Психосоматика: расскажи про свое воспитание, и я скажу, чем ты болеешь

Печатая эти строчки, чувствую себя строгим преподавателем, готовящимся к лекции, и с трудом удерживаюсь, чтобы не поправить несуществующие очки на переносице.Но я не могу придумать лучшей опоры в этой теме.Как ни крути, психоанализ протоптал для нас, простых смертных, широченную дорогу к пониманию сложнейших взаимосвязей. А гештальт терапия подарила множество прекрасных техник для лечения различных симптомов. На мой взгляд, величайшей глупостью было бы не воспользоваться этими дарами.Так вот, вернемся к Александеру.По его мнению, ОБЩАЯ СХЕМА выглядит так. Встречаются два фактора. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ (ослабленный генетикой или условиями развития орган) и ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (особенности личности, внутренние конфликты и привычный набор эмоций). А потом к ним приходит фактор СОЦИАЛЬНЫЙ (неблагоприятная ситуация), и запускает реакцию. Можно сказать, звезды сошлись. Самое любопытное здесь, что психологический фактор — тип исходного психоэмоционального конфликта — может отстоять от самой болезни далеко во времени. То есть, «вначале было слово», а человек про него и знать не знал до тех пор, пока не случилось некое потрясение. Получается, в каком-то смысле, что внутри каждого из нас есть эдакая бомба замедленного действия в виде двух факторов – ослабленного органа и «ядерного конфликта» (от слова «ядро, центр»).Ядерный конфликт возникает, как правило, в детстве, в результате противостояния желаний и чувств ребенка и требований семьи. Вообще, самые сильные внутриличностные конфликты развиваются в условия зависимости, необходимой для выживания, которая и имеет место быть в детстве. Ребенок получает от родителей некоторую установку, которая спокойно дремлет себе в бессознательном. Время спустя, длительный стресс накладывается на ранее полученную установку, от чего настоящие чувства подавляются, и появляется болезнь.Давайте теперь «погадаем по Александеру» и попробуем разобраться какой «ядерный конфликт» стоит за тем или иным заболеванием. Я постараюсь быть краткой, настолько, насколько это возможно, ведь описание и изучение каждой группы заболеваний само по себе – бескрайний океан. Будем считать, что я покажу вам «карту планеты» со спутника.Кожа – одновременно и граница тела и орган чувств. Она – и то, что нас защищает, и то, чем мы вступаем в контакт. Через прикосновения мы можем передать любовь и нежность. Они же могут стать источником боли. Кожа краснеет при стыде, бледнеет и покрывается потом при страхе, сдавая нас, как плохой партизан.Болезни кожи – это всегда проблемы с контактированием и границами. Это всегда конфликтное послание «Прикоснись ко мне – не трогай меня». Где-то в глубине может лежать подавленная и обращенная на себя злость к самым близким. К тем, кто, проявляя любовь, слишком сильно нарушали границы или наоборот, жестоко отвергали при желании приблизиться.В качестве примера можно привести гиперопекающую маму, которая постоянно не только гладила и ласкала малыша, но и бесцеремонно распоряжалась его вещами и личным пространством в более взрослом возрасте. Но, поскольку женщина была все время ласкова и ранима, злиться на нее было совершенно не возможно, потому что «она же мама, и все только для него делает». В моменты очередного нарушения границ подросток чувствовал злость и вину за эту злость одновременно. Осознать и выразить эти чувства не представлялось возможным. Но в такие моменты жизни нейродермит был особенно сильным.Другой, полярный вариант – очень занятая мама. Она всегда рано уходила, и приходила, когда ребенок уже спал. Но, если малыш покрывался пятнышками и болячками, она оставалась дома и мазала его мазью, ласково прикасаясь теплыми руками…Помните фразу «живота своего не жалея»? Слова «живот» и «жизнь» идут рука об руку. Ребенок во время кормления получает не только молоко матери, но и тепло, внимание, заботу, ласку, удовольствие и успокоение. Если мама кормит вовремя, ребенок чувствует себя любимым, защищенным, и жизнь ему нравится. Длительное чувство голода заставляет злиться, а потом с жадностью поглощать больше, чем нужно. Несвежая, несвоевременная, не любимая еда или слишком большое ее количество заставляют чувствовать отвращение, тошноту.