Какк создавался настоящий ядерный миномёт

Учёные, открывшие миру атомное оружие, способное стирать с лица земли целые города, рано или поздно должны были создать что-то похожее на чудовищное устройство, стреляющее атомными бомбами. Данный прорывной период ложится на время Второй Мировой войны.

Во всяком случае, по словам специалистов, работы по созданию ствольной артиллерии, реактивных систем и разработка средств доставки атомного заряда к цели не прекращались.

Долгое время считалось, что самый надежный и безопасный способ доставки специального боеприпаса до территории противника – по воздуху. Путь развития стратегической авиации, казалось, был определен. Без внимания оставались наземные взрывы, точнее, способы, которыми боезаряд нужно было перемещать.

Трудно сказать, создавалась ли легендарная советская атомная артиллерия целенаправленно для стрельбы атомными боеприпасами, или такие боеприпасы предполагалось использовать, что называется, «за компанию». Бытует мнение, что своим появлением самоходное орудие «Конденсатор-2П» обязано не столько стремлению создать орудие как можно более устрашающего вида, сколько отсутствие возможности по созданию более компактного атомного боеприпаса.

Так или иначе, 64-тонный монстр, как его окрестили американцы «daddy mortar» (папа-миномет), получился настолько огромным и внушающим ужас орудием, что долгое время после «дефиле» на Параде Победы эта самоходная установка будоражила умы аналитиков из минобороны США. Несмотря на всеобщую веру в то, что показанные на параде экземпляры представляли собой лишь самоходные макеты, «Конденсаторы», прокатившиеся по брусчатке Красной площади, были готовыми к применению, испытанными и абсолютно боеспособными единицами.

За тоннами выпитого американскими военными успокоительного стоит кропотливая, тяжелая и изнурительная научно-исследовательская и инженерная работа. По сути, для создания «Конденсатора» пришлось заново придумать основные узлы и агрегаты бронетехники тех лет.

Проработка ходовой части стоила разработчикам и конструкторам седых волос, ведь ни одна существующая на тот момент ходовая часть не могла «переварить» колоссальный вес нового орудия. Для решения этой проблемы специалисты обратились к ранее созданному проекту тяжелого танка Т-10М, собрали воедино основные элементы конструкции, заново спроектировали способ крепления и учли массу орудия, воздействие большой отдачи при выстреле и целую массу других технических тонкостей.

После длительного изучения и проработки всех возможных aсхем размещения получилось уникальное восьмикатковое шасси с гидроамортизаторами, гасившими энергию отдачи. Силовой агрегат инженеры позаимствовали у тяжелого танка Т-10, просто поставив такой же двигатель, лишь незначительно изменив систему охлаждения.

Самая интересная часть новой установки – чудовищное орудие, приспособленное для стрельбы как обычными, так и специальными (атомными) минами. 406-миллиметровое орудие СМ-54, использовавшее боеприпасы, масса которых равнялась небольшому автомобилю, имело настолько большой вес, что для наведения ствола пушки по вертикали требовался гидропривод, а для наведения по горизонтали – поворот всей машины в сторону выстрела.

По замыслу создателей, «Конденсатор» должен был одновременно быть и оружием возмездия, и острием атакующего копья, ведь выстрел атомного боеприпаса РДС-41 массой почти 600 килограммов на расстояние в 25 с небольшим километров должен был, по сути, обезглавить передовые соединения противника и дать советским танковым и мотострелковым частям «карт-бланш» в наступательной операции, поскольку сопротивление противника после попадания мины с атомным зарядом в 14 килотонн было бы сломлено за доли секунды.

Однако первые же испытания «Конденсатора» выявили целый ворох критических по меркам артиллерии недостатков. Энергия выстрела и последующей отдачи – основная причина головной боли конструкторов отечественной wunderwaffe, едва не поставила крест на всем проекте.

