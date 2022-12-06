Балканский Донбасс. Уроки Сербской Краины для России.
Балканский Донбасс. Уроки Сербской Краины для России.
Все в истории уже когда-то бывало. Проблема России и русских республик Донбасса не уникальная, и ближайший аналог мы находим вовсе не далеко. Сербская Краина – это республика, которой в наше время нет на карте. В 1995 году она была уничтожена хорватскими вооруженными силами. Однако прежде, чем Хорватия разгромила сербское повстанческое движение, сербы победили сами себя. Из печальной истории Краины мы можем вынести нечто важное для себя: погрязшие в переговорах, договорняках и коррупционных схемах лидеры сербской республики и «большой» Югославии оказались бессильны противостоять вставшему перед ними вызову.
Земли вдоль юго-восточных границ нынешней Хорватии долгое время служили границей между Османской империей и Австрией. Сербы, бежавшие из-под тяжкой руки султана, приобретали здесь статус, аналогичный казакам в России и Речи Посполитой – они пользовались правами и привилегиями в обмен на военную службу и защиту новой родины от поползновений турок.
Однако в XIX веке, когда начался рост национального самосознания по всей Европе, а австрийское правительство демилитаризировало границу, естественным образом возник перетык между жившими в этой зоне сербами и хорватами. Хорваты рассматривали сербов как пришельцев (хотя те жили здесь уже столетиями), сербы же гордились собственной историей жизни в этом краю.
Вторая мировая война оставила рубцы, которые оказалось попросту невозможно вытравить. То, что проделали с сербами, жившими в Хорватии, можно смело квалифицировать как геноцид. Хорватское националистическое движение усташей устроило резню, в ходе которой погибли сотни тысяч людей.
В рамках послевоенной Югославии межнациональное напряжение сдерживалось целенаправленными усилиями режима Тито. Однако после того, как Тито умер, его государство быстро начало распадаться. Национальные проблемы обострились в конце 80-х. Как это часто бывало, все началось с митингов из-за вопросов о правах на язык и культуру. Однако хорватское правительство отказывалось идти на компромисс.
В мае 1991 года прошел референдум о независимости Хорватии. Еще до этого сербское население фактически подверглось жесткой дискриминации. Франьо Туджман, новый лидер независимой Хорватии, и его окружение настаивали на резких ограничениях прав сербов на национальную и культурную автономию.
Однако параллельно хорватскому шел рост национального подъема уже среди сербов Хорватии. Первоначально сербы не были жестко настроены на отделение от новой республики. Однако сербы в основном компактно жили в нескольких общинах, в основном вдоль границы с соседней Боснией, и они полагали, что имеют право на собственную национальную автономию.
В июле 1990 года, еще до формального отделения Хорватии от Югославии, хорватские сербы провозгласили автономию. В основном заявленные требования касались культурных аспектов: школы, прессы на кириллице и т.д. Также создавался представительный орган – Сербский сабор.
Любопытно, что с самого начала хорватские лидеры были уверены, будто сербы действуют в соответствии со сценарием, который им продиктовали в Белграде. Как легко заметить на примере Донбасса, ситуация, когда восстание принимают за происки извне, воспроизводится в самые разные эпохи.
Также некие знакомые мотивы мы видим в реакции хорватов на сербские попытки обрести автономию. Лидер хорватских сербов Йован Рашкович предлагал компромиссный вариант, при котором сербы остаются лояльными Хорватии, но политика Загреба в их отношении остается мягкой, и хорваты не посягают на культурные права меньшинств. Однако, с точки зрения лидеров Хорватии, любая попытка сербов говорить о своих правах была проявлением «мерзкого сепаратизма».
Когда сербы попытались провести референдум об автономии, хорваты использовали полицию для того, чтобы сорвать это мероприятие. Однако полицейские столкнулись с организованным сопротивлением на баррикадах.
Столицей сербских повстанцев – их уже можно называть так, стал городок Книн – 21 декабря 1990 года там провозгласили Сербскую автономную область Краина. Обычно ее название сокращают до Сербской Краины. Интересно, что она по-прежнему объявляла себя территориальной автономией в составе Хорватии; правда с важной оговоркой – в рамках Федеративной Югославии.
В тот момент в Краине существовало два основных течения: кроме Рашковича, предлагавшего мягкую автономию, на первый план вышел Милан Бабич, сторонник более радикального курса. Свою линию гнул Слободан Милошевич, лидер Сербии, который поддерживал Краину и объявил, что разрыв его народа на части неприемлем. Того же мнения были сербы Краины. Как только Хорватия специальной резолюцией объявила об отделении от Югославии, Краина завила, что не признает эту резолюцию, остается в одном государстве с Сербией и выходит из состава Хорватии.