Вы только вдумайтесь, сколько чувств связано с едой!Спектр психосоматических болезней также огромен.Ненасыщаемость, жадность к пище, как метафора огромнейшего недостатка любви и безопасности. «Ешь сейчас, сколько влезет, а то потом может и не быть» — как метафора тоски по любви и вниманию, редкого и недостаточного душевного контакта с родителями.отказ от еды как бунт, как крайний способ обратить на себя внимание. Голодовка как выражение злости и обиды. «Может, хоть так вы обратите на меня внимание, услышите, заметите меня. Именно меня, а не свои ожидания и дела!».и двенадцатиперстной кишкиБолезнь «людей западной цивилизации, живущих стремлениями и амбициями», бизнесменов и гиперответственных трудяг. «Я упрям и независим настолько, что отрублю ветку на которой сижу, чтобы доказать, что смогу справиться со всеми трудностями самостоятельно. Я даже кормить себя буду сам. Собой». На поверхности – честолюбие, активность, независимость, а в глубине – вытесненное стремление к любви и большая обида. Этот симптом говорит следующее «Когда-то давно я очень хотел вашей любви и заботы, но вы отвергли меня в моей слабости и замечали только тогда, когда я был самостоятельным. Я больше никогда не буду слабым. Я все смогу сам».Надо ли что-то говорить о важности дыхания? Ровное и глубокое, оно ассоциируется со свободой, легкостью и удовлетворенностью. Тяжелое – с грузом переживаний, запретами, страхом. Остановленное – со злостью и возмущением. Вдох – это наполнение. Выдох – опустошение, расслабление. Естественным продолжением дыхания является речь.Помните фразу «наступил на горло собственной песне»? У людей, лишающих себя «права голоса» часто возникают простуды с различными осложнениями.А в основе бронхиальной астмы лежит конфликт между потребностью в любви и страхом отвержения. «Не надо подходить ко мне так близко, ты не даешь мне дышать. Но и далеко не отходи, я не смогу без тебя» — говорит ребенок слишком тревожной, опекающей и требовательной матери, которая не дает ребенку проявлять себя естественно, плакать там, где больно или обидно («Что ты плачешь, сейчас же успокойся!»), проявлять интерес там, где появляется что-то новое.Потребность в любви и поддержке сильная, но подавляется, потому что грозит «удушением», злость также невозможна, так как грозит отвержением. Так и остается астматик где-то посередине, между вдохом и выдохом, из-за повышенных требований и ожиданий, не имея возможности расслабиться, испытывая приступы удушья.«Сердце, тебе не хочется покоя…» напеваем мы, когда влюбляемся. «Сердечный человек» — говорим мы про добрых и милых. Они нам нравятся, эти душевные, всегда улыбающиеся люди. А еще мы говорим «глаза кровью налились от ярости», и избегаем тех, кто проявляет свое недовольство и открыто выражает злость. В нашем мире быть «душкой» гораздо выгоднее, чем открыто выражать свои намерения, желания власти и контроля. «Девочки не злятся», «Мальчики должны уметь держать себя в руках». И они растут, и учатся выглядеть пристойно в глазах окружающих, быть милыми и сдержанными.А как быть со злостью и возмущением? Если ребенка не научили выражать их конструктивно, цивилизованно защищать свои границы и уважать свои ценности, то он будет учиться подавлять злость, чтобы быть хорошим, приличным человеком. И чем сильнее будет пресс среды, тем выше поднимется столбик давления. «Мне хочется быть тут главным, все контролировать и поставить вас на место. Я очень-очень зол, но это так не прилично. Я должен сохранить хорошее лицо. Поэтому я и сейчас вам улыбнусь», — скажет вам гипертоник. Не словами. Тонометром.Вы когда-нибудь замечали собственное развитие в момент самого развития? А есть ли у вас переживание того, как происходит насыщение или вы сталкиваетесь с его результатом в виде сытости? Обменные процессы внутри организма происходят тихо и незаметно, являя нам лишь результат: изменение настроения и состояния, сонливость или бодрость, активность или вялость.Обнаружение патологии обменных процессов – одна из сложнейших задач, ведь сам «обменный процесс» не болит. Иногда у человека вообще ничего не болит, и только по косвенным признакам можно определить, что что-то пошло не так. Наиболее распространенные заболевания этого спектра – сахарный диабет, гипо- и гиперфункция щитовидной железы. Психологические факторы, вызывающие их возникновение сильно отличаются друг от друга.