Энциклопедия “По Советскому Союзу”. Пустыня (1986)
Из цикла научно-популярных фильмов “Энциклопедия “По Советскому Союзу”.
О комплексе технических, агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на освоение пустынь Средней Азии.
Центрнаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1986
Автор сценария – Леонид Комаровский
Режиссер – С. Давлетов
Оператор – Э. Мамедов
#ЭкспедицияПоСоветскомуСоюзу #СредняяАзия #ДокументальныйФильм
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