Фактически это означало войну.
1990 год шел под знаком постоянных противоправных арестов и эпизодических убийств, в подавляющем большинстве случаев арестов и убийств сербов. В Хорватии увлеклись «охотой на ведьм», а в сербских анклавах формировали свои вооруженные отряды.
В 1991 году Хорватия начала боевые действия. В Югославии до ее распада много внимания уделяли формированию территориальных частей, которые в случае внешнего вторжения стали бы основой для партизанского сопротивления. Однако фактически арсеналы и кадры были использованы для формирования национальных армий. Кроме того, Хорватия с самого начала негласно получала вооружение из Европы.
В свою очередь, сербы могли рассчитывать на помощь регулярных сил Югославской народной армии.
Убийства криминального характера на национальной почве начались уже давно, но весной 1991 года стартовали полноценные систематические бои. Как сербы, так и хорваты безжалостно уничтожали представителей противоборствующей стороны, в том числе и как бы не в первую очередь гражданских лиц. При этом мировому сообществу исправно транслировали в лучшем случае половину картины, выставляя сербов взбеленившимися убийцами. Ни дискриминация сербов в довоенной Хорватии, ни их убийства в ходе войны миру были просто неинтересны.
Сербские командиры чаще всего были харизматичными личностями без специальных военных навыков. Обычно речь шла вообще о действиях сельского ополчения. Состояние дел в Краине можно сравнить с положением в Донбассе в 2014 году – созданные на лету отряды не отличались высокой дисциплиной.
Зона контроля сербов шла в основном вдоль восточной границы Хорватии, ее центром был Книн. Отдельный анклав составляла Восточная Славония, не связанная с другими зона на крайнем востоке Хорватии.
Югославская армия поначалу пыталась соблюдать нейтралитет. Хорваты блокировали гарнизоны ЮНА и изымали оружие, иногда с человеческими жертвами. При этом руководство ЮНА долгое время стоически игнорировало ситуацию в Сербской Краине. Потратив некоторое время на раскачку, части армии все же перешли в наступление в районе Книна (в центре Краины) и Вуковара (в восточной Славонии).
Апофеозом войны стала битва за Вуковар. Этот городок с населением около 40 тысяч человек был одним из самых этнически разнородных в Югославии. Там жило почти пополам сербов и хорватов, треть браков были смешанными. В 1991 году там организовали серию сербских погромов, фактически изгнав и уничтожив сербскую общину.
Для штурма города сербы использовали регулярные подразделения армии. В августе 1991 года сербы блокировали гарнизон и после трех месяцев уличных боев взяли город яростным штурмом. Сербы действовали отважно, но не слишком искусно, и несли на улицах тяжелые потери от летучих отрядов хорватских противотанкистов. Сражение напоминало миниатюрную версию битвы за Грозный. После неудачных первых штурмов сербы вошли на улицы, прокладывая себе путь градом артиллерийских снарядов. В ноябре сербы заняли руины Вуковара ценой гибели более чем тысячи солдат и ополченцев. 1800 человек погибло на стороне хорватов, и около 2000 жертв составили гражданские. Еще 1500 хорватов попали в плен.
Несколько менее свирепым, но также тяжелым было сражение за Дубровник. Городок у Адриатического моря на самом юге Хорватии был блокирован сербскими отрядами осенью 1991. Этот город крайне неудобен для обороны: Дубровник стоит на побережье, к которому подступают горы. Тщательно отрезав город от подхода подкреплений, сербы прорвались на подступы к нему. Историческая застройка Дубровника серьезно пострадала от обстрелов, однако окончательно сербы его так и не взяли.
Драма Вуковара и Дубровника взвинтила ставки. Международное положение Югославии резко осложнилось, а пресса на все лады честила сербов. Совет Безопасности ООН вышел с инициативой о вводе миротворческих контингентов в Хорватию.
Договорняк
К ноябрю 1991 года сербы в основном овладели территорией, где до сих пор составляли большинство. Однако встал вопрос, что делать дальше.