«Чудовищная сила отдачи творила такие страшные дела, что проект чуть не завернули. Коробка передач после выстрела срывалась с креплений, двигатель после выстрела оказывался не там, где его размещали, оборудование для связи и гидравлика – отказывало буквально все. Каждый выстрел этой машины, по сути, был экспериментальным, поскольку после каждого такого залпа машина по три-четыре часа изучалась вплоть до каждого винтика на предмет ослабления металла. Это не говоря о том, что сама установка откатывалась на семь-восемь метров назад», – рассказывает в интервью «Звезде» историк бронетехники, офицер-артиллерист Анатолий Симонян.

Подвижность установки – еще один пункт в программе испытаний, который сильно беспокоил создателей чудовищного советского миномета. Испытания на Ржевском полигоне показали, что длительные марши и переброска установки из района в район своим ходом неблагоприятно сказываются на надежности всей конструкции, да и экипаж, состоящий аж из восьми человек, после длительного «пробега» приходилось сменять, поскольку «маршевый» личный состав буквально валился с ног от усталости.

Также в ходе испытаний выяснилось, что подготовка «Конденсатора» для стрельбы требовала значительных человеческих усилий, ведь стрельба с неподготовленной позиции, проще говоря, «из походного в боевое» сильно снижала точность выстрела.

Кроме того, чтобы зарядить машину, требовалось специальное заряжающее приспособление на основе все той же гидравлики, да и сам процесс заряжания мог быть возможен только при «походном» (горизонтальном) положении ствола пушки. Несмотря на сложности, выявленные в ходе испытания, «Конденсатор» отменно выполнил роль оружия устрашения, а советские военные даже придумали специальный прием, направленный на применение уникального миномета совместно с мотострелковыми и танковыми войсками.

«Двойной щелчок» заключался в произведении двух выстрелов с минимальным интервалом фактически в одну и ту же точку. Что называется, наверняка. Несмотря на то, что уникальный миномет не мог свободно перемещаться по улицам городов, был совершенно не способен к проезду под мостами (как автомобильными, так и железнодорожными), а его транспортировка к месту сломила бы упорство самого дьявола, мощь 406-миллиметрового боеприпаса и дальность «работы» комплекса позволяли соперничать с ракетным вооружением, доступным СССР к концу 60-х годов.

Четыре построенные для опытного применения установки в 1957 году выехали на брусчатку Красной площади, где взору отечественных и зарубежных военных аналитиков открылся скорее какой-нибудь «звездный разрушитель», чем просто большой самоходный миномет. Шок, который испытали зарубежные военные атташе, с лихвой окупил все перенесенные при проектировании и испытаниях сложности.

Трудно поверить, что попутно с разработкой «Конденсатора» советские оружейники проектировали и воплощали в железе то, о чем потенциальный противник не мог и мечтать. Орудие, имеющее еще больший калибр, чем «папа всех минометов» 2А3 «Конденсатор», по замыслу разработчиков должно было не просто стрелять дальше и лучше, но и с гораздо большим «психологическим» эффектом.

Однако «Ока», построенная в духе самых чудовищных страхов западных военных, в ходе испытаний показывала те же проблемы, что и «Конденсатор». Слишком большая масса, слишком большие габариты. Всего в самоходном советском миномете было слишком. За исключением боеприпаса. По словам военных историков, выстрел миномета «Ока» близлежащими сейсмостанциями регистрировался как небольшое землетрясение, а грохот от выстрела стоял такой, что личный состав, участвовавший в испытаниях «Оки», долгое время испытывал серьезные проблемы со слухом.

Не меньшее впечатление оказывал и сам «виновник торжества» – 420-миллиметровая мина «Трансформатор», высота которой, если поставить ее «на попа», была равна росту человека. Проблемы 420-миллиметрового миномета 2Б1 отходили на второй план, когда на том или ином совещании конструкторы, военные или руководители проекта обсуждали огневые характеристики. В теории «Ока» могла достать своим выстрелом расположение противника на удалении до 50 километров при условии использования мины активно-реактивного типа.

