Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июня 2019
- 04:40 «Кровавая бойня»: Трамп хочет спасти сирийских террористов от России.
- 01:29 США готовы к переговорам с Ираном, чтобы не допустить войны. — Госдеп.
- Вчера 23:42 Политика Трампа усиливает Иран, но помогает зарабатывать деньги.
- Вчера 20:04 Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, — источники.
«Кровавая бойня»: Трамп хочет спасти сирийских террористов от России
Президент США Дональд Трамп призвал Сирию, Россию и Иран остановить бомбардировки в Идлибе, назвав их «кровавой бойней». Тем временем, на юге Сирии уже несколько лет существует лагерь «Рукбан», в котором содержатся десятки тысяч ни в чем неповинных сирийцев.
Во время гражданской войны в Сирии многие люди потеряли свои дома и оказались в разрушенных городах без света, воды, еды и денег. Виной тому стали боевики ИГИЛ*, которые захватывали сирийские территории и мародерствовали, разграбляя жилища и убивая мирное население.
Международная коалиция во главе с США использовала человеческое горе в своих интересах: оказавшиеся бездомными семьи свозились в созданный на границе с Иорданией лагерь «Эр-Рукбан». Место на самом юге Сирии было изначально непригодным для жизни людей: на многие километры вокруг нет ни единого источника воды и вообще какой-либо инфраструктуры. Посреди пустыни вырос огромный город, в котором нет ничего, кроме самых примитивных палаток.
«Рукбан» позволил Вашингтону создать недалеко от лагеря свою военную базу и окружить ее так называемой 55-километровой зоной деконфликтации — Эт-Танф. Территория охраняется американскими военнослужащими, поэтому никто, кроме самих американцев, не в курсе, что там происходит на самом деле. По словам самих Штатов, база позволяет обеспечить безопасность беженцев в лагере. На самом деле, в Эт-Танфе тренируют боевиков, которые дестабилизируют обстановку в Сирии с целью свержения действующего правительства.
Со временем США передали управление лагерем в руки боевиков, которых они называют «умеренной оппозицией». Боевики — в основном, представители группировки «Магавир ас-Саура» — быстро поняли, как можно манипулировать беженцами, и начали отбирать у них последние деньги в обмен на якобы их скорое освобождение. Несколько раз в год до лагеря доезжает конвой ООН с гуманитарной помощью, основная часть которой остается в руках «Магавир ас-Сауры».
Беженцы, которых усилиями сирийского правительства и России удалось вывезти из этого страшного места, рассказывают, что в «Рукбане» избиения и изнасилования становятся чем-то привычным. Тот, кто не хочет жить по правилам боевиков, расплачивается за это своим здоровьем.
«Эр-Рукбан» за все происходящее в нем стали называть «концентрационным». Вот место в Сирии, где происходит самая настоящая кровавая бойня: люди, которые бы могли населить несколько деревень, живут посреди пустыни, а США не разрешают их оттуда освободить — хотя уже созданы все условия для этого. Не станет «Рукбана» — появятся вопросы к правомерности присутствия американцев на юге страны.
Значит, многолетние издевательства над беззащитными людьми, по мнению Трампа, бойней не считаются. Борьба с террористами в Идлибской зоне — вот где, по его мнению, настоящий ад.
Читайте также: Всё это ложь! — «Белые каски», СМИ ЕС и «Сирийская обсерватория» подняли бунт против США и «Аль-Каиды»*
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США готовы к переговорам с Ираном, чтобы не допустить войны. — Госдеп
Соединенные Штаты не хотят воевать с Ираном и готовы на переговоры. Об этом завил глава Госдепа США Майк Помпео в интервью швейцарской вещательной компании RTS.
«Мы очень ясно давали понять в последние недели и месяцы, что мы не хотим войны», — заявил Помпео.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что готов к переговорам с Ираном, подчеркнул Помпео. У США есть ряд требований к Тегерану: остановить ядерную программу, прекратить наращивать ракетную программу таким образом, чтобы она представляла опасность для других стран, а также отказаться от «террористической кампании».
«Когда Иран будет готов к разговору, к разговору о том, что они будут вести себя как нормальная страна, тогда и мы будем готовы к такому разговору.
Он произойдет на любом уровне», — заявил Помпео, отвечая на вопрос, готов ли Трамп встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани или верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.
Также на вопрос журналистов о том, могла бы эта встреча пройти по такому же сценарию, что и переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, Помпео заявил, что он считает это возможным.
На первой двухсторонней встрече в Сингапуре в июне 2018 года между Трампом и Ким Чен Ыном была достигнута договоренность о прекращении КНДР ракетно-ядерных испытаний. Вторая встреча двух лидеров завершилась безрезультатно.
