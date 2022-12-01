Защитники или враги: кем на самом деле были чекисты для нашей страны? Александр Колпакиди
Историк Александр Колпакиди о неоднозначной роли, которую спецслужбы играли в нашей советской истории.
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