Президент США Дональд Трамп призвал Сирию, Россию и Иран остановить бомбардировки в Идлибе, назвав их «кровавой бойней». Тем временем, на юге Сирии уже несколько лет существует лагерь «Рукбан», в котором содержатся десятки тысяч ни в чем неповинных сирийцев.

Во время гражданской войны в Сирии многие люди потеряли свои дома и оказались в разрушенных городах без света, воды, еды и денег. Виной тому стали боевики ИГИЛ*, которые захватывали сирийские территории и мародерствовали, разграбляя жилища и убивая мирное население.

Международная коалиция во главе с США использовала человеческое горе в своих интересах: оказавшиеся бездомными семьи свозились в созданный на границе с Иорданией лагерь «Эр-Рукбан». Место на самом юге Сирии было изначально непригодным для жизни людей: на многие километры вокруг нет ни единого источника воды и вообще какой-либо инфраструктуры. Посреди пустыни вырос огромный город, в котором нет ничего, кроме самых примитивных палаток.

«Рукбан» позволил Вашингтону создать недалеко от лагеря свою военную базу и окружить ее так называемой 55-километровой зоной деконфликтации — Эт-Танф. Территория охраняется американскими военнослужащими, поэтому никто, кроме самих американцев, не в курсе, что там происходит на самом деле. По словам самих Штатов, база позволяет обеспечить безопасность беженцев в лагере. На самом деле, в Эт-Танфе тренируют боевиков, которые дестабилизируют обстановку в Сирии с целью свержения действующего правительства.

Со временем США передали управление лагерем в руки боевиков, которых они называют «умеренной оппозицией». Боевики — в основном, представители группировки «Магавир ас-Саура» — быстро поняли, как можно манипулировать беженцами, и начали отбирать у них последние деньги в обмен на якобы их скорое освобождение. Несколько раз в год до лагеря доезжает конвой ООН с гуманитарной помощью, основная часть которой остается в руках «Магавир ас-Сауры».

Беженцы, которых усилиями сирийского правительства и России удалось вывезти из этого страшного места, рассказывают, что в «Рукбане» избиения и изнасилования становятся чем-то привычным. Тот, кто не хочет жить по правилам боевиков, расплачивается за это своим здоровьем.

«Эр-Рукбан» за все происходящее в нем стали называть «концентрационным». Вот место в Сирии, где происходит самая настоящая кровавая бойня: люди, которые бы могли населить несколько деревень, живут посреди пустыни, а США не разрешают их оттуда освободить — хотя уже созданы все условия для этого. Не станет «Рукбана» — появятся вопросы к правомерности присутствия американцев на юге страны.

Значит, многолетние издевательства над беззащитными людьми, по мнению Трампа, бойней не считаются. Борьба с террористами в Идлибской зоне — вот где, по его мнению, настоящий ад.

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* запрещенная в РФ террористическая организация