Не могу удержаться от цитаты «Гормон щитовидной железы играет важную роль в процессе роста. Филогенетически он впервые появляется у земноводных, у которых выполняет функцию стимуляции метаморфоза. Искусственное введение тироксина ускоряет переход саламандры от водного существования к земному, от жаберного дыхания к дыханию легкими. Эволюционный переход от водного существования к земному обусловлен развитием щитовидной железы». (Ф.Александер, «Психосоматическая медицина»)Итак, Щитовидная железа – это орган, напрямую связанный с развитием. Гипотериоз проявляется внешне как утомляемость, вялость, ухудшение внимания и памяти. Попросту говоря, человек вдруг перестает проявлять активность. У него буквально «руки опускаются». Причиной этому может быть банальное разочарование, отказ от своей мечты. «Зачем напрягаться и вкладывать жизненные силы, если свои желания положены на алтарь чужих требований, норм и правил? Я объявляю сидячую забастовку».Щитовидная железа выглядит как щит. Потому так и называется. Желание быть защищенным появляется в ситуации угрозы. Когда человеку страшно, у него учащенно бьется сердце, потеют ладошки, появляется двигательное возбуждение и ускоряется обмен веществ. Точно такое же действие на организм оказывает выброс тиреотропного гормона, который производит «щитовидка». Согласно психодинамическому подходу, гипертериоз может быть спровоцирован отсутствием защищенности, чувства безопасности в детстве и психическими травмами.Буквально переводится как «истекание сахаром». Радость и удовольствие покидают тело, не удерживаясь в нем. Да и извне получить их в виде сладостей не представляется возможным. Что может привести к такой печальной картине? Печаль и может. А еще хронические стрессы и конфликты, пребывание в постоянном напряжении и переживание неуверенности в себе, в том, что можно быть любимым и нужным.Голод, страх и чувство эмоциональной заброшенности. Вот те чувства, которые фоном всегда присутствуют в жизни диабетика. Совсем какая-то не сладкая жизнь получается.Движение – жизнь. Бежать, прыгать, стремиться вперед, узнавать, шевелиться и действовать. Так проявляется в человеке энергия и силы. Нам нравятся активные взрослые. А вот дети вызывают раздражение. «Да сядь уже, не бегай, не вертись, успокойся. Стань удобным и послушным. Стань управляемым». Скажите, что бы вы почувствовали, если бы на вас надели «смирительную рубашку»?Возмущение, гнев, злость на тех, кто посмел лишить вас свободы. А что, если эти возмутительно ведущие себя люди – ваши любящие мама и папа? Как быть тогда? Куда девать свои разрушительные импульсы? Правильно, в физическую активность и постоянный контроль. Терпение и смирение снаружи, что бы ни происходило и подавленный гнев внутри – то, что может стать внутренней основой возникновения ревматоидного артрита.Иммунитет призван защищать организм, уничтожая вредные микрообъекты, попадающие внутрь. Как же происходит, что собственные органы начинают восприниматься как нечто угрожающее, требующее подавления, уничтожения? Все просто. Вы, наверняка, знакомы с ошибочным делением эмоций на отрицательные и положительные. Радость, удовольствие, нежность – оставляем. От злости, отвращения, зависти – избавляемся. Но, друзья мои, так не бывает.Эмоциональный фон, так же как и гормональный, у человека – един. Нельзя «удалить» одно, не изменив другого. Если есть Персона, значит, есть и Тень. Болезни этого спектра возникают, когда одной из собственных частей личности был вынесен суровый приговор – уничтожить.В следующем тексте я расскажу об общих принципах лечения психосоматических заболеваний. А сейчас хочу предостеречь вас от мгновенного желания обвинить во всех своих бедах родителей. Поверьте, они воспитывали вас исходя из тех ресурсов, которые имели. И, если бы они умели воспитать вас лучше, они непременно сделали бы это. Но все сложилось так, как сложилось. И, сложись что-то по-другому, сейчас эту статью читал бы какой-то другой человек, внешне очень похожий на вас, но не вы

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com