — сказал президент.

Всего на торжественное мероприятие в Кремле были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, НТВ, РИА Новости