Читайте также: Зеленский назначил своим пресс-секретарём замешанную в секс-скандале сторонницу Порошенко, работающую на США (ФОТО, ДОКУМЕНТ)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Политика Трампа усиливает Иран, но помогает зарабатывать деньги
Когда «Исламское государство» (ИГИЛ) оккупировало большие территории в Ираке и Сирии, оно переключило на себя внимание Ближнего Востока и всего мира, отвлекая это внимание от палестинского дела. Страны, пострадавшие от ужаса ИГИЛ, сконцентрировались на восстановлении своих оккупированных территорий в Леванте и Месопотамии, ликвидации инфраструктуры террористической группы и прекращении вербовки местных и иностранных боевиков. Цель состояла в том, чтобы заморозить расширение ИГИЛ и не допустить его распространения в другие страны на Ближнем Востоке. Многие воинствующие члены палестинских группировок, таких как ХАМАС, взялись за оружие в поддержку «Аль-Каиды» или ИГИЛ, главным образом в Сирии, а также в некоторой степени в Ираке. Между 2012 и 2018 гг. Политическое руководство ХАМАС даже поддержало войну НАТО за смену режима в Сирии, зарабатывая вражду президента Башара Асада, чье правительство защищало ХАМАС и палестинское дело на протяжении десятилетий. В течение многих лет Асад сопротивлялся требованиям США изгнать ХАМАС из Сирии и был вознагражден предательством.
Но за последние два года президент Дональд Трамп и его команда оказали огромную поддержку палестинскому делу и восстановили его силу, несмотря на предательства и отвлекающие факторы последнего десятилетия. Сегодня все сторонники палестинского дела объединены не только против одного врага (американо-израильская коалиция), но и готовы сражаться как единое целое на нескольких фронтах. Дары Трампа премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в виде сирийских Голан, оккупированных Израилем, и всего оккупированного Израилем Иерусалима дали огромный заряд адреналина всем негосударственным субъектам и движениям сопротивления на Ближнем Востоке. Эти группы, которые пользуются финансовой и военной поддержкой со стороны Ирана, объединены не только против гегемонии США, но и эффективно вплетают себя и свою борьбу в создание единого фронта против США и Израиля. Это новое единство очевидно из ситуации Йемене, Ираке, Иране, Сирии и Ливане и Палестине.
В течение мая "диверсионная атака" на гавань Аль-Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, за которой последовала атака ударных беспилотников йеменских хуситов на нефтепровод компании "Арамко" в Саудовской Аравии были четкими и убедительными посланиями. Как эмиратские, так и саудовские нефтяные узлы позволяют экспортировать миллионы баррелей ближневосточной нефти в обход Ормузского пролива; Эти центры станут более важными в ближайшие годы. Таким образом, важно понимать характер этого сообщения: саботаж и атака беспилотников являются маленькой демонстрацией того, что может произойти дальше, даже если будут найдены альтернативы доставке глобального потока нефти через пролив. Ни одной стране на Ближнем Востоке не будет разрешено экспортировать свою нефть, если Иран не сможет этого сделать.
Кроме того, израильская политика удушения Газы объединила различные палестинские группировки, действующие в городе, в одну военную оперативную комнату против израильской армии. Двенадцать палестинских военных групп объединили свои силы в Газе и координировали бомбардировки израильских городов и других объектов, чтобы противостоять удушению Нетаньяху Газы и ее жителей.
Вывод прост: чем более явно истеблишмент США и Израиль пренебрегают правами ближневосточных стран и народов на то, чтобы жить в мире друг с другом и требовать назад территории оккупированные Израилем, тем более сильными становятся группы негосударственных субъектов, которые прорастают среди огромных масс населения, среди которого они работают. Иран получает огромную выгоду от последствий американо-израильской политики. Тем самым он усиливает свое влияние в разных частях Ближнего Востока. Он может попросить своих партнеров защитить свои интересы и поддержать его в случае угрозы его национальной безопасности.
Без сомнения, США получают финансовую выгоду от поддержания нестабильности среди стран Ближнего Востока, что усиливает гегемонию США в богатых нефтью странах. Сохранение Ирана в качестве образцового врага помогло продвинуть продажи оружия из США на беспрецедентный уровень. Племенная и этническая борьба на Ближнем Востоке служит разделению стран в этой части мира. Региональные раздоры также препятствуют координации политики между богатыми нефтью странами, гарантируя, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе невозможен единый рынок или объединение валют.
Во время этого последнего кризиса между Тегераном и Вашингтоном администрация США не смогла защитить страны Персидского залива от саботажа в Эмиратах и нападения на "Арамко". Тем не менее, демонстрация силы и словесных угроз – отправка атомного авианосца и бомбардировщиков B-52 для противодействия предполагаемой угрозе со стороны Ирана – помогла продать больше американской военной техники, включая ЗРК "Пэтриот" и ракеты к ним на 8 млрд. долларов, чтобы противостоять угрозе запуска иранских ракет. против стран Персидского залива.
