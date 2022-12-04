Олигарх Фридман задержан в Лондоне за мошенничество
Олигарх Фридман задержан в Лондоне за мошенничество
В Лондоне задержали сбежавшего из России олигарха Фридмана. Одного из бывших членов Семибанкирщины, грабившей Россию в 90-е. Теперь же Фридмана приняли в Британии за мошенничество. Иронично, что награбленное в России, было выведено на Запад и там заблокировано в рамках санкций.
Неплохо бы еще национализировать имущество и активы Фридмана в России (оставшиеся), а там пускай британцы делают с ним что хотят. Траектория жизненного пути этого упыря давно разошлась с историческим путем России. Но это так, в порядке хотелок.
Кстати, из "Семибанкирщины", фактически управляшей Россией в середине 90х, в Россие нынче остался только Потанин, который принял новые игры и старается не отсвечивать. Остальные бежали за рубеж, а Березовский самоубился.
Фридман? За мошенничество? Не может быть!
И главное, фигурирует ,как рос.бизнесмен и посольство РФ вмешивается в защиту..Родом из Львова жидобандера -в РФ лавочку прикрыл ,открыл во ЛЬвове ,сын руководит и внес млн дол в войнушку ,а сам Мыня с Мальчиками тусуется в Лондонграде -колыбели голубей и конешно денег -это уже одно и тоже.Без одного не бывает другого..Тиньков,Мыня ,Абрамович .поступивший служить в МИ 6 за статус -сефард,стыдился сильно ,что он грязный ашкенази..
…”…Здравствуйте…”…
?…А кого ещё С-НИМ…?
* АРЕСТовали,значит Есть ЗА-ЧТО…
Значит – ПРАВИЛЬНО поступили!
(пусть,как Пишут – и Оставили НЕвыездным…)
* Наверное Запад ПРАВИЛЬНО поступает,
что вот К “такИМ”…Меры Применяет!
…а Сколько ещё – ТАМ “такИХ”…”уважаемых”…
(Говорят-пишут,что…СОТНИ “их-заслуженных”)
*** Запад – ТИПА “подводной-лодки”…
Принять-ТО-примет,НО – хода обратно НЕТ…
А “въехаВШИе” Туда,это БАЛЛАСТ,это Судну ВО-ВРЕД…
Прохиндеям ВСЕХ МАСТЕЙ – С “судна” – Полит-”ПРИВЕТ”…
…”ПРОЦЕ$$” пшёл…и сомнений в-этом НЕТ!!!
:-(“печалюшка-ПЕЧАЛЬ”…но “такИХ” – НЕ жаль!
:-)а “вроде-бы-БЫЛ-свОЙ”…КТО–очередной…?
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 04-12-22.
какой процесс Мечтатель..Ну остались одни наверху кризиса-стали драться меж собой -слабых обчистят ,но приголубят ,а вдруг еще пригодятся.Опыт же не пропьешь-просто на передержке и отдыхе..Смотри как поедают и заставляют самоубиться Европу жирненькую.Как они крутятся ,извиваются ,не знают кому переприсягнуть ,Польша самая опытная в прости..ции..А ваш Трюдо как обгаженный ходит по кругу и никто руку не подает-..Собираетесь вернуться на родину ? здесь будет хлебно скоро..и не нужно быть геем при этом..
Еще Шохин,Улюкаев вышедший,Глазьев -это команда младопитерцев которых готовила КГБ кстати ,для конвергенции Андропова ,а начала ясно же еще в 1945году и Хрущев уже возглавил ,а дальше только более тесное сращивание или точнее убийство СССР ,расчленение и превращение в сырьевый ,нестрашный придаток..А Сергеев скажет ,что плана не было ,а виноваты всего лишь мальчики ,которые хотели жвачку..И жорик с КТ такую же вину на народ накладывают..Теперь то понятно всем =Кто,Где ваша элита (не в смысле лучшие ,как раз пассионарные и циничные с активами страны )-туда и народ тихо ведут ,чтобы не спугнуть раньше времени…Пока остановились на перевале или уже отошли и повернули в др.сторону?Смутно все…
Смутно всё давно у Вас в голове. На кошерности и вранье. – Ссылку, плиз, о моей поддержке Квачкова и Рохлина в студию и где я обвинял какой-то народ. А кто такие “арии” и “русичи” пояснять будете ? Или благополучно пропустили , сболтнув себе непонятное ? Сплошняком у Вас пошло враньё. “Факты”из прессы – из той же серии.
А по Гиркину-Стрелкову – своих двоих парней-сыновей-защитников Родины к нему приставьте , – оне и расскажут нам через Вас , кто это такой.