Огромную деструктивную роль на этом этапе сыграл правитель Сербии Слободан Милошевич. Еще весной он встретился с Франьо Туджманом, своим формальным противником, в поместье Караджорджево. Точное содержание этих переговоров осталось неизвестным, однако дальнейшие шаги Белграда производят впечатление некоего сговора, который был последовательно воплощен в жизнь. Во-первых, осенью 1991 года армия Югославии начала сворачивать поддержку краинских сербов. Так, 3 ноября сербские войска сдали ряд позиций в Западной Славонии. Отряды добровольцев остались без поддержки и были выбиты оттуда, несмотря на отчаянное сопротивление. Кроме того, фактически была остановлена операция в районе Дубровника, которую сербы без пяти минут выиграли. Милошевич полагал, что теперь следует закрепить достигнутое на поле боя. Как ни контринтуитивно прозвучит, международные миротворческие силы в Хорватию пригласил именно он. Белград запросил у ООН миротворческий контингент между силами сербов и хорватов. 23 ноября 1991 года в Женеве Милошевич и Туджман подписали соглашение о прекращении огня и вводе миротворцев в Хорватию.
Югославия обязалась вывести собственные войска с территории Хорватии, и в самопровозглашенной республике осталось только местное ополчение.
Безопасность сербов Хорватии была переложена на международный миротворческий контингент.
С этого момента сербы были обречены.
«Именно по этой причине я всегда выступал против ввода иностранных миротворцев на Донбасс», – заметил по этому поводу историк, специалист по Балканам Михаил Поликарпов. – «Важно понимать, что эти миротворцы не могут быть нейтральны».
Интересно, кстати, что Хорватия настаивала на размещении миротворцев именно на границе с Боснией и Сербией. Таким образом предполагалось отсечь ополчение от помощи.
Тем временем в Книне провозгласили Республику Сербская Краина. Милан Бабич, ставший ее первым президентом, пытался найти выход, который бы позволил сербам сохранить самостоятельность. Бабич полагал, что миротворцы ООН попросту покроют разгром Сербской Краины в момент, когда Хорватия почувствует себя достаточно сильной для этого. В свою очередь Милошевич требовал подчиниться решению международных инстанций и всячески открещивался от «радикала» Бабича, хотя «радикал», как видно постфактум, попросту сложил два с двумя и описал ровно тот сценарий, который был реализован на практике.
Путем нехитрых интриг Милошевич сместил Бабича в пользу более умеренного Горана Хаджича. Внутри Краины шла чехарда, которая увенчалась продавливанием умеренной линии.
Миротворцы ООН дали Сербской Краине три года относительного спокойствия. С 1992 по 1995 год республика жила относительно нормальной жизнью. Сербы пытались восстановить экономику и даже организовать некую хозяйственную реинтеграцию с Хорватией. Параллельно разрабатывались проекты политического урегулирования кризиса. В наиболее мягком варианте реинтеграции автономию получал только Книн – одна из трех областей Сербской Краины. Сербы были готовы пойти на этот вариант, хотя он оставлял им лишь немногое из завоеваний 1991 года.
Однако Хорватия не пошла и на такой способ урегулирования. Она исподволь готовилась к удару, который разом перевернул бы ход конфликта в ее пользу. Попутно Хорватия участвовала в войне за осколки Боснии, где в конечном счете Туджман объединил силы с «муслиманами»-бошняками против боснийских сербов.
Тем временем Хорватия наращивала боевые возможности армии. Вооруженные силы республики реформировались и перевооружались. Западные страны снабжали вооружением Хорватию, несмотря на формально действующее эмбарго. Кроме того, ЧВК MPRI обеспечила подготовку боевых подразделений, помощь в разведке и планировании для хорватских офицеров. Под разговоры о мире хорваты создали мощные ударные группировки, радикально превосходящие все, что имелось у сербов.
В свою очередь, Сербия не сделала ничего для укрепления Краины, причем борьба с «четничеством» привела к оттоку добровольцев из Сербии и Черногории.
Первые звоночки прозвенели в 1993 году, когда Хорватия проводила локальные операции в районах Масленица и Медак. В обоих случаях хорваты нанесли сербам не критические, но болезненные поражения. Хотя миротворцы и стоящая за ними ООН протестовали против действий хорватов и оказывали политическое давление на Загреб, хорваты вынесли из этих локальных сражений совершенно определенные выводы. Во-первых, миротворцы ООН не могут и не будут по-настоящему эффективно препятствовать возобновлению боевых действий. Во-вторых, сербская оборона слаба. В-третьих, ЮНА уже не окажет сербам Краины деятельной поддержки.
Кроме того, этот мирный период сопровождался еще некоторыми уступками со стороны сербов. Так, было открыто движение по автодороге между разными частями Хорватии через территорию, контролируемую сербами. Разблокирование магистрали сопровождалось снятием минных полей в этом секторе.
