Как сломать американскую ядерную дубинку
Полная версия (29 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/x3jxkk-dtv. Бесплатно — при условии регистрации.
Что мы знаем о Северной Корее, о стране закрытой железным занавесом многие десятилетия, как получилось что страна отрезанная от западного мира получила ядерные технологии и создала свои межконтинентальные ракеты, а хакеры Ким Чен Ына угрожают кибербезопасности банков по всему миру и обрушивают криптовалюты. Рассказывает Игнат Шипица.
Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