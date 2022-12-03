Противостояние с Западом: исторические параллели (Николай Стариков)
Во время рабочей поездки в Орёл был приглашён в эфир одного из местных телеканалов, в котором мы обсудили текущие вопросы политической и экономической ситуации.
Возможен ли в России свой «майдан» во время СВО?
Что можно посоветовать государственным рупорам, занятым в пропаганде?
Какие у сегодняшнего противостояния с Западом на Украине есть исторические «кальки», и видны ли тут параллели?
#украина #сво #история
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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