Вооруженные новым знанием хорватские военные и политические лидеры разработали операцию, которая привела к полному разгрому Сербской Краины. К 1995 году они добились серьезного преимущества и в численности, и в качестве войск. Десятикратный численный перевес, о котором часто говорят, отсутствовал, но имевшееся налицо трехкратное преимущество по людям и примерно двойное: по основным видам сухопутной боевой техники давало Хорватии комфортное превосходство в силах.
Операция вооруженных сил Хорватии носила наименование «Молния». Она продлилась буквально три дня: с 1 по 3 мая 1995 года и увенчалась полным коллапсом сербских сил в Западной Славонии – одной из трех повстанческих областей. Миротворцы ООН, представленные тремя батальонами (из Иордании, Непала и Аргентины), попросту пропустили хорватов сквозь свои позиции. Иорданцы были нейтрализованы при минимуме сопротивления, непальцы с трудом вышли из-под огня. Сербское население частично бежало, частично было депортировано – около 15 тысяч сербов бежало из анклава, осталось всего 800 человек.
Теперь настала очередь Книна. Это наступление велось совместно с войсками боснийских мусульман – Сербская Краина плотно примыкала к границе Боснии. Наступление также продлилось всего несколько дней. 4 августа хорваты и босняки нанесли удар. В общем-то они прошли сквозь оборону сербов, как горячий нож через масло. Миротворцы были задержаны хорватами, а там, где они пытались оказать сопротивление, оно было сломлено: так датский блокпост попал под удар, в результате чего один из миротворцев был убит.
На третий день операции Краина была разрезана на части, и единой обороны Сербской Краины попросту не существовало. В лучшем случае сербские подразделения обеспечивали эвакуацию гражданского населения.
Книн пал 5 августа. 9 августа Сербская Краина перестала существовать.
https://readovka.space/balkan-donbass – цинк
Про когнитивный дисонанс читали ?Эрзя сейчас сломает голову,а КТ получит факт компромат…
“Посол США в Молдове и президент Приднестровья Вадим Красносельский согласовали о поставках электроэнергии в Молдову
В конце ноября власти Молдовы оказались в затруднительном положении. В Европе в целом и в Румынии в частности заметно выросли цены на электроэнергию. А в ноябре НАРЭ и так вынуждено было дважды увеличивать тариф — в итоге он вырос более чем в два раза. При этом периодические массированные обстрелы украинской энергоинфраструктуры приводили к отключению линии Исакча — Вулканешты — МГРЭС, по которой в Молдову поступал основной объем румынской электроэнергии. «Газпром», в свою очередь, пообещал еще сильней сократить объем поставляемого Молдове газа, если он по-прежнему будет, как выразились в «Газпроме», «оседать в Украине».
Кишинев оказался в непростой ситуации.
В Европе стало меньше свободных объемов электроэнергии, и цены на нее существенно выросли. Инфраструктура поставки в Молдову европейской электроэнергии страдает от российских обстрелов. При этом у страны есть собственные запасы газа и объем газа от «Газпрома», который можно бесплатно направить в Приднестровье, плюс кредитная линия ЕБРР для закупки газа из альтернативных источников. Решение казалось очевидным — направить больше газа в Приднестровье для генерации электроэнергии. Но согласовать окончательные параметры сделки в ноябре у Кишинева и Тирасполя не вышло.
В дело пришлось вмешаться американскому послу Кенту Логстону. 30 ноября он встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. В тот же день в Кишиневе сообщили о новой встрече переговорщиков Кишинева и Тирасполя в формате 1+1. Встреча прошла 2 декабря, и уже на следующий день после нее стороны пришли к соглашению и обнародовали окончательные параметры договоренностей.
Кишинев согласился направить в Приднестровье почти весь газ, получаемый от «Газпрома» — 166,4 из 176,6 млн кубометров месячного объема. Взамен правый берег должен получать не менее 204 тыс. МВт/ч, или более 54 % необходимого стране объема электроэнергии по цене $73 за МВт/ч. Для сравнения, в прошлом году в самые холодные месяцы поставки электроэнергии МГРЭС на правый берег составляли 230–250 тысяч МВт/ч в месяц.
Приднестровье взамен получило газ, которого при умеренной экономии хватит и на покрытие бытовых потребностей населения, и на работу предприятий.
П.С.Это Договорняк или как?Что значит СВО ,а не война ,значит все договора исполняться должны..А добрый американский посол творит добро..