«Выстрел 2Б1 называли стратегическим козырем в переговорах. Почему? Ну, наверное потому, что один выстрел мог поменять не просто расклад сил в грядущем сражении, но и, к примеру, изменить баланс сил вообще в районе операции. Представьте скопление сил противника, в которое “прилетает” мина с атомным зарядом и весом больше 600 килограммов. Я думаю, тут и свидетелей не останется, даже парламентеров для капитуляции не из кого будет набрать», – иронично замечает военный историк, кандидат исторических наук РАН, востоковед и офицер-ракетчик Николай Лапшин.

Выпущенные самоходные установки с гладкоствольным минометом калибра 420 миллиметров стали для советских инженеров-конструкторов не столько заказом государства на постройку атомного «стирателя», сколько колоссальным опытом в создании оружия устрашения, остудившего не один десяток горячих голов за океаном.

И хотя орудие не имело противооткатных приспособлений, аппаратура и внутренние элементы конструкции под чудовищной нагрузкой ломались после каждого выстрела. Эффект, который «Ока» оказывала как на испытателей, так и на главных потенциальных «клиентов» 420-миллиметровой атомной мины – западных военных – оказался настолько высок, что даже неповоротливость и невысокая скорострельность были нивелированы ужасом, охватившим аналитиков потенциального врага.

Впрочем, если бы 420-миллиметровый миномет все-таки пошел в серию и был принят на вооружение, размещение атомной самоходки где-нибудь в Европе, почти со 100% вероятностью заставило бы головы западных военных болеть со страшной силой.

А что американцы?

Как и советские стратеги, американцы тех лет понимали, что стратегические бомбардировщики с атомным оружием на борту не подходили для нанесения ударов по позициям сил оперативного реагирования. Однако, несмотря на очевидную необходимость создания «атомной пушки», американские инженеры пошли по отличному от советских инженеров пути.

В 1952-м году в ходе НИОКР на вооружение принимается атомная пушка Т-131 калибром 280 миллиметров. Как и советская атомная артиллерия, американский «big gun» был предназначен для использования атомного боеприпаса. Однако в отличие от советских установок, выпущенных чуть позже, «американец» уже в походном положении страдал от избыточного веса. 76 тонн на марше – довольно серьезный вес.

К тому же, в отличие от советских самоходных установок, передвигавшихся хоть и медленно, но своим ходом, американская пушка была лишена возможности передвигаться самостоятельно. Движение орудия осуществляли два грузовика «Петербилт», а разгрузка, сборка, настройка и приведение орудия к бою уже на месте занимались от трех до шести часов, в зависимости от опыта и сноровки команды техников.

«В техническом отношении сравнивать американскую пушку, стрелявшую на дальность примерно в 30 километров ядерным снарядом, и советский миномет можно лишь условно. К примеру, можно сопоставить мощности заряда, время заряжания. На этом, пожалуй, можно остановиться. Американское вооружение, что тогда, что сейчас от советского отличается повышенной сложностью при эксплуатации. Пока вы будете разворачивать установку и готовить ее к стрельбе, вас уже раз 50 с лица земли сотрут», – поясняет в интервью «Звезде» офицер-артиллерист, кандидат технических наук и подполковник запаса Сергей Панушкин.

К концу 1952 года американцы сформировали из частично мобильных установок шесть артиллерийских батальонов, расквартированных в расположении 7-й армии США в Европе. Вплоть до 1955 года Т-131 оставались единственной наземной «атомной дубинкой» американцев. Батальоны атомной артиллерии американцев окончательно были расформированы в декабре 1963 года, а все дальнейшие работы в этом направлении закрыты.

Упор как американскими, так и советскими инженерами-конструкторами был сделан на создание мобильных тактических ракетных комплексов с ядерной боевой частью, способных к работе в максимально сжатые сроки и с максимально возможной мобильностью. Однако создать образец атомной артиллерии, способный к передвижению своим ходом, в том числе по грунту, в сложных погодных и боевых условиях, оказалось по силам лишь советским инженерам.