Конечно, никакой войны не было, и Иран, и США продемонстрировали свою готовность избежать этого любой ценой. Госсекретарь США Майк Помпео, похоже, теперь игнорирует свой предыдущий ультиматум из 12 пунктов и теперь говорит, что его страна готова вести переговоры без предварительных условий с Ираном. Готовность Помпео к безусловным переговорам мало что значит, потому что Иран четко изложил свои предварительные условия для переговоров с американским истеблишментом: США должна соблюдать условия "ядерной сделки" и снять санкции с Ирана. На этой основе Иран будет открыт для дискуссии, но вряд ли пойдет на какие-либо уступки до конца мандата Трампа в 2020 году. Иран сегодня выглядит намного сильнее, а США – намного слабее, чем прежде.
Заявляется, что "Хезбалла" готова пойти на войну за Иран и бомбить Израиль. Йемен уже служит целям Ирана, используя беспилотники против саудовских нефтяных объектов. Иракские негосударственные субъекты продемонстрировали свои возможности, и США получили сообщение: американские войска будут направлены в Ирак для противодействия усилению Ирана. В Газе палестинские группировки развернули свое новое оружие и продемонстрировали свою готовность присоединиться к общему фронту в случае войны против Израиля. Эта общая мобилизация скрутила руки США и Израиля, навязывая невоенную ситуацию на Ближнем Востоке в обозримом будущем. Сегодня США и Израиль обладают современным оружием и новейшими военными технологиями, но их противники на Ближнем Востоке также хорошо оснащены, хотя и не на том же технологическом уровне. Их точных ракет и вооруженных беспилотников может быть достаточно для поддержания «необходимого» баланса сил.
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2019/06/03/trumps-bellicosity-sells-weapons-but-also-boosts-iran-and-the-palestinian-cause/ – оригинал на английском
Собственно именно в силу ряда указанных в материале причин США после бряцанья оружием заговорили о переговорах без предварительных условий, а проблему иранского влияния в Сирии пытаются решить через кулуарные переговоры в Россией.
В Ираке США пытаются договориться с действующим правительством, чтобы отложить в долгий ящик вопрос о принятии закона о выводе американских войск из Ирака. В Йемене США выползли из местной войны и поддерживает стокгольмский процесс, который уже привел к перемирию под Ходейдой (но не привел к окончанию войны). Просчитать последствия вовлечения всех этих стран и многочисленных субъектов связанных с их внутренней и внешней политикой в возможную войну между США и Ираном, нетривиальная задача, которая в первую очередь пугает общей хаотизацией всего региона и прежде всего параличом нефтяного экспорта из Персидского залива. Впрочем, наверняка в Пентагоне и Белом Доме есть те, кто "готов рискнуть" не взирая на последствия. Как это в свое время было проделано с Ираком. Отсюда и послания со стороны Ирана, что цена нападения может оказаться непомерной. Это отчасти копирует тактику Ким Чен Ына, но лидеру КНДР было намного проще – за ним стоял Китай и у него уже была ядерная дубинка, к которой мир постепенно привыкает. Иран не имеет столь надежных гарантий, поэтому он с одной стороны корчит страшное лицо и угрожает стереть весь регион в труху если на него нападут, а параллельно он готов к переговорам с Европой и отчасти с США. Именно поэтому на фоне усиления роли КСИР во внутренней и внешней политике Ирана, аятоллы не отпустили министра иностранных дел Зарифа в отставку (Зариф обиделся, что Сулеймани организовал визит Асада в Тегеран без согласования с ним), так как он служит надежным каналом переговоров с основными участниками ядерной сделки и гипотетически, именно Зариф будет встречаться с Помпео, если дело дойдет до консультаций по деэскалации.
Ну а до этого момента Иран будет аккумулировать антиамериканские и антиизраильские силы по всему региону, дополняя свой военный потенциал коллекцией различных прокси-формирований развернутых на территории нескольких стран. США в свою очередь будут раздувать иранскую угрозу, зарабатывая на этом деньги и продолжая лоббировать новые стратегические проекты вроде "Арабского НАТО", с помощью которых США смогли бы перезагрузить полностью проваленную политику в регионе, который в результате невынужденных ошибок Вашингтона и Тель-Авива, был частично отдан на откуп Ирану, чем тот не замедлил воспользоваться, хотя в начале сирийской войны о таких ее последствиях мало кто задумывался.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, — источники
Россия не поддержала идею от имени Совбеза ООН призвать стороны конфликта в Сирии подтвердить прекращение огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Заявление, подготовленное «гуманитарной тройкой», — Бельгией, Германией и Кувейтом — «призывало все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня, подчеркивая необходимость привлечения нарушителей международного права к ответственности и что любое возвращение беженцев должно быть безопасным, добровольным и достойным».
Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия не поддержала это заявление из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.
«Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны», — сказал собеседник агентства.
Переговоры президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в Сирии — прошли в Сочи 17 сентября 2018 года. По их итогам министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании демилитаризованной зоны.
Читайте также: Боец спецназа ГРУ погиб на улицах Москвы, выступив один против толпы подонков, избивавших граждан (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su