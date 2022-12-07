СВО может стать длительным процессом
СВО может стать длительным процессом (с) Путин
Уже стала. То, что процесс будет длительным было понятно еще в начале марта.
Как еще тогда писал, нас ждет конфликт в стиле "Сирия на максималках". И уже сейчас хорошо бы планировать потенциальный ход конфликта на года 2-3 вперед. США именно так и делают – у них отсечка по поставкам техники и боеприпасов путем интенсификации производства – 2024-2025 года.
Можно отметить, что в Сирии, от ввода российских войск в октябре 2015 года до решающих военных побед прошло несколько лет. Решающие бои против ИГИЛ велись осенью 2017-го года, а решающие бои за Южный Идлиб с ХТШ – в феврале-марте 2020-го года. В случае с Украиной и численность противника выше, и размер ТВД больше, и помощь США и НАТО существенно выше. Но и наши ресурсы разумеется многократно выше тех, которые использовались в Сирии.
Все это требует планомерной работы на фронте и в тылу для реализации долгосрочной стратегии достижения своих целей прежде всего военным путем, как это было сделано в Сирии. Общество должно осознать эту необходимость, избавиться от благодушия и системно работать над достижением требуемых результатов, которые определяют будущее страны на десятилетия вперед.
Из заявлений Путина по вопросам мобилизации.
1. Необходимости во второй волне мобилизации на текущий момент нет.
2. Из мобилизованных 300 000 человек, 150 000 уже находятся в зоне СВО и выполняют боевые задачи. (Цифра не учитывает дополнительных добровольцев и ЧВК)
3. Случаи дезертирства и оставления позиций (500-е) в зоне СВО есть, но они не носят массового характера.
4. Относительно проблем в зоне СВО, которые были есть и будут, необходимо иметь обратную связь, чтобы решать эти проблемы (намек на военкоров)
Путин о причинах СВО.
1. Война в Донбассе была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими властями, а не Россией.
2. Все партнеры в телефонных разговорах молчат, когда им говоришь, что они должны были быть гарантами минских соглашений.
3. Нам не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса.
4. Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины могла бы быть Россия.
5. Азовское море и новые регионы стали российскими. Это выбор людей.
PS. На заглавном фото ВСУшник выбравшийся живым из Артемовской мясорубки.
PS2. Трансляция боевых действий на Украине как обычно идет в телеге https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
~,,~ VCEM privet ~,,~
…н-да…Ситуация ТАМ – “улучшается”…
Прекращение ТАМошнего,Т.Н.”сво” – НЕ предусматривается…
УТИЛИЗАЦИЯ Славян`ckix МАСС – П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я…
* а ведь эТО “сво” – Гражданской ВОЙНОЙ является!
СЛАВЯНские народы – друг-друга УНИЧТОЖАЮТ!
Вопрос:”КТО-же ОНИ-ТЕ,кто ЭТО там Курируют”… :-(
:-) КАК эту войну ПРЕКРАТИТЬ? – Как страны поМИРИТЬ?
??? Как УТИЛИЗАЦИЮ Славян – там ОСТАНОВИТЬ ???
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 07-12-22.