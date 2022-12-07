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Товарищ Киров. Документальный фильм (1986)

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О революционере, советском государственном и политическом деятеле Сергее Кирове.

Сергей Миронович Киров – один из самых известных государственных и партийных деятелей советской эпохи 20 – 30 годов ХХ века.
Человек своего времени, убежденный большевик-ленинец, ближайший соратник Сталина и проводник его политики – благодаря безусловным личностным качествам, обстоятельствам биографии и широкой пропаганде ставший одним из символов той поры.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1986
Автор сценария – А. Богомолов
Автор сценария – Георгий Мыльников
Режиссер – Борис Горбачев
Режиссер – Александр Шувиков
Оператор – Игорь Ковригин

#СергейКиров #ИсторияСССР

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vMTn9AjLRI0
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